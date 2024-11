11 tháng, ngân sách tỉnh biên giới đã thu hơn 9.700 tỷ đồng, đạt 99% dự toán cả năm

Báo Tây Ninh dẫn báo cáo của Cục Thuế Tây Ninh cho biết, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước tháng 11/2024 là 530 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 9.771 tỷ đồng, so với dự toán Chính phủ giao đạt 99,4%, so dự toán HĐND, UBND tỉnh giao đạt 98,7%.

Ước thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 10.450 tỷ đồng, so với dự toán Chính phủ giao đạt 106,3%, so với dự toán UBND tỉnh giao đạt 105,6%, so thực hiện năm 2023 tăng 6,2%.

Có 11/15 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và vượt dự toán là: Thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Phí và lệ phí; Thuế bảo vệ môi trường; Thu tiền thuê đất; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Thu cổ tức lợi nhuận sau thuế; Thu từ xổ số kiến thiết; Thu khác ngân sách; Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi công sản khác.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong 9 tháng 2024 đạt 84,1% dự toán, tăng 14,6% so với cùng kỳ; trong đó, có các khoản thu tăng đột biến thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực đầu tư nước ngoài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực kinh tế ngoài quốc dân.

Điểm sáng là có 8/9 huyện, thị xã, thành phố có số thu đạt trên 75% dự toán; trong đó, huyện Gò Dầu đạt 103,9%, vượt dự toán đề ra; huyện Tân Biên đạt 95,8%, huyện Bến Cầu đạt 93%...Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 80,4% so với kế hoạch, tăng 12,8%.

Cục Thuế Tây Ninh cho biết, năm 2025 là năm cuối để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2021-2025, nền kinh tế được dự báo thích ứng linh hoạt, dần đi vào quỹ đạo phục hồi và phát triển.

Dự toán năm 2025 dự kiến thu ngân sách nhà nước đạt 11.458 tỷ đồng, so với ước thực hiện năm 2024 tăng 9,6%. Trong đó, dự kiến tổng thu nội địa đã loại trừ xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất là 8.008 tỷ đồng.

Năm 2025, Cục Thuế Tây Ninh chú trọng theo dõi, đánh giá sát tình hình thu ngân sách những tháng cuối năm theo từng nguồn thu, từng địa bàn phù hợp với tình hình hồi phục kinh tế để dự báo khả năng thu tích cực, sát thực tế, đặc biệt là nguồn thu tác động bởi chính sách hỗ trợ, kích cầu tiêu dùng và các chính sách tài khóa, tiền tệ khác.

Tập trung quản lý thuế hộ kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là nhóm hộ tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ để thúc đẩy kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm định danh, xác thực điện tử, phòng ngừa hành vi gian lận thuế.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đã được phê duyệt; tập trung phân tích kỹ rủi ro, thu thập thông tin doanh nghiệp trước khi triển khai, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Kinh tế Tây Ninh tăng trưởng tốt

Tây Ninh là tỉnh Đông Nam Bộ, giáp biên giới với nước bạn Campuchia. Tỉnh ghi nhận các tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang có xu hướng phục hồi tốt, nhờ đó tăng trưởng GRDP 9 tháng của tỉnh dự kiến đạt 7,2%. Các chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh đã và đang phát huy được hiệu quả.

Theo thống kê của UBND tỉnh Tây Ninh, 9 tháng năm 2024, hầu hết các nhóm ngành sản xuất công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,4%.

Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, diện tích cây trồng xuống giống đạt 237.767 ha, đạt 92,3%, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Tỉnh đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt 119,5 ha, tăng 99,5 ha so với cùng kỳ. Các hoạt động thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm thực hiện, thu hút các nhà đầu tư chiến lược mang lại giá trị cao cho ngành.

Du lịch cũng là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế, xã hội của tỉnh 9 tháng. Theo ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, hoạt động du lịch đã diễn ra sôi nổi, khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt khoảng 4,5 triệu lượt khách, đạt 81,5% so kế hoạch, tăng 7,1%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.384 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch, tăng 41,7% so cùng kỳ.