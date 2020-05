11 quốc gia EU đồng ý thỏa thuận chung mở cửa trở lại du lịch

Ngày 18/5, 11 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã đồng ý về một bộ quy tắc liên quan đến các biện pháp nới lỏng dần các hạn chế đi lại giữa các quốc gia được thực hiện trước đó để ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19.

Thỏa thuận được công bố sau cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng ngoại giao các nước như: Hy Lạp, Síp, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Áo, Croatia, Bồ Đào Nha, Malta, Slovenia và Bulgaria.

Thỏa thuận này dựa trên các nguyên tắc được thảo luận vào tuần trước bởi Ủy ban châu Âu nhằm tìm kiếm các giải pháp mở lại biên giới cho khách du lịch tại các quốc gia khu vực này.



Trong một tuyên bố chung, các quốc gia đã đồng ý về bốn nguyên tắc cơ bản; đó là nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại theo từng giai đoạn có sự phối hợp và thống nhất chặt chẽ giữa các quốc gia EU; tìm ra những cách thức mới cho phép mở cửa lại các hoạt động du lịch dựa trên nguyên tắc ưu tiên là tránh nguy cơ lây lan trở lại dịch Covid-19; đảm bảo an toàn cho những công dân EU đi lại tự do trong châu Âu và từng bước khôi phục quyền tự do đi lại ở khu vực biên giới của người dân.

Tuyên bố cũng kêu gọi các doanh nghiệp du lịch và đơn vị kinh doanh tư nhân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa theo quy định chung để đảm bảo an toàn cho du khách khi hoạt động du lịch được khôi phục trở lại.

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 tại châu Âu hiện vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia nhưng mục tiêu chung của thỏa thuận này là sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia châu Âu trong việc khôi phục lại các hoạt động kinh tế và đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa du lịch năm nay./.