Cuối tuần qua, Gala Sao Mai 2026 diễn ra tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa với sự góp mặt của 11 nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai qua nhiều mùa giải cùng 16 thí sinh Vòng Chung kết năm nay.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Đây là lần đầu Gala Sao Mai được tổ chức tại Thanh Hóa và đưa lên sân khấu ngoài trời. Với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ như Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Hải... đã tạo nên những màn kết hợp thú vị. Các thí sinh Sao Mai 2026 không chỉ biểu diễn riêng mà còn cùng hòa giọng với những người đi trước trong nhiều tiết mục.

Các thí sinh Sao Mai 2026.

Chương trình được chia thành ba phần. Ở phần "Năng lượng mới", 16 thí sinh Sao Mai 2026 thể hiện những ca khúc với bản phối trẻ trung, sôi động. Phần "Giao thoa" là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ trưởng thành từ Sao Mai và thí sinh năm nay, giữa dòng nhạc thính phòng, dân gian và các chất liệu âm nhạc hiện đại. Trong đó, dân ca Quan họ và dân ca Thanh Hóa được làm mới trên nền nhạc điện tử.

Phần cuối mang tên "Hành trình tỏa sáng" quy tụ những ca sĩ đã khẳng định tên tuổi sau khi bước ra từ cuộc thi. Trở lại sân khấu Sao Mai, ca sĩ Hoàng Hải chia sẻ cảm giác như được sống lại tuổi đôi mươi. Hơn 20 năm trước, anh cũng từng đứng ở vị trí của các thí sinh hôm nay. Sự trở lại của nam ca sĩ cùng những nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi qua nhiều mùa giải tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ.

Ca sĩ Hoàng Hải chia sẻ cảm xúc.

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, chương trình còn giới thiệu những địa danh, di sản và nét văn hóa đặc trưng của Thanh Hóa. Hình ảnh Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, vùng cao Pù Luông và các làng biển xứ Thanh được đưa vào chương trình. Thanh Hóa cũng là quê hương của nhiều giọng ca từng trưởng thành từ Sao Mai.

Gala khép lại bằng ca khúc "Tinh hoa Việt Nam" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, thành viên ban giám khảo do 16 thí sinh biểu diễn cùng vũ đoàn. Đáng chú ý, tiết mục có sự tham gia của cả những thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước đó.

Sao Mai sẽ bước sang năm thứ 30 vào năm 2027. Gala 2026 diễn ra trước thềm cột mốc này, đồng thời là dịp hội tụ các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi trước khi Top 6 bước vào đêm chung kết xếp hạng và trao giải sẽ diễn ra lúc 21h ngày 22/11, truyền hình trực tiếp trên VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.