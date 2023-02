11 năm tù cho kẻ giết người, chống trả lực lượng công an khi bị truy bắt

Ngày 16-2, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đàm Minh Quang (23 tuổi, ngụ xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) 9 năm tù về tội "Giết người", 16 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản", 8 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ"; tổng hợp hình phạt của cả 3 tội danh là 11 năm tù.

Theo cáo trạng, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26-4-2022, trong quá trình ăn uống tại nhà của Quang, giữa anh Trần Văn Mạnh (39 tuổi, bị câm, điếc, ngụ cùng thôn) và Quang xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát, đánh nhau.

Bị cáo Đàm Minh Quang tại phiên tòa

Thấy Quang quá hung hăng, anh Mạnh liền bỏ chạy. Tuy nhiên, Quang vẫn không dừng lại mà cầm theo tuýp sắt tiếp tục đuổi theo anh Mạnh. Khi cả 2 chạy đến bãi cát ven biển thuộc thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, Quang bắt kịp anh Mạnh rồi dùng tuýp sắt đánh nhiều lần vào đầu, thân, người của nạn nhân gây tổn hại sức khỏe 57%.

Phát hiện sự việc, anh Đàm Văn Vũ (anh trai Quang) chạy đến can ngăn nhưng cũng bị Quang dùng tuýp sắt đuổi đánh. Thấy không thể một mình đứng ra can ngăn, anh Vũ đã đến Công an xã Thạch Hải để trình báo sự việc.

Nhận được thông tin, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 26-4, Công an xã Thạch Hải đã phân công cán bộ đến hiện trường để xác minh. Khi đến ngã tư ĐT550 giao với đường Lê Khôi (thôn Đại Hải), cán bộ công an xã gặp Quang và bị đối tượng này dùng tuýp sắt đe dọa, đuổi đánh.

Chưa dừng lại ở đó, Quang còn ngang nhiên điều khiển xe công vụ của Công an xã Thạch Hải về nhà mình rồi đập phá, làm hư hỏng tài sản gây thiệt hại hơn 4 triệu đồng. Khi lực lượng công an đến yêu cầu trình diện, Quang chống trả, đạp cửa tẩu thoát, đến 10 giờ 30 phút ngày 27-4 thì bị bắt.

Tại phiên xử, phía bị hại yêu cầu Quang phải bồi thường 120 triệu đồng nhưng bị cáo mới đưa được 9 triệu đồng tại tòa. Với hành vi phá xe công vụ, các công an xã Thạch Hải không yêu cầu khắc phục mà tự góp tiền sửa vì gia đình Quang kinh tế khó khăn.