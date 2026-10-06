11 năm hôn nhân của Lê Thúy: Vất vả đi tìm con, chồng từng vướng nghi ngờ giới tính

Lê Thúy cho biết cô đã trải qua 5 lần thụ tinh trong ống nghiệm, hai lần phẫu thuật nội soi và nhiều lần tự tiêm thuốc kích trứng.

Lê Thúy từng giành vị trí Top 3 Vietnam's Next Top Model 2011. Sở hữu chiều cao 1,84 m cùng vóc dáng nổi bật, cô có nhiều năm hoạt động trong làng thời trang Việt. Sau khoảng một năm hẹn hò, Lê Thúy kết hôn với Đỗ An vào tháng 1/2015. Cặp đôi được mai mối bởi ca sĩ Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên.

Cuối năm 2018, Lê Thúy tuyên bố giải nghệ người mẫu sau nhiều năm hoạt động. Cô chuyển hướng sang kinh doanh và dành thêm thời gian cho gia đình. Trong hơn một thập kỷ hôn nhân, cuộc sống của Lê Thúy và Đỗ An không hoàn toàn bằng phẳng nhưng cả hai vẫn duy trì sự gắn bó. Tháng 1/2026, vợ chồng cô tổ chức tiệc kỷ niệm 11 năm ngày cưới với sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Sau khoảng một năm hẹn hò, Lê Thúy kết hôn với Đỗ An vào tháng 1/2015. Ảnh: FBNV

Tháng 1/2026, vợ chồng cô tổ chức tiệc kỷ niệm 11 năm ngày cưới với sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: FBNV

Những năm đầu sau khi công khai chuyện tình cảm, Lê Thúy và Đỗ An từng phải đối mặt với không ít lời bàn tán. Trong đó, Đỗ An bị đặt nghi vấn về giới tính. Trước những lời bàn tán này, Lê Thúy từng lên tiếng khá thẳng thắn. Cô cho biết việc người khác nghi ngờ giới tính của chồng là chuyện của họ, còn bản thân chỉ quan tâm đến cuộc sống và hạnh phúc của hai vợ chồng.

Sau 11 năm, Lê Thúy vẫn dành cho chồng nhiều lời tình cảm. Trong dịp kỷ niệm ngày cưới, cô viết rằng cả hai từng có lúc vui, lúc mệt, thậm chí cãi nhau, nhưng sau tất cả Đỗ An vẫn ở bên, nhường nhịn và lựa chọn ở lại. Đỗ An cũng gửi lời chúc ngọt ngào đến vợ, hy vọng đồng hành cùng nhau qua nhiều thập kỷ nữa.

11 năm bên nhau, Lê Thúy và Đỗ An đã trải qua nhiều thử thách, từ những lời bàn tán về cuộc hôn nhân. Ảnh: FBNV

Nếu những lời bàn tán bên ngoài là thử thách trong những năm đầu hôn nhân, chuyện con cái mới là hành trình khiến Lê Thúy phải chịu nhiều đau đớn nhất. Tháng 3/2025, nữ người mẫu lần đầu chia sẻ cụ thể về hành trình tìm con kéo dài suốt 10 năm. Cô cho biết sau khi kết hôn, bản thân từng cố gắng điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện để tăng cân và chuẩn bị sức khỏe cho việc mang thai. Khi phương pháp tự nhiên và IUI không thành công, cô bắt đầu bước vào hành trình IVF.

Lê Thúy cho biết cô đã trải qua 5 lần thụ tinh trong ống nghiệm, hai lần phẫu thuật nội soi và nhiều lần tự tiêm thuốc kích trứng. Có thời điểm cô tưởng rằng ước mơ làm mẹ cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Tháng 3/2024, sau lần chuyển phôi, Lê Thúy xúc động khi que thử thai xuất hiện hai vạch. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số beta giảm và bác sĩ thông báo thai không phát triển ổn định. Sau đó, hai phôi cuối cùng cũng không thành công. Lê Thúy từng cho biết bản thân rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thậm chí trải qua giai đoạn trầm cảm nhẹ. Khi bác sĩ đề cập đến phương án xin noãn, cô càng suy sụp bởi mong muốn được tự mình mang thai và làm mẹ đã trở thành khát khao lớn trong suốt nhiều năm.

Lê Thúy cho biết cô đã trải qua 5 lần thụ tinh trong ống nghiệm, hai lần phẫu thuật nội soi và nhiều lần tự tiêm thuốc kích trứng. Ảnh: FBNV

Hành trình tìm con của Lê Thúy chưa dừng lại sau những lần IVF thất bại. Theo chia sẻ mới nhất của cô vào đầu tháng 10/2026, nữ người mẫu vừa trải qua thêm một biến cố khi có thai nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì em bé không thể tiếp tục đồng hành.

Sau đó, qua quá trình thăm khám, bác sĩ nghi ngờ tình trạng ứ dịch vòi trứng của Lê Thúy tái phát. Kết quả kiểm tra xác nhận vấn đề này. Cô tiếp tục được chỉ định phẫu thuật nội soi lần thứ ba. Ca mổ kéo dài gần 3 giờ do tình trạng lạc nội mạc tử cung gây dính nặng, trong đó có dính ruột và trực tràng. Hai lần phẫu thuật trước đó chưa thể xử lý sâu tại vị trí ứ dịch do tình trạng dính phức tạp. Lần này, các bác sĩ đã xử lý vị trí ứ dịch vòi trứng cho cô.

Sau ca mổ, Lê Thúy cho biết cô vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm cơ hội làm mẹ. Từ câu chuyện của bản thân, nữ người mẫu cũng nhắn nhủ phụ nữ không nên bỏ qua những cơn đau bất thường và nên tìm nguyên nhân sớm nếu gặp khó khăn trong việc mang thai.