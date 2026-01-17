10X làm giám đốc ở tuổi 22: Áp lực đến mất ngủ, từng bị nghi ngờ năng lực bản thân

Tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm với đúng chuyên môn đã chọn, thế nhưng ở tuổi 22 Quang có bước ngoặt khi điều hành một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông – marketing số.

Bên cạnh vai trò giám đốc, Nguyễn Quang còn được biết đến là một gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, với trang cá nhân thu hút hơn 1 triệu lượt theo dõi trên Facebook.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Quang đã chủ động tự đi thực tập, nhận việc và va chạm với các dự án thật thay vì chờ đến lúc tốt nghiệp. Việc “ra nghề” sớm giúp anh tích lũy trải nghiệm nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa.

Chàng trai Nguyễn Quang.

Ban đầu, Quang đến với lĩnh vực truyền thông chỉ vì sự tò mò bản năng: Mạng xã hội vận hành ra sao và vì sao một thông tin có thể lan tỏa mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn. Không xuất thân từ môi trường đào tạo truyền thông bài bản, anh bắt đầu bằng việc tự học, đối diện với những cú vấp để tự rút kinh nghiệm.

“Lý thuyết có thể nắm được, nhưng khi bước vào dự án thật mới thấy mỗi tình huống đều có những biến số mà sách vở không dạy”, Quang thẳng thắn.

Suốt thời gian đó, có những quyết định buộc chàng trai trẻ phải trả giá rất đắt. Đơn cử như một dự án truyền thông anh nhận triển khai khi mới bước vào nghề. Do đánh giá chưa sát năng lực vận hành và kiểm soát tiến độ, chiến dịch buộc phải dừng giữa chừng, toàn bộ chi phí phát sinh sau đó Quang phải tự đứng ra đền bù, với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Sự non trẻ về tuổi tác nhanh chóng trở thành một áp lực hữu hình. Trong các buổi làm việc với đối tác, câu hỏi về tuổi thường đến sớm hơn cả câu chuyện chuyên môn. “ Có những lúc tôi nhận ra mình đang bị nhìn như một ‘trường hợp ngoại lệ’, thay vì được đánh giá đúng vai trò” , Quang chia sẻ.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, Quang bắt đầu nhận thấy sự thay đỏi rõ rệt thói quen người dùng mạng, thói quen mua sắm và thưởng thức các sản phẩm giải trí… Chính điều đó giúp chàng trai trẻ lựa chọn bắt đầu mở một công ty chuyên phát triển các nền tảng mạng xã hội.

“ Truyền thông không chỉ là chạy trend hay tạo hiệu ứng nhất thời. Nếu chỉ nhìn vào con số ngắn hạn, người làm nghề rất dễ bị cuốn theo bề nổi. Tôi chọn tập trung vào hiệu quả dài hạn, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải đi chậm và chịu nhiều nghi ngờ hơn”, chàng trai trẻ nóii.

Danh xưng giám đốc đến với Nguyễn Quang không phải như một mục tiêu được hoạch định từ đầu, mà là hệ quả của quá trình làm nghề sớm và liên tục mở rộng trách nhiệm. Với anh, vị trí quản lý chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm năng lực và khả năng chịu trách nhiệm; ngược lại, nếu thiếu trải nghiệm thực tế, danh xưng ấy rất dễ trở thành áp lực quá tầm.

Sự chuyển dịch trong tư duy của người trẻ

Khi mới đảm nhiệm vị trí giám đốc, Quang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc khẳng định năng lực lãnh đạo ở độ tuổi còn rất trẻ. Trong giai đoạn đầu, anh lựa chọn cách tiếp cận mang tính tự thân, trực tiếp tham gia sâu vào các quyết định chuyên môn nhằm kiểm soát rủi ro và hạn chế sai sót, đặc biệt khi mọi đánh giá dành cho anh đều gắn chặt với yếu tố tuổi tác.

Nguyễn Quang từng đối mặt với nhiều áp lực khi mới băt đầu vai trò giám đốc.

Sau 3 năm vận hành và trả giá bằng trải nghiệm thực tế, tư duy quản lý của Quang có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì tập trung vào việc thể hiện năng lực cá nhân, anh ưu tiên xây dựng cơ chế làm việc dựa trên kinh nghiệm tập thể, chủ động trao quyền cho các cộng sự dày dạn hơn và sẵn sàng lùi lại ở những quyết định vượt quá lợi thế tuổi nghề.

Theo Quang, đó không phải sự nhượng bộ, mà là điều kiện cần để doanh nghiệp vận hành ổn định và tránh những tổn thất không cần thiết.

“ Tôi sớm nhận ra rằng kiến thức chuyên môn không còn là thách thức lớn nhất. Áp lực thực sự nằm ở việc quản lý con người và chịu trách nhiệm cho các quyết định mang tính hệ thống. Trong nhiều tình huống, việc lựa chọn né tránh hay trì hoãn có thể khiến tổ chức trả giá bằng thời gian và chi phí vận hành” , chàng trai trẻ nói.

Trong một ngành thay đổi nhanh chóng như truyền thông, marketing số, Nguyễn Quang đặc biệt đề cao năng lực thực chất. Theo anh, đây là môi trường khắt khe nhưng tương đối công bằng, nơi kết quả sớm phản ánh đúng trình độ và thái độ làm nghề. Sự chú ý ngắn hạn có thể đến từ một chiến dịch nổi bật, nhưng để duy trì vị thế lâu dài, nền tảng vận hành và tư duy chiến lược mới là yếu tố quyết định.

Quan điểm này cũng chi phối cách Quang xây dựng định hướng cho doanh nghiệp mình điều hành. Thay vì chạy theo các xu hướng ngắn hạn hoặc hiệu ứng bề nổi, anh ưu tiên những giải pháp truyền thông có tính bền vững, tập trung vào thương hiệu và giá trị cốt lõi của khách hàng. Với Quang, truyền thông không chỉ là tạo tiếng vang, mà là công cụ tạo ra hiệu quả thực tế và có thể đo lường.

“Nhìn lại hành trình đã qua, tôi không xem việc trở thành giám đốc sớm là lợi thế tuyệt đối. Ra đời sớm giúp anh học nhanh hơn, nhưng cũng buộc phải trả giá sớm hơn. Điều quan trọng, theo anh, là duy trì sự tỉnh táo để không bị cuốn theo danh xưng hay áp lực thành tích”, chàng trai trẻ mỉm cười.