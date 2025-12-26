Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.Hồ Chí Minh mới đây đã công khai danh sách hơn 100 xe máy đi trên vỉa hè được Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh ghi hình, xử phạt trên các tuyến đường thuộc phường Gò Vấp.

Cụ thể, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường xử lý hành vi vi phạm đi trên vỉa hè đối với phương tiện xe mô tô, xe gắn máy. Hành vi này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người người đi bộ, người yếu thế khi tham gia giao thông.

Nhằm quyết liệt xử lý nghiêm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã duy trì việc tăng cường ghi hình, xử phạt qua hình ảnh đối với phương tiện đi trên vỉa hè, tập trung các tuyến đường phức tạp thường xảy ra vi phạm như: đường Quang Trung, đường Nguyễn Oanh thuộc phường Gò Vấp.

Theo lực lượng chức năng, mỗi người tham gia giao thông cần hiểu rằng, tiết kiệm vài phút không thể đánh đổi bằng sự an toàn của người khác. Một hành động tưởng chừng nhỏ như đi xe trên vỉa hè có thể dẫn đến hậu quả lớn nếu xảy ra va chạm. Văn hóa giao thông không chỉ thể hiện ở việc tuân thủ luật lệ, mà còn ở sự tôn trọng cộng đồng và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Chỉ trong 2 buổi sáng, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 107 trường hợp vi phạm “Đi trên vỉa hè” trên đường Quang Trung, Nguyễn Oanh thuộc phường Gò Vấp.

Danh sách vi phạm cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh

Thông qua thông báo này, cơ quan Công an đề nghị chủ xe đến Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Căn cứ điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, căn cứ điểm a khoản 13 Điều 7.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, xiệc ghi hình xử phạt của Cảnh sát Giao thông đối với các hành vi vi phạm phổ biến hiện nay gửi đến thông điệp: Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện và xử lý, dù là trực tiếp hay qua các thiết bị giám sát. Đơn vị cũng mong nhận được các thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.3726.3803 để triển khai lực lượng giải quyết kịp thời, đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn đảm trách.