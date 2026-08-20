1003 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất của tháng 8

Chỉ trong những ngày đầu tháng 8, một địa phương đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp phương tiện vi phạm giao thông qua hệ thống giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh công khai danh sách 603 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong thời gian từ ngày 3/8 đến ngày 9/8/2026.

Danh sách được đăng tải để các chủ phương tiện chủ động tra cứu, đối chiếu thông tin và liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện việc xử lý vi phạm theo quy định như sau:

Danh sách các chủ phương tiện vi phạm được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh công khai (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Trước đó, trong thời gian từ ngày 1/8 đến ngày 7/8/2026, hệ thống camera giám sát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng ghi nhận 400 trường hợp phương tiện vi phạm.

Như vậy, nếu tính hai đợt công bố nêu trên, cơ quan chức năng đã ghi nhận tổng cộng 1.003 trường hợp vi phạm giao thông trong các khoảng thời gian đầu tháng 8.

Trong danh sách 400 trường hợp được công bố trước đó, các lỗi vi phạm khá đa dạng.

Cụ thể, có 100 trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ bao gồm:

192 trường hợp xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường

13 trường hợp xe ô tô rẽ trái hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm:

57 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định:

38 trường hợp xe mô tô không đội mũ bảo hiểm:

Các danh sách được công khai riêng theo từng nhóm hành vi, giúp chủ phương tiện thuận tiện kiểm tra thông tin liên quan đến phương tiện của mình (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, các chủ phương tiện có tên trong danh sách cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng hoặc đội Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn để giải quyết vụ việc theo quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát, việc công khai danh sách giúp chủ phương tiện có thêm kênh kiểm tra thông tin, đặc biệt trong trường hợp chưa trực tiếp nhận được thông báo.

Người dân có thể đối chiếu biển số phương tiện trong các danh sách được công bố. Khi xác định phương tiện thuộc danh sách vi phạm, chủ xe cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn thủ tục xử lý.

Trong quá trình tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo, tín hiệu giao thông và làm chủ tay lái.

Đặc biệt, việc tuân thủ tốc độ không chỉ giúp người điều khiển phương tiện tránh các trường hợp bị xử phạt mà còn góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, các trường hợp cố tình chậm trễ hoặc không chấp hành yêu cầu xử lý vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.