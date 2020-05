1001 thắc mắc: Voi to lớn, khổng lồ sao uống tý rượu lại 'say lăn quay'?

Vì sao voi không uống được rượu?

Những kẻ khổng lồ trên đất liền này thiếu một gene đột biến cho phép chúng xử lý rượu, gene đột biến này có xuất hiện ở các loài động vật khác, trong đó có cả con người, gấu túi (koala), chuột chù và một số loài dơi. Kết quả là, niềm đam mê của những chú voi châu Phi dành cho quả marula đang lên men – loại quả được dùng để chế ra bia – khiến chúng nhanh chóng bị say.

Tranh luận về việc liệu những con voi có thật sự bị say rượu diễn ra giữa các nhà khoa học đã lâu, với một số người ủng hộ cáo buộc của giả thuyết về “nhân hóa” các loài động vật. Nhưng một nghiên cứu về gene của voi đã phát hiện ra yếu tố di truyền cơ bản tiết lộ tại sao voi không uống được rượu.

Thiên hướng thích ăn quả marula đang lên men – loại quả được dùng để làm bia - của loài voi khiến chúng nhanh chóng bị say, theo một nhóm các nhà nghiên cứu Canada. Gene đóng vai trò quyết định trong vấn đề này là A294 V, nó cho phép con người và các loài vượn lớn khác xử lý rượu một cách nhanh chóng. Sự hiện diện của nó trong các loài động vật khác cũng liên quan đến khả năng chịu lượng rượu cao của chúng.

Khả năng chịu đựng được rượu của con người xuất phát từ những thay đổi về mặt tiến hóa, nhưng ở những động vật khác, khả năng uống rượu còn chưa được hiểu rõ. Các nhà nghiên cứu cho biết lý do đằng sau những cơn say của voi là do chúng thiếu gene A294 V.

Những sự thật bất ngờ về loài voi

Loài voi thực sự biết nói chuyện và liên lạc với nhau bằng sóng âm thanh tần số thấp. Những sóng âm thanh này đa phần nằm dưới phổ thính giác của con người.

Con người chỉ nghe thấy một phần rất ít âm thanh trong hệ giao tiếp của voi. Loài voi có một tuyến thái dương bí ẩn nằm giữa mắt và tai của voi. Những vết ố mà chúng ta thường thấy trên mặt voi là do chất lỏng của tuyến này tạo ra. Tuyến thái dương này vẫn là một câu đố bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu.

Voi và con người có thể giao tiếp với nhau. Điều này nghe có vẻ khó tin nhưng lại là sự thật, voi có thể phân tích và hiểu được giọng điệu của con người khi nói chuyện với chúng.

Có nhiều ý kiến khác nhau về tuyến thái dương bí ẩn này của loài voi. Có ý kiến cho rằng tuyến này liên quan tới sự stress của những con voi. Một số ý kiến khác lại cho rằng tuyến này xuất hiện ở những con voi trong thời kỳ động dục.

Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu xung quanh tuyến thái dương này và cho biết, đây là liên kết của một hình thức giao tiếp của loài voi.

Có lẽ bộ phận đặc biệt nhất trên cơ thể voi là chiếc vòi. Vòi của voi có tới 40.000 cơ bắp, có thể nhận ra tới 600.000 mùi hương.

Một con voi con phải mất tới 6 tháng mới sử dụng đúng cách được chiếc vòi của mình.

Loài voi thực sự có thể đi bằng đầu ngón chân. Móng chân voi bị che khuất bở da thịt của bàn chân nên chúng ta rất khó để nhận ra.

Voi có 5 ngón chân nhưng không phải tất cả chúng đều có móng chân.

Voi có khả năng dự báo mưa từ khoảng cách xa gần 250km. Đôi tai to của voi có thể nghe được âm thanh ở tần số thấp của tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét từ rất xa. Điều này giúp chúng thay đổi nơi ở mới và di chuyển sớm để tránh mưa bão.

