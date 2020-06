1001 thắc mắc: Vì sao nhiều người cứ nhìn thấy máu là ngất xỉu?

Khá nhiều người sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy máu và các hành động liên quan đến chất dịch cơ thể này.

Tồi tệ hơn, khi những người này đang trong sợ hãi tột cùng khi thấy máu, việc ngất xỉu phế vị – mạch hoàn toàn có thể xảy ra.

Và tình trạng này sẽ khiến họ mất ý thức tạm thời do nhịp tim lẫn huyết áp cùng giảm đột ngột, khi dây thần kinh phế vị bị kích thích do chính nỗi sợ máu.

Có nhiều người cứ thấy máu là ngất. Vậy vì sao con người lại gặp phải tình trạng trớ trêu này? Trong khi, nhiều người không ngất xỉu khi họ tự cắt chảy máu tay của mình, họ chỉ cảm thấy lạnh sống lưng khi chứng kiến bản thân chảy máu.

Theo một nghiên cứu từ đại học John Hopkins, Hoa Kỳ, hội chứng sợ tổn thương máu là tình trạng ám ảnh duy nhất gây nên tình trạng giảm nhịp tim, thay vì tăng lên như các dạng sợ hãi khác.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn thấy rằng nỗi sợ này đã xuất phát từ thời Trung Cổ đá cũ (Middle Paleolithic) khi con người còn trong giai đoạn săn bắn, hái lượm.

Vào thời điểm này, nam giới đảm trách loạt công việc nặng và có tính chất nguy hiểm (chẳng hạn như săn mồi, đấu tranh giành lãnh địa). Chính vì vậy, họ có tâm lý”vững” hơn so với phụ nữ và trẻ em khi phải nhìn thấy những cảnh tượng đẫm máu.

Mặt khác, do ít phải va chạm với sự bạo lực, cơ chế phòng vệ khi gặp hiểm nguy của hai đối tượng này sẽ làm tiềm thức họ xuất hiện một cách sinh tồn mới.

Đó là việc giả chết nếu nhìn thấy bất kì tình huống nào đang đe dọa đến tính mạng, đặc biệt là việc có liên quan đến máu.

Động thái giả vờ này khiến cơ thể dần hình thành một cơ chế phản ứng trong tiềm thức. Theo thời gian, tuy mối đe dọa về tính mạng bản thân không còn nhiều như quá khứ nhưng một số người vẫn còn ẩn chứa cơ chế tự nhiên này mà không hề hay biết.

Do đó, bạn đừng nên quá lo lắng khi bản thân mình như “muốn xỉu” khi nhìn thấy máu, bởi đây chỉ là một cách phòng vệ của con người từ thuở… đồ đá mà thôi.

Những hội chứng sợ hãi kỳ lạ

Hội chứng sợ lỗ

Tuy hội chứng sợ lỗ là căn bệnh chưa được Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ công nhận bởi nó chưa đủ tiêu chuẩn để được coi là bệnh, nhưng có rất nhiều người cho biết họ thực sự cảm thấy sợ hãi trước những cái lỗ. Người bệnh có thể cảm thấy rợn sống lưng, nổi da gà, chóng mặt, buồn nôn khi nhìn vào những tấm hình có lỗ nhỏ li ti như tổ ong, bát sen, các lỗ trên thân cây...

Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân của chứng bệnh này là do não bộ bị quá tải. Bởi lẽ hình ảnh thủng lỗ chỗ có kết cấu phức tạp nên khiến cho phần não chịu trách nhiệm phân tích thông tin thị giác gặp khó khăn.

Để xử lý được thông tin, não cần có nhiều oxy hơn nhưng như vậy sẽ khiến não bộ bị quá tải. Do vậy, cơ thể phản ứng bằng các cảm giác như chóng mặt, buồn nôn để buộc người nhìn không nhìn nữa.

Hội chứng rối loạn ám ảnh hình thể

Những người mắc hội chứng này thường hay né tránh những nơi đông đúc, các sự kiện xã hội, thậm chí còn tự cô lập bản thân với cả gia đình và bạn bè do lo sợ người khác sẽ nhìn thấy những khuyết điểm trên hình thể của họ. Nỗi ám ảnh thường trực của căn bệnh này chính là vẻ bề ngoài, có thể vì chiếc mũi quá to, hay tại đôi mắt quá nhỏ...

Bệnh nhân luôn tự tưởng tượng về những điểm xấu xí trên cơ thể của mình hoặc phóng đại nó lên một cách quá đà. Nhiều người đã nhờ tới sự can thiệp của dao kéo để có vẻ ngoài đẹp hơn, nhưng với căn bệnh họ mắc phải, có làm thế nào cũng không bao giờ là đủ. Bởi vậy mới dẫn đến những trường hợp tự tử bởi trong họ luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình nào đó.

Hội chứng sợ con số 666

Con số 666 thể hiện sự thất bại và không hoàn hảo.Theo cuốn sách chuyên tiết lộ những điều bí ẩn Khải Huyền, số . Số 7 là biểu tượng sự hoàn hảo, vì thế, là biểu tượng của sự không hoàn hảo. Số 6 lặp lại 3 lần tạo thành 666 cho thấy Con Thú hoàn toàn không có sự hoàn hảo.

Nó sẽ thất bại hoàn toàn và phải lãnh án phạt. Được nhìn nhận tiêu cực giống như số 13, số 666 được nhiều người mê tín cho rằng nó là con số của quái vật của quỷ dữ. Do vậy, nhiều người không muốn đặt số nhà là 666 hoặc thậm chí họ không muốn sinh con vào ngày 6/6/06.

Hội chứng sợ những điều mới lạ

Chỉ cần làm khác đi so với hoạt động hàng ngày, họ cũng thấy sợ hãi. Đây là nỗi ám ảnh của những người sợ làm điều mới, họ không muốn phá vỡ những thói quen hay khuôn khổ hàng ngày. Chỉ một thay đổi nhỏ trong sinh hoạt cũng có thể làm họ thấy sợ hãi. Chứng bệnh này thường hay gặp ở động vật và trẻ em.

Đặc biệt đối với trẻ em, hội chứng sợ những món ăn mới cũng rất thường gặp. Nguyên nhân có thể do gen di truyền, do tâm lý bất ổn, do môi trường hoặc do sợ vị đắng.

Hội chứng sợ râu

Hội chứng sợ râu thường xảy ra với những cậu bé ở tuổi dậy thì. Người mắc hội chứng này thường không dám nhìn, sờ vào râu của mình hoặc của người khác.

Một mặt, bởi có vài nhà lãnh đạo chính trị không có cái nhìn thiện cảm với râu và cho rằng những người để râu trông rất khả nghi. Mặt khác, nó cũng có liên quan đến tôn giáo, bởi có tôn giáo yêu cầu cạo râu trong khi lại có những tôn giáo cấm cạo râu. Chính vì vậy càng khiến cho nhiều người mắc hội chứng sợ râu kì lạ này.

Hội chứng sợ con rối

Bởi vì con rối là thứ đồ chơi của trẻ em, do vậy hầu hết những người mắc căn bệnh này đều là trẻ em. Mặc dù chỉ là đồ chơi nhưng bọn trẻ thường tin rằng con rối là đồ vật sống và có chuyển động thật sự. Một trong những nguyên nhân gây ra chứng bệnh này có thể là do cơn ác mộng khủng khiếp về những con rối giết người. Bệnh nhân hay cảm thấy chóng mặt, ngất xỉu hoặc thậm chí là trốn đi khi nhìn thấy những con rối. Đôi khi, họ cũng cảm thấy bất hạnh hoặc cảm thấy người lạnh đột ngột nữa.

Hội chứng sợ tia X-quang

Hội chứng sợ phóng xạ như sợ ma là một triệu chứng bệnh lý và tâm lý được gọi là radiophobia. Tia phóng xạ là tia không thể nhìn thấy, không thể ngửi thấy, không thể nghe thấy vậy mà lại gây ra ung thư, chết chóc, giống như bị ma bắt.

Phần lớn bệnh nhân của hội chứng này là những người ít hiểu biết về chụp X quang, hoặc căn bệnh này là hậu quả của việc đã từng bị chấn thương. Chính điều này đã khiến cho những người đó thường có những nỗi sợ không cần thiết hoặc không hợp lý về tia phóng xạ hay X quang.

Hội chứng sợ gương

Người mắc chứng sợ gương thường có cảm giác lo sợ quá mức và cho rằng mình nhìn thấy ma mặc dù biết đó là cảm giác thật vô lý. Sự sợ hãi của họ thường bắt nguồn từ sự mê tín dị đoan hoặc bị ám ảnh từ những bộ phim kinh dị.

Nhiều người không dám nhìn vào gương mỗi khi trời tối vì họ thường tưởng tượng sẽ có gì đó chui từ gương ra hay sẽ bị một bàn tay nào đó lôi vào trong. Ngoài ra, có người còn sợ rằng gương vỡ sẽ mang lại điều xui xẻo. Do vậy mà họ sợ hãi và hạn chế tiếp xúc với gương ít nhất có thể.

Hội chứng sợ màu sắc

Những người mắc chứng sợ màu sắc thường tự cô lập bản thân chỉ thích sống trong môi trường càng ít màu càng tốt. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này có thể xuất phát từ một biến cố trong quá khứ, do cơ địa y học hoặc do một số bệnh về tâm thần. Ngoài ra, có những bệnh nhân chỉ sợ một màu nhất định như sợ màu trắng hay sợ màu đỏ.

Họ sẽ cố gắng tránh xa màu sắc đó bằng mọi giá. Trong đó, sợ màu đỏ cũng đồng nghĩa với việc sợ máu. May mắn là hội chứng này hoàn toàn có thể được chữa khỏi nếu kết hợp các phương pháp điều trị tự nhiên và liệu pháp hợp lý.

Hội chứng sợ sạch sẽ

ây là chứng bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ em, những người có tâm lý không ổn định hoặc đã quá quen với môi trường sống bẩn thỉu, ô nhiễm. Bệnh nhân thường hoảng sợ, thở dốc khi phải làm vệ sinh cá nhân như rửa tay, tắm giặt, gội đầu... và họ sẽ tìm đủ mọi cách để tránh xa những hoạt động này.

Tuy nhiên, bởi vấn đề vệ sinh cá nhân luôn được đề cao nên bệnh nhân khi mắc chứng bệnh này thường cảm thấy rất xấu hổ. Bên cạnh đó, hội chứng này khác với bệnh sợ nước, vì người bệnh sẵn sàng đụng vào nước để làm việc khác miễn là không phải để vệ sinh cơ thể.

Hội chứng sợ băng qua đường

Sợ hãi đi qua các con đường, các con đường khác nhau, thậm chí mang nỗi sợ bẩm sinh với con đường, sinh hoạt ở thành phố chẳng dễ dàng.

Hội chứng sợ cười

Đối với những người mắc hội chứng này, cười rất đáng sợ. Đương nhiên không khuyến khích họ xem hài kịch hay clip có nội dung gây cười. Người bệnh thông thường cũng sợ bị người khác chê cười, rất dễ căng thẳng hồi hộp.

Hội chứng sợ bong bóng

Người bệnh hy vọng có thể tránh xa bất cứ loại bong bóng nào, hoặc những vật có thể thổi ra bong bóng, ví dụ như kẹo cao su.

Hội chứng sợ thực vật

Trông thấy thực vật sẽ sợ hãi, tưởng tượng nó mọc lên từ lòng đất sẽ cảm thấy sợ hãi không nói nên lời.

Hội chứng sợ không có điện thoại

Hy vọng giảm bớt sự cô đơn nhờ điện thoại, hoặc là thu được thông tin (tự nhận là) quan trọng, một khi mất đi phương tiện liên lạc này tâm lý sẽ bất an, có thể thấy, hầu hết mọi người đều có triệu chứng này.