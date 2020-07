1001 thắc mắc: Những động vật nào rất dễ nổi cáu, nóng tính như... Trương Phi?

Chồn sói

Chồn sói nổi tiếng với tên tiếng Anh giống một siêu anh hùng nóng tính của Marvel - Wolverine. Loài vật này nặng từ 10-25 kg, tức chỉ ngang một con chó. Cơ thể không quá to lớn nhưng chồn sói vẫn dễ dàng săn những con vật lớn như hươu hay nai sừng tấm.

Với đặc tính thích ăn xác thối, loài chồn này sở hữu hàm răng rất khỏe, giúp dễ dàng xé thịt con mồi đã bị đông cứng. Bộ móng sắc nhọn cũng là vũ khí nguy hiểm của chồn sói.

Gấu Mặt trời châu Á

Gấu Mặt trời châu Á dài 1,5m và chỉ nặng 65 kg, gấu Mặt trời là một trong những loài gấu nhỏ nhất trên thế giới, nhưng nó cũng là loài đáng sợ với những chiếc răng lớn nhất nếu tính theo tỉ lệ với cơ thể. Nó sẵn sàng tấn công con người mà không báo trước. Và gấu Mặt trời cũng được coi là một trong những loài nguy hiểm nhất trong rừng sâu. Hiện loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Chồn Least

Chồn Least là loài động vật thuộc bộ ăn thịt nhỏ nhất trên thế giới. Chỉ nặng vài ounces (1 ounces bằng 28 gram), dài 20 cm, nhưng loài này có thể giết chết cả một chú thỏ châu Âu, lớn gấp 5 lần cơ thể mình. Nó thường cắn vào cổ nạn nhân và hút hết máu từ vết thương hở đó. Loài này cũng sẵn sàng “chiến đấu” nếu bị xâm phạm lãnh thổ.

Chồn Least (Least weasel) là loài động vật nhỏ nhất trong bộ ăn thịt (Carnivora). Khối lượng cơ thể của chúng chỉ nhỏ hơn 50 gram. Thật khó để tưởng tượng chồn Least là một thợ săn thông minh với kích thước cơ thể nhỏ bé.

Cá sấu nước mặn “Saltie”

Loài này có thể dài tới hơn 7 m và nặng tới 2.000 kg.Sở hữu một bộ hàm có thể tung ra những cú đớp uy lực nhất trong thế giới động vật, Saltie là một trong những loài cá sấu hung dữ nhất và có tính “lãnh thổ” nhất. Nó sẵn sàng giết người, phá hủy tàu và những động vật khác nếu xâm phạm vào lãnh thổ của nó.

Những loài cá sấu nước mặn cũng được cho là rất hung hãn được tìm thấy ở Papua New Guinea, Nam Mỹ và Đông Nam Á. Các nhà nghiên cứu cho biết riêng về loài cá sấu nước ngọt tại Úc xếp thứ năm về tính hung bạo, đứng trên hai loài liền kề là cá sấu Mỹ và cá sấu Ấn Độ.

Giáo sư Matthew Brien nói với báo The Guardian rằng cá sấu Saltie đặc biệt hung hăng khi kẻ lạ xâm nhập vào môi trường sống của chúng, nhất là vào mùa giao phối. Cái hàm mạnh mẽ của cá sấu đực có thể cắn nát đầu của động vật lạ.

Hãng tin UPI dẫn lời Giáo sư Brien cho biết những con cá sấu nước mặn có kính cỡ chừng 2 mét thì ít tấn công con người, nhưng những con từ 4 mét trở lên thì phải hết sức thận trọng với chúng.

Chuột chù

Tuy có ngoại hình giống chuột nhưng loài này thực chất lại thuộc họ ăn sâu bọ. Chúng phải ăn thường xuyên và vì thế chúng liên tục tấn công những loài khác như chuột, cá và ếch, dù nhiều lúc nạn nhân có kích thước gấp đôi mình.

Lợn rừng

Lợn rừng có vẻ ngoài hiền lành nhưng lại là loài hung hăng bậc nhất. Chúng có xu hướng bạo lực với những hành vi khó đoán.

Một con lợn rừng được nuôi có thể nặng 90 kg. Khác biệt lớn nhất giữa lợn rừng và lợn nhà là cặp nanh cong, dài, sắc như dao. Khi bị kích động, chúng sẽ dùng cặp nanh để tấn công đối phương. Vết đâm của lợn rừng có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng.

Trâu rừng châu Phi

Trâu rừng châu Phi là loài động vật ăn cỏ nhưng mang cơ thể lực lưỡng, nặng một tấn, dài tới 1,8 m và có thể di chuyển với vận tốc 57 km/h. Chúng được mệnh danh là "trâu tử thần" hay "cái chết đen".

Theo thống kê, loài này đã giết chết khoảng 200 người mỗi năm nên được liệt vào nhóm "Big Five" châu Phi cùng sư tử, báo hoa mai, tê giác và voi. Tính tình "cục súc" và khó đoán khiến chúng đặc biệt nguy hiểm.

Nếu tức giận, trâu rừng sẵn sàng chiến cả với những loài săn mồi lớn như sư tử.

Tê giác đen

Tê giác đen có vẻ ngoài khá hiền lành. Tuy nhiên, bạn không nên dại dột chọc giận con vật này. Nếu cảm thấy bị "cà khịa", tê giác đen sẵn sàng giết chết kẻ thù.

Cơ thể lực lưỡng, sừng lớn và nhọn cùng tốc độ 55 km/h là những điểm đáng sợ của tê giác đen. Thị lực kém khiến loài vật này dễ dàng trở nên hung dữ. Chúng sẽ tấn công bất kỳ thứ gì nếu cảm thấy nguy hiểm.

Chồn Gulo

Chồn Gulo thuộc họ chồn nhưng lại có khả năng chạy cực nhanh và tấn công con mồi vào động mạch cổ, gân chân hoặc xương sống gần xương sọ bằng những phát cắn sắc nhọn. Tuy ít trường hợp tấn công con người được ghi nhận, nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng nguyên nhân là do chúng sống ở một vùng quá tách biệt.

Trông khá giống một chú gấu nhỏ, chồn Gulo là thành viên “to xác” nhất thuộc họ chồn. Khi đi săn, chồn Gulo “không ngán” bất cứ một đối thủ nào.Chỉ nặng từ 15 đến 30 kg nhưng nó có thể “hạ sát” một con nai, tuần lộc, dê núi.

Chuột chù có thể lao vào tấn công trong khoảng 50 lần của một giây khi phát hiện ra sự xuất hiện của con mồi và há miệng chuẩn bị cắn trong 20 lần của một giây. Loài động vật có vú nhỏ bé này có thể bắt mồi nhanh nhẹn và chính xác vào ban đêm như khi chúng làm vào ban ngày và kết luận rằng chuột chù đã sử dụng ba phương pháp cơ bản để săn mồi.