Theo giới truyền thông, khoảng 100.000 binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tập trung tại Sloviansk và Kramatorsk để bảo vệ 2 thành phố này.

Theo thông tin được kênh Telegram "Resident" dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu cho biết, Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, đã ra lệnh chuyển toàn bộ lực lượng dự bị hiện có đến mặt trận Sloviansk và Kramatorsk ở vùng Donetsk.

Bài báo cũng lưu ý sở dĩ có mệnh lệnh quyết tử này là do giới chức Kiev và Quân đội Ukraine hiểu rằng, nếu họ thất bại trong trận chiến chính của mùa Hè này, thảm họa sẽ ập đến.

“Gần 100.000 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tập trung tại khu vực Sloviansk-Kramatorsk, dự báo trận chiến chính mùa Hè năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 8-9”, "Resident" viết.

Theo đó, quyết định điều động lực lượng dự bị đến đây rất khó khăn và có thể gây tổn thất nặng nề cho Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Sloviansk-Kramatorsk và các khu vực khác, giống như tổn thất lên tới 70% quân số trong trận chiến Pokrovsk và Myrnohrad, 2 thành phố được bảo vệ bởi gần 40.000 binh sĩ.

Kênh truyền thông Ukraine cũng nhắc lại, chỉ vài ngày trước Quân đội Nga cũng đã hoàn thành việc giải phóng thành phố Kostiantynivka ở Donetsk và hiện đang hoàn tất việc quét sạch Krasny Liman (Lyman).

Các nhà phân tích quân sự Ukraine lưu ý, trận chiến chính của mùa Hè này sẽ tập trung ở hai cứ điểm cuối cùng mà Ukraine còn nắm giữ ở Donetsk là Sloviansk-Kramatorsk và có thể bắt đầu trong tương lai gần.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây cũng cảnh báo Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trải qua tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Điều này đang cản trở các nỗ lực ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga ở các khu vực chiến trường trọng yếu.

Họ cũng nhấn mạnh việc tập trung tất cả lực lượng dự bị hiện có vào một khu vực của mặt trận có thể đe dọa Quân đội Ukraine với những thất bại trong phòng thủ ở các khu vực khác.

Xét cho cùng, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang tích cực tiến công không chỉ ở Donetsk mà còn ở các vùng Kharkiv và Zaporizhia, đồng thời cũng đang nỗ lực tiếp tục thiết lập một vùng đệm an ninh ở vùng Sumy.