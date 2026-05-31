100.000 Baht Thái bằng bao nhiêu tiền Việt?

Hoàng Lan/VTC News
|

Đồng Baht Thái được nhiều người Việt quan tâm trong hoạt động du lịch, kinh doanh, thương mại, vậy 100.000 Baht bằng bao nhiêu tiền Việt?

Baht (THB) là đơn vị tiền tệ chính thức của Thái Lan, do Ngân hàng Trung ương Thái Lan chịu trách nhiệm in ấn, phát hành.

Hiện tại, đồng Baht Thái bao gồm cả tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy bao gồm các mệnh giá 1.000 Baht, 500 Baht, 100 Baht, 50 Baht, 20 Baht. Mỗi mệnh giá tiền giấy có màu sắc khác nhau.

Tiền xu bao gồm các mệnh giá nhỏ như 10 Baht, 5 Baht, 2 Baht và 1 Baht.

Đồng Baht (THB) được phát hành dưới dạng tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Techcombank)

100.000 Baht bằng bao nhiêu tiền Việt?

Theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/5/2026:

1 THB = 712,39 VND (mua tiền mặt) = 791,54 VND (mua chuyển khoản) = 825,10 (bán)

Như vậy, 100.000 THB = 71.239.000 VND (mua tiền mặt) = 79.154.000 VND (mua chuyển khoản) = 82.510.000 (bán)

Theo tỷ giá ngoại tệ tại BIDV ngày 31/5/2026:

1 THB = 772,31 VND (mua tiền mặt) = 781,85 VND (mua chuyển khoản) = 833,27 (bán)

Như vậy, 100.000 THB = 77.231.000 VND (mua tiền mặt) = 78.185.000 VND (mua chuyển khoản) = 83.327.000 (bán)

Với tỷ giá hiện nay, 100.000 baht Thái Lan tương đương khoảng từ hơn 71 đến 83 triệu đồng, tùy theo thời điểm và đơn vị quy đổi.

Lưu ý, mức giá trên chỉ mang tính tham khảo. Tỷ giá THBVND có thể thay đổi trong ngày, khách hàng nên cập nhật tỷ giá ngay trước thời điểm đổi tiền.

Tỷ giá THB/VND tại một số ngân hàng

Dưới đây là bảng tỷ giá THB/VND tại một số ngân hàng trong nước được cập nhật chiều 31/5/2026 (đơn vị: VND):

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán tiền mặt

Bán chuyển khoản

Vietcombank

712,39

791,54

825,10

-

BIDV

772,31

781,85

833,27

-

Vietinbank

756,27

794,97

824,27

-,

Agribank

789,00

792,00

827,00

-

SHB

771

793

826

HDBank

787,81

791,11

823,14

823,14

TPBank

-

-

-

845,65

MSB

772

850

790

845

OCB

-

788

-

828

MB

783,05

793,05

840,96

840,96

NCB

697,31

767,31

917,10

847,10

ACB

-

793

-

829

VIB

-

-

-

846,00

KienlongBank

-

784

834

-

Sacombank

-

752,5

-

838,7

Tỷ giá THB/VND liên tục biến động, khách hàng nên cập nhật tại các ngân hàng để nắm được con số chính xác trước khi thực hiện giao dịch đổi tiền.

