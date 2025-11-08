1.000 tấn uranium của Niger được đưa tới Nga gây ra báo động ở Paris

Việc Nigeria có thể bán hàng nghìn tấn uranium cho Nga đang gây lo ngại tại Paris, tờ Le Monde đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Pháp.

Theo ấn phẩm này, chính quyền Niger đã ký một thỏa thuận với Tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước Nga Rosatom để bán 1.000 tấn uranium cô đặc, còn được gọi là "bánh vàng", với giá khoảng 170 triệu đô la.

Trữ lượng uranium nói trên được lưu trữ tại mỏ Arlit, trước đây do công ty Orano của Pháp vận hành. Sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger năm 2023, công ty Pháp này đã buộc phải ngừng hoạt động, để lại khoảng 1.400 tấn uranium cô đặc. Hiện tại theo nguồn tin của Le Monde, toàn bộ có thể được xuất khẩu sang Nga.

Nguồn tin của Le Monde cho hay, các bên đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hàng uranium. Một đoàn xe gồm khoảng 30 xe tải dự kiến sẽ đi qua Burkina Faso đến cảng Lomé ở Togo, từ đó hàng hóa dự kiến được vận chuyển bằng đường biển đến Nga vào cuối tháng 11.

Lượng lớn quặng uranium sẽ đi từ Niger tới Nga.

Cơ quan tình báo Pháp đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về an ninh của tuyến đường này, vì chuyến hàng sẽ đi qua các khu vực có những nhóm vũ trang liên quan đến al-Qaeda và IS hoạt động. Một quan chức tình báo cấp cao của Pháp lưu ý rằng hoạt động như vậy "tạo ra những rủi ro đáng kể từ cả góc độ an ninh và địa chính trị".

Paris cũng nhận thấy mối đe dọa đối với lợi ích của mình trong khu vực: Niger từ lâu đã là nhà cung cấp uranium chính cho ngành năng lượng hạt nhân của Pháp.

Sau khi chính quyền quân sự lên nắm quyền, quan hệ giữa hai nước xấu đi nghiêm trọng - Quân đội Pháp đã rút khỏi Niamey, và giới chức quốc gia châu Phi này đã thiết lập quan hệ chặt chẽ với Moskva.