1.000 công nhân Việt Nam thần tốc dựng mái vòm thép 24.000 tấn lớn nhất hành tinh trong 5 tháng: Doanh nghiệp nào đứng sau?

Trung tâm Triển lãm Quốc gia nằm tại huyện Đông Anh, Hà Nội, có quy mô hơn 90ha, với diện tích triển lãm trong nhà sau giai đoạn 2 đạt 304.000m2 thuộc Top 10 thế giới.

Dự án được khởi công ngày 30/8/2024, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), công ty con của Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư.

Đây là nơi sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Sau khoảng 10 tháng thi công, công trình này đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng khai trương ngày 19/8, trở thành điểm cầu trung tâm của chuỗi sự kiện kỷ niệm đại lễ.

Làm nên tốc độ hoàn thành "như Thánh Gióng" cho một công trình 100% Việt Nam là cả đội ngũ các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Đặc biệt nhất là việc thi công mái vòm thép khổng lồ 24.000 tấn.﻿

Theo Phó Chủ tịch Vingroup - ông Nguyễn Việt Quang, điểm nhấn quan trọng nhất, nhưng cũng khó khăn nhất là mái vòm bằng thép nặng 24.000 tấn.

“Mái vòm chỉ cho sai số tối đa vài milimet, và không có cơ hội làm lại. Đó là một bài toán rất khó”, ông nói.



Ông Trịnh Tiến Dũng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Đại Dũng Group đã nhận được lời mời tham gia mái vòm với yêu cầu chỉ có 5 tháng để thi công.



Theo chia sẻ của đại diện nhà thầu Đại Dũng, đơn vị hoàn thành với hơn 1.000 công nhân và kỹ sư phải làm việc 24/24 giờ, chia 3 ca và huy động tối đa nguồn lực, vật tư và những thiết bị siêu trọng. Trong đó có những loại cẩu tải trọng lên tới 500 tấn.

Mái vòm khổng lồ này được thiết kế dạng giàn không gian với các kèo xuyên tâm mô phỏng nan mai rùa. Mái vòm sử dụng thép tiêu chuẩn ASTM có khả năng chịu gió bão cấp 12 và động đất cấp 8.

Đáng chú ý, có hơn 100.000 nút cầu thép và ốc vít cường độ cao được lắp đặt với sai số cho phép chỉ dưới 3mm, cùng với công nghệ quét laser 3D nhằm kiểm soát biến dạng, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.﻿

Khi hoàn thiện, mái vòm không chỉ đáp ứng yêu cầu khắt khe mà còn lập kỷ lục: kết cấu mái vòm thép lớn nhất thế giới, toàn bộ thép sản xuất tại Việt Nam.

Được biết, Đại Dũng cũng là nhà thầu của dự án sân vận động Lusail – nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022 tại Quatar. Đây không phải lần đầu tiên Đại Dũng đối mặt với cuộc đua tốc độ.

Đại Dũng được gọi vào “phút 89”, phải vượt qua hàng loạt vòng thẩm định nhà máy, phương án sản xuất, năng lực thi công.

Trong vòng một năm, Đại Dũng cung cấp 6.000 tấn thép cho sân vận động Lusail và toàn bộ 28.000 tấn cho sân Ras Abu Aboud (sân 974) – công trình dạng module không mối hàn, với sai số kỹ thuật ở mức 2mm.

Sau dự án, Đại Dũng có tên trong danh sách nhà thầu của FIFA và một số tập đoàn xây dựng quốc tế. Khác với nhiều doanh nghiệp chỉ tham gia một phần công đoạn, công ty đảm nhận toàn bộ chuỗi giá trị gồm thiết kế, sản xuất, vận chuyển và lắp dựng.

Hiện doanh nghiệp sở hữu sáu cụm nhà máy trên diện tích gần 100ha, công suất 300.000 tấn/năm, với hơn 6.000 lao động, trong đó gần 1.000 kỹ sư, phục vụ các dự án có quy mô lớn trên thế giới.