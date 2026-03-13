1.000 cảnh sát bảo vệ lễ trao giải Oscar vì sợ Iran trả đũa

Theo Daily Mail , dù nhấn mạnh không có thông tin trực tiếp về mối đe dọa cụ thể, nhà chức trách Mỹ vẫn tiến hành các biện pháp phòng ngừa trước thềm Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 vào tối 15/3 (giờ địa phương) tại Dolby Theatre ở Hollywood (California).

Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) xác nhận khoảng 1.000 nhân viên an ninh tư nhân được huy động làm nhiệm vụ.

Tạp chí Entertainment Weekly đưa tin cảnh sát mặc đồng phục, hệ thống camera giám sát và máy bay không người lái sẽ được triển khai, cùng với việc kích hoạt các đơn vị đặc nhiệm như chó nghiệp vụ dò bom, Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt (SWAT).

Ban tổ chức tăng cường an ninh trước thềm lễ trao giải Oscar vì lo sợ bị Iran nhắm đến. Ảnh: Reuters

Việc tăng cường an ninh được các nhà sản xuất của lễ trao giải Oscar, Katy Mullan và Raj Kapoor, công bố vào ngày 11/3.

“Mỗi năm chúng tôi đều theo dõi tình hình đang diễn ra trên thế giới. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và LAPD. Đó là sự phối hợp chặt chẽ. Chương trình này phải vận hành trơn tru như đồng hồ.

Chúng tôi muốn tất cả người đến tham dự chương trình, những người đang theo dõi chương trình, thậm chí cả người hâm mộ đứng bên ngoài hàng rào an ninh, đều cảm thấy an toàn, được bảo vệ và được chào đón. Vì vậy, nhiệm vụ của đội ngũ sản xuất là bảo đảm điều đó được thực hiện", ông Kapoor nói trong họp báo.

Ngày 11/3, FBI đã cảnh báo lực lượng thực thi pháp luật ở California về khả năng Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào bờ Tây nước Mỹ, nhằm trả đũa cho cuộc chiến chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo báo cáo của FBI do ABC News thu thập được, Iran bị cáo buộc có ý định tiến hành cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái từ con tàu chưa xác định ngoài khơi lãnh thổ nước Mỹ, cụ thể là nhằm vào mục tiêu không xác định ở California, trong trường hợp Mỹ tiến hành cuộc tấn công chống lại Iran

“Chúng tôi không có thêm thông tin về thời điểm, phương thức, mục tiêu hoặc những kẻ thực hiện cuộc tấn công bị cáo buộc này", báo cáo cho biết thêm.

Cảnh báo này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Donald Trump tiếp tục duy trì chiến dịch tấn công kéo dài nhằm vào Iran. Tình hình căng thẳng đang leo thang ở Trung Đông. Đáp lại các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Tehran sử dụng chiến tranh bằng máy bay không người lái như công cụ trả đũa chủ yếu.

Cảnh sát Los Angeles huy động 1.000 nhân viên an ninh bảo vệ địa điểm tổ chức Oscar. Ảnh: Getty Images

Trong khi ban tổ chức thấp thỏm trước nguy cơ an ninh, cuộc chiến giành giải Oscar cũng đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

One Battle After Another , Hamnet và Sinners được đánh giá có khả năng thắng lớn tại sự kiện điện ảnh uy tín nhất năm.

Timothée Chalamet và Michael B. Jordan đối đầu nhau ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Họ có lợi thế hơn những đối thủ khác (Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke và Wagner Moura) là những giải "tiền Oscar".

Tuy nhiên, Chalamet đang mất dần thiện cảm vì phát ngôn xúc phạm đến những loại hình nghệ thuật cổ điển là ballet và opera. Điều này đi ngược lại với giá trị Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh hướng đến.

Theo kế hoạch, vũ công ballet Misty Copeland được mời biểu diễn trong phần giới thiệu bộ phim Sinners , với sự tham gia của Miles Caton và Raphael Saadiq, Brittany Howard, Shaboozey cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc dễ đoán hơn. Jessie Buckley dường như khó thất bại. Cho đến nay, người đẹp 36 tuổi giành tất cả giải thưởng mà cô được đề cử trong mùa giải năm nay, bao gồm BAFTA , Quả cầu Vàng, Critics' Choice Awards và Actors Awards.

Buckley sẽ cạnh tranh với Rose Byrne ( If I Had Legs I'd Kick You ), Kate Hudson ( Song Sung Blue ), Renate Reinsve ( Sentimental Value ) và Emma Stone ( Bugonia ).

Lễ trao giải năm nay do danh hài Conan O'Brien dẫn chương trình. Nhiều khả năng ông sẽ đảm nhận phần tưởng niệm dành cho người bạn quá cố của ông là Rob Reiner. Nhà làm phim nổi tiếng cùng vợ là Michele Reiner bị đâm chết trong phòng ngủ tại biệt thự trị giá 13,5 triệu USD của họ ở Brentwood (Los Angeles) vào ngày 14/12/2025, chỉ vài giờ sau khi tham dự bữa tiệc tại nhà O'Brien.

Ngày 10/3, Viện Hàn lâm công bố các nghệ sĩ biểu diễn trong phần âm nhạc của buổi lễ, bao gồm Josh Groban, Los Angeles Master Chorale cùng bộ ba ca sĩ của Kpop Demon Hunters là Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami.