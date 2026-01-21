1.000 bình luận dưới đăng quảng cáo của Lý Đức trước 3 ngày đá trận bán kết

Trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối. Trong đó, cầu thủ Phạm Lý Đức (sinh năm 2003) trở thành tâm điểm chú ý khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở hiệp hai. Tình huống xuất phát từ một pha va chạm với cầu thủ đối phương trong bối cảnh trận đấu có nhiều áp lực. Quyết định của trọng tài khiến U23 Việt Nam rơi vào thế thiếu người trong giai đoạn then chốt.

Sau thẻ đỏ của Lý Đức, U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự và chung cuộc thua 0 - 3 trước U23 Trung Quốc, qua đó lỡ cơ hội vào chung kết. Cá nhân Lý Đức cũng bị treo giò và không thể góp mặt ở trận tranh hạng Ba của giải đấu.

Ngay sau trận, Lý Đức đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trên mạng xã hội, thừa nhận khoảnh khắc thiếu kiềm chế và coi đây là bài học lớn trong sự nghiệp. Dù phải nhận nhiều ý kiến trái chiều, trung vệ trẻ này cũng nhận được không ít sự cảm thông, với kỳ vọng anh sẽ trưởng thành hơn sau biến cố tại U23 châu Á.

Hình ảnh được Lý Đức đăng tải cùng lời xin lỗi (Ảnh: FBNV)

Song không dừng lại ở lời xin lỗi của Phạm Lý Đức, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận thắc mắc phía dưới bài đăng quảng cáo của chàng cầu thủ vào ngày 17/1 - ngay sau khi U23 Việt Nam vượt qua tứ kết và trước bán kết 3 ngày.

Tính đến hiện tại, bài quảng cáo của Lý Đức đã có gần 1.000 lượt bình luận, trong đó có nhiều bình luận mới sau trận bán kết. Sở dĩ có chuyện này là bởi chàng cầu thủ đăng bài quảng cáo giữa lúc đang diễn ra giải đấu.

Bài đăng quảng cáo của Lý Đức trước trận bán kết 3 ngày (Ảnh chụp màn hình)

Ai cũng đồng ý rằng chuyện các cầu thủ nhận job quảng cáo sau khi được biết đến nhiều hơn là chuyện bình thường. Song nhiều ý kiến cho rằng họ nên lựa chọn thời điểm phù hợp hơn. Bởi đăng bài quảng cáo giữa lúc trận đấu đang diễn ra tạo cảm giác cầu thủ thiếu tập trung, không đặt toàn bộ tâm sức cho chuyên môn trong giai đoạn quan trọng.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng bày tỏ lo ngại về tinh thần thi đấu và sự tỉnh táo trên sân, đặc biệt trong các trận cầu lớn của Lý Đức. Việc để xảy ra thẻ đỏ từ những tình huống bị kích động hay gài bẫy từ đối thủ bị xem là thiếu bản lĩnh, gây bất lợi cho toàn đội.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Lưu ý trong các trận cầu quan trọng, các cầu thủ phải luôn tỉnh táo trong mọi tình huống không để xảy ra thẻ đỏ từ những tình huống kích động hay gài từ đối thủ tránh thiếu người - Đang đá giải không lo luyện tập lại đi nhận quảng cáo. Chịu ông. - Vẫn trong hành trình giải đấu đã PR nhãn hàng rồi, người ta phẫn nộ cũng không oan. - Lo đá bóng đi Đức. - Không giận đâu nhưng mà buồn ấy xong còn lướt thấy bài đăng quảng cáo này. Mình lo tập trung đá bóng tốt trước khi quảng cáo. - Chưa gì đã nhận quảng cáo lúc toàn đội đang tập trung chuẩn bị cho trận quan trọng này. - Hi vọng lần này Lý Đức sẽ có bài học cho mình. Công việc chính của cầu thủ vẫn là đá bóng nên làm gì thì cũng để xong giải đã nhé!

Phạm Lý Đức sinh năm 2003, cao 1m82, đến từ Tây Ninh. Anh chàng là một trung vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam, trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG.

Năm 2023, Lý Đức gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được đem cho CLB Bà Rịa-Vũng Tàu mượn. Đầu năm 2025, Lý Đức lần đầu tiên được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam. Đến tháng 7/2025, chàng cầu thủ cùng đồng đội U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á.

(Tổng hợp)