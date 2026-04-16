100 xe mui trần điện Rolls-Royce 250 tỷ đồng đã có khách 'chốt' trước khi ra mắt

Mạnh Hùng/VTC News |

Mẫu xe mui trần chạy điện siêu sang của Rolls-Royce chỉ sản xuất 100 chiếc, đã được bán hết trước khi ra mắt chính thức.

Mẫu xe mui trần chạy điện Rolls-Royce Project Nightingale vừa được Rolls-Royce Motor Cars giới thiệu như sản phẩm mở màn cho dòng Coachbuild Collection hoàn toàn mới. Theo hãng, đây không chỉ là một mẫu xe đơn lẻ mà còn là bước chuyển lớn, có thể thay đổi cách Rolls-Royce thiết kế xe trong tương lai.

Theo AutoCar , 100 chiếc được hãng xe xa xỉ bậc nhất thế giới sản xuất có giá khởi điểm khoảng 7 triệu bảng Anh/chiếc (tương đương khoảng 250 tỷ đồng). Tuy nhiên, chi phí thực tế được dự báo cao hơn đáng kể do mức độ cá nhân hóa theo yêu cầu và toàn bộ xe đã có khách "chốt" theo danh sách Rolls-Royce lựa chọn.

Mẫu xe đã "cháy hàng" ngay từ khi chưa hoàn thiện chính thức. (Ảnh: Rolls-Royce)

Dự kiến, xe bắt đầu thử nghiệm trong năm nay và bàn giao từ năm 2028. Dù vẫn được xếp là mẫu concept, Rolls-Royce khẳng định mẫu xe đã hoàn thiện tới 99% để sẵn sàng sản xuất.

Về thiết kế, Project Nightingale lấy cảm hứng từ mẫu 17EX Torpedo năm 1928 - một trong những xe thử nghiệm khí động học nổi bật của hãng. Xe có tỷ lệ rất đặc trưng với chiều dài lên tới 5,76 m, tương đương Rolls-Royce Phantom, nhưng chỉ dành cho hai người. Phần cabin được thu gọn, trong khi phần đuôi kéo dài tạo nên dáng vẻ khác biệt.

Xe có chiều dài 5,76 m. (Ảnh: Rolls-Royce)

Ngôn ngữ thiết kế mới do Domagoj Dukec - cựu Giám đốc thiết kế BMW - định hình, được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ dải sản phẩm Rolls-Royce trong tương lai. Nhiều chi tiết đáng chú ý như mâm 24 inch, logo "RR" không viền, lưới tản nhiệt cỡ lớn và bộ khuếch tán gió phía sau đều mang tính thử nghiệm cao.

Dù sử dụng cùng nền tảng "Art of Luxury", phần lớn chi tiết của xe là hoàn toàn mới và gần như không chia sẻ với Rolls-Royce Spectre - mẫu xe điện đầu tiên của hãng. Về vận hành, xe được cho là trang bị bộ pin lớn hơn mức 107 kWh của Spectre, cho tầm hoạt động gần tương đương (khoảng 529 km). Hệ truyền động nhiều khả năng là cấu hình hai mô-tơ, công suất khoảng 650 mã lực.

Bên trong, nội thất tiếp tục nhấn mạnh tính cá nhân hóa và trải nghiệm. Xe sở hữu các chi tiết mới như bệ tỳ tay lấy cảm hứng từ yên ngựa, cùng hệ thống "bầu trời sao" được tích hợp vào cửa và phía sau ghế - thay vì trần xe như trước - do đặc thù mui trần. Rolls-Royce cung cấp 9 màu sơn ngoại thất độc quyền, 7 tùy chọn mui và 11 loại da nội thất cho khách hàng lựa chọn.

Nội thất xe với 2 chỗ ngồi cùng phong cách sang trọng. (Ảnh: Rolls-Royce)

Project Nightingale là sản phẩm đầu tiên thuộc Coachbuild Collection - dòng xe nằm giữa các bản đặt hàng đơn chiếc và những dự án coachbuild (chế tác thân xe riêng) siêu hiếm như Boat Tail. Rolls-Royce dự kiến đều đặn tung ra các mẫu xe mới thuộc dòng này sau mỗi 2-3 năm, với thiết kế và khả năng tùy biến cao, nhưng không yêu cầu khách hàng phải tham gia quá sâu vào quá trình phát triển như các dự án coachbuild truyền thống.

Theo ông Phil Harnett, Giám đốc sản phẩm tương lai của hãng, Coachbuild Collection hướng tới những khách hàng muốn sở hữu một chiếc Rolls-Royce độc bản nhưng không có thời gian theo sát toàn bộ quá trình thiết kế kéo dài nhiều năm. Với mô hình mới, khách hàng vẫn được tham gia từ giai đoạn phác thảo, thậm chí có thể góp mặt trong các thử nghiệm toàn cầu, nhưng vai trò được tinh giản hơn.

(Nguồn: AutoCar)

