100 triệu thùng dầu sắp tràn ra thị trường

Ngày 7/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các nước thành viên đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ đưa dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường và ưu tiên giải phóng nguồn diesel.

Theo tuyên bố của IEA, việc đẩy nhanh kế hoạch đã được thông qua từ tháng 3 có thể đưa khoảng 100 triệu thùng dầu ra thị trường trong thời gian sớm hơn. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh đây không phải là một đợt can thiệp mới, mà chủ yếu là thúc đẩy tiến độ thực hiện các cam kết đã được thống nhất trước đó.

Động thái được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhóm G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và diesel nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu. Quyết định của G7 diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể cấm xuất khẩu diesel nếu các nước không tăng nguồn cung cho thị trường.

Ngay từ tháng 3, IEA đã khởi động chương trình giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu dự trữ để đối phó tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá năng lượng tăng mạnh sau khi xung đột tại Iran bùng phát. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng 100 triệu thùng trong kế hoạch này chưa thực sự được đưa ra thị trường.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết các chính phủ thành viên đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng lượng dầu còn lại "càng sớm càng tốt". Song song với đó, các nước cũng nhất trí ưu tiên xuất kho diesel trong phạm vi có thể, do thị trường nhiên liệu này đang đặc biệt căng thẳng.

Dù vậy, IEA chưa công bố cụ thể bao nhiêu diesel và bao nhiêu dầu thô sẽ được giải phóng trong giai đoạn tới.

Theo IEA, các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine đã gây hư hại nhiều nhà máy lọc dầu, đồng thời làm gián đoạn hoạt động vận chuyển bằng tàu chở dầu. Hệ quả là giá diesel tăng lên mức cao kỷ lục tại nhiều khu vực trên thế giới, biến loại nhiên liệu này trở thành vấn đề kinh tế và chính trị cấp bách đối với nhiều chính phủ.

Sau tuyên bố của IEA, Ủy ban châu Âu (EC) cũng khẳng định các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ chỉ thực hiện việc xuất kho trong phạm vi khối lượng đã được thông qua từ tháng 3, thay vì tung thêm lượng dầu mới.

Giới phân tích cũng có chung nhận định. Báo cáo của JPMorgan cho rằng con số 100 triệu thùng được IEA nhắc đến không đồng nghĩa với một chương trình can thiệp mới.

Cụ thể, ngân hàng này nhận định thông cáo của IEA chủ yếu mang ý nghĩa đẩy nhanh việc đưa ra thị trường lượng dầu đã cam kết trong kế hoạch tháng 3, thay vì công bố thêm một gói giải phóng dự trữ mới 100 triệu thùng.

Bộ Kinh tế Đức cũng cho biết nước này đang hoàn tất các thủ tục để giải phóng lượng dầu theo kế hoạch được IEA phê duyệt hồi tháng 3 và không đề cập tới bất kỳ khối lượng bổ sung nào.

Theo thống kê của IEA, các quốc gia thành viên hiện vẫn nắm giữ khoảng 1,1 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp, trong đó có hơn 200 triệu thùng diesel.

Theo Reuters﻿