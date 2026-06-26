Điều gì khiến ASUS tin rằng một chiếc laptop doanh nghiệp có thể chạm mốc 100 triệu đồng, và vì sao hãng cho rằng thị trường Việt Nam đã sẵn sàng cho điều đó?

Khi ASUS công bố mức giá chạm mốc 100 triệu đồng cho ExpertBook Ultra, phản ứng đầu tiên của không ít người chính là sự bất ngờ. Đó là mức giá của một chiếc xe máy tay ga cao cấp, thậm chí là khoản đặt cọc cho một căn hộ nhỏ. Nhưng nếu nhìn kỹ vào cách ASUS xây dựng câu chuyện cho dòng máy này, con số đó không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, đó là kết quả của một phép tính mà ASUS đã làm rất kỹ, và hãng tin rằng cách doanh nghiệp Việt nhìn về laptop đang dần thay đổi.

Trong khuôn khổ buổi trao đổi với truyền thông, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng ông S.Y. Hsu - Đồng Tổng Giám đốc (Co-CEO) ASUS, người đang đồng dẫn dắt tập đoàn cùng ông Samson Hu từ năm 2019 - và ông Kenny Chien, Giám đốc Khối Kinh doanh Doanh nghiệp ASUS Việt Nam.

Cả hai đã chia sẻ chia về cách ASUS nhìn thị trường laptop doanh nghiệp cao cấp và lý do hãng tin rằng người dùng hiện nay đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về giá trị của một chiếc laptop.

Ông S.Y. Hsu (trái), Đồng Tổng Giám đốc ASUS, cùng ông Kenny Chien, Giám đốc Khối Kinh doanh Doanh nghiệp ASUS Việt Nam, tại khu vực trải nghiệm dòng ExpertBook và ExpertCenter.

Tại sao lại là "Ultra"?

Trước khi nói về giá, phải nói về cái tên. Theo Đồng Tổng Giám đốc ASUS, “Ultra” không còn là một khái niệm xa lạ với thị trường công nghệ, khi ngày càng xuất hiện nhiều trên các dòng smartphone, máy tính bảng hay laptop cao cấp. Với ASUS, cái tên này đại diện cho “sự hội tụ của ba yếu tố: siêu di động, hiệu năng cao và trải nghiệm vượt trội”.

Ông S.Y. Hsu chia sẻ về tên gọi “Ultra” và chiến lược phát triển phân khúc laptop doanh nghiệp cao cấp của ASUS.

Ông Kenny Chien, Giám đốc Kinh doanh ASUS Việt Nam, cụ thể hóa ba chữ đó thành những con số có thể cân, đo, đong, đếm được. Về độ bền và sự di động, máy dùng vật liệu chuẩn hàng không vũ trụ để giữ trọng lượng dưới 1kg trong khi vẫn có được viên pin 70Wh, theo ông, lợi ích "rất rõ ràng: loại bỏ hoàn toàn sự mệt mỏi trong các chuyến công tác, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp khỏi những hư hỏng phần cứng đột xuất và chi phí vận hành tốn kém do gián đoạn công việc."

Ông Kenny Chien trả lời câu hỏi của truyền thông trong buổi trao đổi xoay quanh dòng laptop doanh nghiệp ExpertBook Ultra.

Về hiệu năng, công suất xử lý 50W được ghép với màn hình 3K Tandem OLED đạt 1400 nits, đủ sáng để thuyết trình ngoài trời mà không mỏi mắt. Về trải nghiệm, toàn bộ cổng kết nối được giữ nguyên trên một thân máy mỏng nhẹ, để các nhà quản lý "không bao giờ phải mang theo những cổng chuyển đổi cồng kềnh đến các cuộc họp cấp cao" - và toàn bộ thiết bị được bọc trong lớp bảo mật ExpertGuardian.

Nói cách khác, trước khi bàn đến giá, ASUS muốn người mua hiểu rằng "Ultra" là một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể, không phải một nhãn dán cảm tính.

“Sau tất cả, ‘Ultra’ có nghĩa là chúng tôi đã tạo ra một công cụ cao cấp mang lại cho các nhà lãnh đạo hiện đại sự an tâm tuyệt đối và sự tự do vận hành toàn diện để đưa doanh nghiệp của họ tiến về phía trước,” Ông Kenny Chien cho biết.

Những trang bị cao cấp xứng đáng với giá tiền

Câu hỏi mà bất kỳ giám đốc tài chính nào cũng sẽ hỏi là: liệu khoản chênh lệch giá có đang chảy vào thương hiệu, hay vào những thứ thực sự nằm trong máy? Ông Kenny Chien trả lời thẳng vào điểm này: "Khi nhìn vào ExpertBook Ultra, bạn không phải trả một mức giá cao chỉ vì giá trị thương hiệu thuần túy - bạn đang thực sự đầu tư vào kiến trúc và khoa học vật liệu thế hệ mới."

Ông liệt kê cụ thể: lớp vỏ vật liệu chuẩn hàng không vũ trụ, màn hình Tandem OLED, RAM lên tới 64GB và SSD 2TB chuẩn Gen5, những cấu hình mà cách đây vài năm tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên các trạm làm việc hạng nặng.

Với ExpertBook Ultra, ASUS muốn đưa những tiêu chuẩn phần cứng từng thuộc về workstation lên một mẫu laptop doanh nghiệp siêu di động.

Quan trọng hơn, ông nhấn mạnh rằng 100 triệu đồng không phải là mức giá “rập khuôn” ASUS đưa ra cho mọi khách hàng. Đó là một dải sản phẩm được thiết kế có chủ đích: từ laptop ExpertBook, đến máy tính đồng bộ ExpertCenter, cho tới các hệ thống All-in-One tiết kiệm không gian.

Trên thực tế, ExpertBook Ultra cũng không chỉ có một cấu hình duy nhất ở mốc 100 triệu đồng. ASUS cho biết dòng máy này còn có các phiên bản giá dễ tiếp cận hơn là 68 triệu đồng và 50 triệu đồng, trong đó bản 50 triệu đồng sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 5 325.

Ngoài ra, hệ sinh thái laptop doanh nghiệp của ASUS còn bao gồm nhiều dòng ExpertBook khác như ExpertBook P series, hướng tới các nhu cầu triển khai và ngân sách khác nhau. Theo ASUS, mục tiêu của hãng là tạo ra nhiều lựa chọn đủ linh hoạt để doanh nghiệp có thể chọn đúng cấu hình phù hợp thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp nhất.

Ông cho biết, chiến lược này dựa vào một hệ sinh thái thương mại quy mô toàn diện, đủ để phục vụ "một công ty khởi nghiệp tinh gọn đang phải cân đo đong đếm từng đồng chi phí" cũng như "một tập đoàn khổng lồ đang triển khai phần cứng trên quy mô lớn" - mà không đánh đổi về độ tin cậy ở bất kỳ phân khúc nào.

Màn hình - nơi dễ nhìn thấy nhất chất lượng Ultra

Nếu phải chỉ ra một chi tiết khiến người dùng vừa nhìn, vừa chạm vào là cảm nhận ngay được giá trị, đó chính là màn hình. Đồng Tổng Giám đốc ASUS giải thích lý do hãng đặt cược vào công nghệ hiển thị: "màn hình của các dòng máy doanh nghiệp truyền thống thường tối, màu sắc nhợt nhạt và thực sự gây mỏi mắt khi phải nhìn liên tục 8 tiếng mỗi ngày."

Để giải quyết, ASUS đưa công nghệ 3K Tandem OLED - xếp chồng hai lớp OLED để đạt độ sáng 1400 nits, kéo dài tuổi thọ màn hình gấp đôi và triệt tiêu hiện tượng lưu ảnh (burn-in) - lần đầu tiên xuất hiện ở phân khúc này.

Màn hình 3K Tandem OLED là một trong những điểm ASUS nhấn mạnh nhiều nhất trên ExpertBook Ultra.

Nhưng chi tiết được ông nhấn mạnh là lớp kính khắc nano chống chói 80%. Đây không phải một tấm phim mờ dán thêm, mà là "khắc vi mô trực tiếp lên bề mặt kính thực tế", giúp tán xạ ánh sáng gắt từ đèn trần văn phòng mà không làm mất độ tương phản sâu của OLED. Với người dùng phải di chuyển liên tục giữa quán cà phê ngoài trời và phòng họp đèn điện, ông gọi đây là "yếu tố bảo vệ thị giác cốt lõi" để giúp người dùng luôn có trải nghiệm nhìn rõ ràng và thoải mái cả ngày.

Phần giá trị nhất lại là thứ khó nhìn thấy

Một phần làm nên tên tuổi của dòng ExpertBook nằm ở những thứ người dùng không nhìn thấy ngay, nhưng sẽ cảm nhận rõ khi có sự cố. Với ASUS, "bảo mật và thời gian vận hành liên tục là những yếu tố không thể thỏa hiệp đối với sự sống còn của một doanh nghiệp, bất kể quy mô công ty lớn hay nhỏ."

Trên ExpertBook Ultra, kiến trúc ExpertGuardian 2.0 đạt chứng nhận NIST SP 800-193 của Chính phủ Hoa Kỳ về toàn vẹn firmware, kết hợp chip bảo mật Microsoft Pluton và xác thực sinh trắc học Match-on-Chip.

Theo ông Kenny Chien, giá trị của một chiếc laptop doanh nghiệp không chỉ nằm ở phần cứng mà còn ở khả năng vận hành liên tục và bảo mật trong lâu dài.

Về độ bền vật lý, máy trải qua 24 bài kiểm tra chuẩn quân đội MIL-STD-810H và khung kiểm thử nội bộ độc quyền 157 điểm, từ va đập rơi, áp lực bề mặt, kháng tràn nước đến độ bền của bản lề.

Và vì "không có thiết bị nào hoàn toàn miễn nhiễm với sự cố", ASUS cung cấp thêm gói ASUS Business Support Plus: bảo hành mặc định 2 năm, mở rộng tới 5 năm, bảo hành pin lên đến 3 năm, sửa chữa tận nơi và đội ngũ kỹ thuật chuyên trách - theo ông, đó là cách đảm bảo "sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng - cả trước và sau khi mua sắm."

Đây cũng chính là cách ASUS kỳ vọng doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhìn một hệ thống laptop bền vững trong 3-5 năm tới: ưu tiên bảo mật toàn diện từ phần cứng đến firmware, độ bền vật lý đi kèm khả năng nâng cấp SSD để “bắt kịp sự phình to của phần mềm làm việc”, như cách ông S.Y. Hsu mô tả, mà không phải thay mới toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh đó là dịch vụ hậu mãi đủ nhanh để giảm thời gian gián đoạn vận hành - yếu tố mà ASUS cho rằng thường bị các doanh nghiệp chọn máy giá rẻ bỏ qua, trong khi chi phí sửa chữa và thời gian ngưng hoạt động trên thực tế lại cao hơn rất nhiều so với phần tiết kiệm ban đầu.

Đại diện ASUS tin rằng giá trị của một chiếc laptop doanh nghiệp không còn chỉ được đo bằng cấu hình.

Nhìn theo cách đó, mức giá gần 100 triệu đồng của ExpertBook Ultra không còn đơn thuần là một con số gây chú ý. Với ASUS, đó là tổng của vật liệu, màn hình, bảo mật, độ bền được kiểm định và dịch vụ hậu mãi kéo dài nhiều năm. Đồng thời, các tuỳ chọn dễ tiếp cận hơn cùng nhiều dòng ExpertBook khác cũng cho thấy hãng không chỉ muốn bán một chiếc laptop đắt tiền, mà đang cố mở ra nhiều cách tiếp cận khác nhau cho bài toán laptop doanh nghiệp dài hạn.