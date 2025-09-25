100 ngày đếm ngược huyền thoại Warren Buffett nghỉ hưu, 1 cổ phiếu hàng đầu danh mục có thể tiếp tục bị cắt giảm để bước sang kỷ nguyên mới

Theo phân tích mới và báo cáo trước đây của Fortune, Greg Abel cùng các cộng sự tại Berkshire có thể tiếp tục cắt giảm cổ phần Apple và tái cân bằng danh mục cổ phiếu.

Tại đại hội cổ đông thường niên tháng 5 vừa qua, Warren Buffett cho biết ông dự định nghỉ hưu vào cuối năm 2025, đồng thời giới thiệu ông Abel làm CEO kế nhiệm. Các phát biểu và tổng kết sau cuộc họp cho thấy lượng tiền mặt kỷ lục cùng một kế hoạch chuyển giao rõ ràng, nhằm giữ vững văn hóa Berkshire nhưng vẫn trao quyền cho ông Abel trong việc phân bổ vốn.

Sự thay đổi lớn có thể đến từ hai nhà quản lý đầu tư Todd Combs và Ted Weschler. Cả hai có phong cách mua bán linh hoạt, thường xuyên điều chỉnh vị thế dần dần, khác với lối đầu tư “mua hoặc bán dứt điểm” truyền thống của Warren Buffett. Thay đổi này nhiều khả năng sẽ được thể hiện rõ hơn trong các báo cáo 13F thời gian tới.

Berkshire được dự đoán sẽ tập trung trở lại với lĩnh vực y tế. Vì định giá ngành này tương đối hấp dẫn và nhóm quản lý thường có nhu cầu tìm kiếm cơ hội ngoài lĩnh vực tài chính và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Ngoài ra, một trong những thay đổi được theo dõi sát sao nhất là việc xử lý một số khoản đầu tư lớn, trong đó Apple và có thể cả Bank of America là những cái tên trong danh sách cắt giảm đầu tư.

Berkshire đã bán ra phần lớn cổ phiếu Apple. Fortune cho biết lượng nắm giữ đã giảm hơn một nửa vào giữa năm 2024 và tiếp tục giảm trong quý 2/2024. Đến cuối năm 2024, giá trị khoản đầu tư Apple còn khoảng 69,9 tỷ USD, giảm mạnh so với 174,3 tỷ USD cuối năm 2023. Fortune nhận định việc xả cổ phiếu và tích trữ tiền mặt nhiều kỷ lục có liên quan đến thuế lãi vốn tăng.

Theo ghi nhận trước đây của Fortune, Berkshire bán dần cổ phiếu Apple song song với việc tích lũy tiền mặt lên mức cao nhất lịch sử. Điều này cho thấy chiến lược ưu tiên duy trì sự linh hoạt trong bối cảnh ít có thương vụ “hời” và bất ổn chính sách gia tăng.

Đội ngũ kế nhiệm Buffett có thể muốn đa dạng hóa, tránh phụ thuộc vào một khoản đầu tư quá lớn, nhất là khi định giá Apple đã cao hơn nhiều so với mức giá mà Berkshire trả khi bắt đầu mua vào năm 2016. Các dữ liệu độc lập và tin thị trường cũng cho thấy Berkshire tiếp tục bán thêm trong năm 2025, phản ánh đây là quá trình tái cân bằng liên tục chứ không phải hành động chỉ diễn ra một lần.

Về kế nhiệm và phân bổ vốn, ông Abel khẳng định sẽ duy trì nguyên tắc cốt lõi của Berkshire: đầu tư dài hạn, mua lại cổ phiếu khi hợp lý và kỷ luật giá trị. Quy mô tiền mặt khổng lồ của công ty cho phép họ hành động khi có cơ hội.

Với lợi thế này, cộng với cách quản lý danh mục chủ động hơn của Combs và Weschler, Berkshire có khả năng dùng nguồn vốn từ việc bán Apple để tái đầu tư vào lĩnh vực như y tế.

Điều cần theo dõi tiếp theo là các báo cáo 13F để xem Berkshire có bán thêm Apple hay điều chỉnh các khoản nắm giữ lớn khác như Bank of America hay không. Diễn biến dòng tiền và bất kỳ bình luận nào liên quan đến chiến lược phân bổ vốn trong bối cảnh thuế và chính sách cũng đáng được quan tâm.

Động thái của hội đồng quản trị và quyết định đầu tiên của Abel sẽ cho thấy Berkshire cân bằng thế nào giữa việc mua lại cổ phiếu, đầu tư các thương vụ nhỏ và chọn lọc cổ phiếu trong thời kỳ hậu Warren Buffett.

