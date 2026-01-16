100 CSBCS khám xét khẩn cấp 12 địa điểm ở các tỉnh thành, bắt 16 người, tịch thu số tang vật đặc biệt lớn

Ngày 14/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả đặc biệt lớn là gas.

Theo đó, đơn vị chức năng đồng loạt triển khai lực lượng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia, khám xét khẩn cấp 12 địa điểm trong tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận như: Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM… bắt, lấy lời khai 16 đối tượng có liên quan.

Trong đó có 03 đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, tổ chức sản xuất, buôn bán gas giả đối với các nhãn hiệu phổ biến trên thị trường như: Total Energies, Eif Gas, H-Gas, VT-Gas, SaiGon Petro, MT Gas, Phoenis Gas, Vimexco Gas…

Tang vật của vụ việc. Ảnh: CA Tây Ninh

Tang vật thu giữ 6.252 vỏ chai LPG các loại; 4.552 chai LPG có nước gas các loại; 22.945 màng co; 27.453 tem; 661 nút nhựa; 10 bộ máy bơm, máy nén, máy khò; 17 ĐTDĐ; 01 bồn chứa; 20 xe ô tô tải, 03 xe mô tô; 02 cân và nhiều đồ vật, giấy tờ, tài liệu, sổ sách có liên quan. Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý hình sự các đối tượng theo quy định của pháp luật.