100 cảnh sát ập đột kích căn nhà của Trần Anh Minh, tạm giữ 51 người

Sáng 8/8, Công an tỉnh Tây Ninh đã thông tin với báo Lao Động về việc phối hợp triệt phá một trường gà ăn tiền quy mô lớn tại ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp. Chiến dịch huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự cùng lực lượng hỗ trợ từ các đơn vị chức năng.

Tụ điểm này do Trần Anh Minh (sinh năm 1975) điều hành. Khi lực lượng chức năng bất ngờ ập vào, nhiều người tìm cách phi tang tang vật và bỏ chạy. Tuy nhiên, các ngả đường đã bị phong tỏa, toàn bộ đối tượng nhanh chóng bị khống chế.

Trường gà ăn tiền quy mô lớn tại ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp. Ảnh: Báo Lao Động

Theo Vietnamnet, qua kiểm tra, công an tạm giữ 51 người liên quan và thu nhiều tang vật gồm: hơn 200 triệu đồng tiền mặt, 43 xe máy, 1 ôtô, 15 con gà đá, 10 cặp cựa sắt, 1 cân điện tử, 120 cuộn băng keo cùng nhiều vật dụng phục vụ hoạt động cá cược.

Công an xác định đây là điểm tổ chức đá gà ăn tiền có tổ chức, quy mô lớn, thu hút hàng chục người tham gia. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phân loại, làm rõ vai trò từng đối tượng, truy tìm kẻ cầm đầu và phương thức ăn chia để xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây 2 tuần, Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã triệt phá một ổ đá gà tương tự. Cụ thể, ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Mỹ Hạnh đã bất ngờ đột kích một tụ điểm đánh bạc được tổ chức tại nhà riêng của Nguyễn Văn Mạng (55 tuổi, ngụ ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh).

Trường gà tại nhà riêng của Nguyễn Văn Mạng. Ảnh: Người đưa tin

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 54 đối tượng đang tụ tập tổ chức và tham gia đá gà ăn tiền. Sòng bạc được tổ chức có tổ chức chặt chẽ, quy mô lớn với đầy đủ các thành phần như người cảnh giới, người thu tiền cá cược và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 214 triệu đồng tiền mặt, 49 điện thoại di động, 47 xe mô tô các loại và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đá gà như cựa sắt, cân điện tử, lồng nhốt gà...