10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm Ất Tỵ 2025

2025 là năm thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam khi chỉ số VN-Index tăng vọt, chinh phục thành công mốc 1.900 điểm. Dù có rung lắc, trồi sụt nhưng VN-Index vẫn chốt năm ở mốc trên 1.800 điểm.

3 “tỷ phú Vingroup” lọt Top 10

Có công lớn trong việc nâng đỡ VN-Index chính là “cổ phiếu tỷ phú”, trong đó nổi bật nhất là cổ phiếu “họ VIN”, bao gồm VIC, VHM, VRE và VPL. “Bộ tứ” này không chỉ giúp VN-Index chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác mà còn khiến các lãnh đạo Vingroup chứng kiến khối tài sản của mình gia tăng rõ nét.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup tiếp tục là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vị trí này được ông Vượng giữ suốt nhiều năm qua, năm nay chỉ khác ở chỗ khối tài sản tăng vô cùng mạnh mẽ.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, cổ phiếu VIC dừng ở mức 160.000 đồng/cp, tăng 139.800 đồng/cp, tương đương 692% sau một năm giao dịch (năm âm lịch). VIC giúp khối tài sản của ông Vượng lên tới hơn 557.000 tỷ đồng. Con số này 1 năm trước đây chỉ khoảng 100.000 tỷ đồng.

Còn nếu so với tính toán của Tạp chí Forbes , khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lại lớn hơn rất nhiều khi đạt tới 26 tỷ USD (khoảng 686.400 tỷ đồng).

Top 10 tỷ phú Việt giàu nhất sàn chứng khoán năm Ất Tỵ 2025.

Cổ phiếu VIC tăng nóng vừa giúp ông Vượng giàu lên rõ nét, vừa tạo nên khái niệm niệm mới gọi là “tỷ phú Vingroup”. Có được điều này là do Top 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đón nhận thêm 2 thành viên mới là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Vingroup. Đó là 2 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng.

Cụ thể, nếu như trong khoảng thời gian đầu năm Ất Tỵ 2025, vị trí của bà Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng trong danh sách những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam chỉ là 16 và 29 thì ở thời điểm đóng cửa năm Ất Tỵ 2025, các vị trí này lần lượt là 2 và 6. Hai nữ tướng này sở hữu khối tài sản tỷ USD, đạt 55.000 tỷ đồng và 37.000 tỷ đồng.

Ngành ngân hàng, bất động sản chiếm ưu thế

Trong top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, có tới 3 đại diện đến từ Vingroup - “anh cả” ngành bất động sản. Các đại gia còn lại phần lớn thuộc ngành ngân hàng, bất động sản. Gương mặt đại diện duy nhất của ngàn sản xuất chỉ là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát.

Theo đó, sau khi khối tài sản tăng từ khoảng 44.000 tỷ đồng lên khoảng 53.000 tỷ đồng, ông Trần Đình Long tiếp tục là tỷ phú USD. Tuy nhiên, do tốc độ tăng tài sản của ông Long thua rất xa bà Phạm Thu Hương nên vị trí thứ hai đã thuộc về bà Hương. Hiện tại, ông Long đang là tỷ phú giàu thứ ba sàn chứng khoán Việt Nam.

Đứng ở vị trí thứ tư là ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sunshine. Dù khối tài sản tăng mạnh, từ khoảng 23.000 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng nhưng ông Tuấn vẫn duy trì vị trí thứ tư, không đổi so với năm trước.

Và nếu đánh giá ngành nghề của ông Đỗ Anh Tuấn thì đó chắc chắn là bất động sản và cũng có thể kèm theo ngân hàng vì ông Tuấn có liên quan đến ngân hàng Kiên Long.

Vị trí thứ năm trong danh sách các tỷ phú giàu nhất sàn chưng khoán Việt Nam thuộc về Nguyễn Thị Phương Thảo. Cổ phiếu HDB của HDBank và VJC của Vietjet đã tạo nên khối tài sản trị giá gần 40.000 tỷ đồng cho bà Thảo.

Bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang đứng ở vị trí thứ bảy và thứ tám. Hai ông cùng sở hữu số lượng rất lớn cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan và cổ phiếu TCB của Techcombank.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, khối tài sản của hai đại gia này lần lượt là 23.500 tỷ đồng và 21.800 tỷ đồng, chưa đạt con số tỷ USD. Thế nhưng, theo thống kê của Forbes , ông Hồ Hùng Anh có 2,4 tỷ USD, ông Nguyễn Đăng Quang có 1,1 tỷ USD.

Đứng ở vị trí thứ 9 là một tỷ phú kín tiếng, bà Vũ Thị Hiền. Bà Hiền là vợ ông Trần Đình Long và là cổ đông lớn Hòa Phát, sở hữu lượng cổ phiếu HPG trị giá 14.000 tỷ đồng.

“Chốt” lại top 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vợ ông Hồ Hùng Anh. Bà Thủy sở hữu lượng cổ phiếu TCB và MSN trị giá 12.900 tỷ đồng.