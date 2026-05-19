10 triệu người xem lợn được nuôi trong “khách sạn 5 sao”, hào nhoáng đến mức tưởng là AI, hóa ra có thật

Mới đây trên các nền tảng mạng xã hội chia sẻ nhiều clip quay lại cảnh một đàn lợn sống trong những chiếc chuồng cao cấp. Không gian sống được thiết kế nhìn vào vô cùng sang trọng, sạch sẽ với nội thất cầu kỳ, đèn lắp quanh chuồng. Mỗi chuồng còn có thiết kế cửa trông giống với khách sạn, hoặc biệt thự thu nhỏ. Phía trên tường lớn còn có những khung cửa trồng cây cảnh, bày đồ decor và điều hòa.

Những chú lớn này còn có cả hồ bơi riêng xịn sò để chiều chiều đi tắm, buổi tối trong chuồng lắp đèn nháy, mở nhạc xập xình.

Clip hút về hơn 10 triệu lượt xem, cận cảnh chuồng lợn khiến nhiều người tưởng là sản phẩm của AI.

Chuồng lợn nhưng thiết kế khách sạn 5 sao, hoặc biệt thự mini.

Hình ảnh khiến nhiều người ngạc nhiên, không ít netizen nói rằng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chuồng heo xịn như vậy ngoài đời, còn nghi ngờ do AI tạo dựng. “Chắc là AI thôi chứ sao nhìn như khách sạn 5 sao vậy”, “Có thật không hay lại AI ha, mà chắc AI chứ ai lại xây chuồng lợn xịn thế kia”, “Mẹ tui hay ví phòng tui như cái chuồng lợn, chắc phải cho mẹ xem clip này mới được”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Song, trại nuôi lợn này hoàn toàn có thật ở Trung Quốc, không phải sản phẩm AI. Clip nêu trên do chính chủ trang trại đăng tải lên Douyin.

Theo tìm hiểu, chủ trại là một người đàn ông có biệt danh Trư Đại Pháo ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Anh này là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội có 1,1 triệu người theo dõi, với các content hài hước, có phần xàm xí.

Vào đầu tháng 5 vừa qua, anh thông báo mở trang trại heo tiêu chuẩn 5 sao, quy mô vừa. Nội dung về trang trại heo này được anh đăng tải trên kênh Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) có 21N follower với tên “Mao”.

Anh Trư Đại Pháo - chủ của trại lợn.

Thiết kế trại lợn nhìn tưởng nhà hàng, khách sạn.

Trang trại của Trư Đại Pháo nằm ở Giang Tây, Trung Quốc. Trang trại này có quy mô vừa, nuôi khoảng vài chục con lợn.

Thay vì chuồng trại kiểu công nghiệp truyền thống, Trư Đại Pháo đầu tư khoảng 30 vạn nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) để cải tạo chuồng trại với đèn, vách ngăn hiện đại, sàn sạch, ánh sáng đẹp, tạo cảm giác như “khách sạn mini” cho heo. Heo ngoài ăn cám thì còn được ăn mì, tráng miệng bằng hoa quả, tắm nước sạch,...

Nội dung của anh chủ yếu theo phong cách hài hước, meme, thường dùng caption kiểu “chuồng heo xa xỉ nhất thế giới”, “heo sống sướng hơn người” để thu hút lượt xem.

Anh Trư cũng cho biết đã dành thời gian đi học hỏi kỹ thuật chăn nuôi lợn về để mở trang trại của riêng mình, với mục đích: “Tôi muốn nó phải lớn mạnh, tôi mặc vest, thắt cà vạt và lái Landrover”. Ý chỉ anh muốn công việc nuôi lợn này giúp bản thân giàu lên nhờ công việc nuôi lớn, và nổi tiếng từ việc làm các clip về việc nuôi lớn sống sướng.

Anh Trư đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ tắm rửa đến cho lợn ăn, dọn vệ sinh chuồng lợn.

Theo truyền thông Trung Quốc, đây cũng là dạng nội dung khá phổ biến ở nước này trong những năm gần đây, khi nhiều creator xây dựng hình ảnh cuộc sống “chữa lành”, nuôi thú cưng độc lạ hoặc làm vlog nông trại để thu hút lượt xem trên Douyin và Xiaohongshu.

Song, theo nhiều người, kiểu decor này không thực tế và không phù hợp cho chăn nuôi lâu dài. Khi heo lớn lên (trọng lượng 100-150kg), chúng dễ phá hỏng đồ trang trí, gây khó khăn trong vệ sinh, tăng nguy cơ tích tụ vi khuẩn và khó kiểm soát môi trường. Nhiều người nhận xét rằng đây chủ yếu là cách làm content viral để kiếm tiền từ mạng xã hội, chứ không phải mô hình chăn nuôi tối ưu về mặt kinh tế và kỹ thuật.

Ở Trung Quốc hiện nay, xu hướng "nông nghiệp + nội dung số" đang phát triển mạnh. Nhiều chủ trang trại trẻ đầu tư decor đẹp, quay video trên Douyin để quảng bá và tăng thu nhập phụ, dù thực tế chăn nuôi heo công nghiệp vẫn ưu tiên tính thực tiễn, tự động hóa và kiểm soát dịch bệnh hơn là thẩm mỹ.

Ở Trung Quốc hiện nay, mô hình này đang ngày càng phát triển. Nhiều chủ trang trại trẻ chuyển sang quay video trên Douyin/TikTok để quảng bá, tăng thu nhập từ nội dung số. Họ đầu tư decor đẹp, áp dụng công nghệ tự động (cho ăn, thông gió, xử lý phân) nhằm vừa.