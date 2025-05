10 phim 18+ gây tranh cãi nhất LHP Cannes 10 năm qua (P.1): Đến diễn viên cũng phải bỏ về

Liên hoan phim Cannes – một trong ba đại hội điện ảnh danh giá nhất thế giới – không chỉ là sân chơi nghệ thuật đỉnh cao, mà còn là nơi khơi mào những cuộc tranh cãi dữ dội nhất về ranh giới của sự táo bạo, khiêu khích và thậm chí là đạo đức trong điện ảnh. Trong thập kỷ qua, nhiều bộ phim 18+ đã khiến khán giả bỏ về giữa chừng, truyền thông dậy sóng, và ban tổ chức phải đối mặt với những câu hỏi nhức nhối: Nghệ thuật có cần giới hạn không?

1. Mektoub, My Love: Intermezzo (2019) – Khi đạo diễn bị tố "lạm dụng quyền lực"

Được đạo diễn bởi Abdellatif Kechiche, người từng đoạt Cành cọ vàng với Blue is the Warmest Colour (2013), bộ phim Mektoub, My Love: Intermezzo được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công đó. Thế nhưng, tác phẩm này đã trở thành một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử Cannes hiện đại.

Phim bị chỉ trích dữ dội vì có cảnh nóng nhạy cảm kéo dài gần 13 phút, được quay không giả lập trong bối cảnh quán bar tối mờ. Không ít khán giả đã bỏ rạp giữa buổi chiếu vì những cảnh nóng quá thật được quay trực diện, cho rằng đây là sự lạm dụng nghệ thuật để hợp pháp hóa hình ảnh khiêu dâm dưới danh nghĩa nghệ thuật. Một số nhà phê bình và người trong ngành còn công khai chỉ trích bộ phim là "rác rưởi", "cảnh quay cơ thể phụ nữ chiếm 60% thời lượng, làm lu mờ mọi yếu tố kể chuyện".

Đỉnh điểm tranh cãi nổ ra khi Ophélie Bau, nữ diễn viên chính, rời khỏi buổi công chiếu và sau đó tiết lộ cô không được xem trước cảnh nhạy cảm, cảm thấy thiếu quyền kiểm soát trong quá trình quay. Một nguồn ẩn danh còn cáo buộc Kechiche gây áp lực bằng rượu và thời gian quay kéo dài để đạt được cảnh không giả lập.

Nhiều bài báo lên án đạo diễn đã không đảm bảo an toàn và tôn trọng cho diễn viên, đặc biệt trong các cảnh nhạy cảm. Bộ phim không được phát hành thương mại và vẫn là "vết đen" trong sự nghiệp Kechiche.

2. The House That Jack Built (2018) – Khi bạo lực trở thành mỹ học gây phẫn nộ

The House That Jack Built là tác phẩm của Lars von Trier, đạo diễn nổi tiếng với phong cách cực đoan, từng bị cấm quay lại Cannes vì phát ngôn liên quan đến Đức Quốc xã. Khi ông trở lại với bộ phim này, tranh cãi gần như là điều tất yếu.

Bộ phim kể về một kẻ giết người hàng loạt, với những cảnh sát hại trẻ em, phụ nữ và hành vi cắt xẻo thi thể được quay đầy chi tiết. Một cảnh phim đặc biệt gây sốc là khi nhân vật chính dùng thi thể người để... dựng làm tác phẩm nghệ thuật. Hơn 100 người đã rời khỏi rạp khi phim được chiếu ở Cannes, theo The Hollywood Reporter.

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận khán giả nán lại đến cuối và vỗ tay dài 10 phút, tạo nên sự chia rẽ chưa từng có: Một bên gọi phim là “tác phẩm kinh tởm, vô đạo đức”, bên kia ca ngợi đó là “kiệt tác về sự trống rỗng của cái ác”.

3. Blue is the Warmest Colour (2013) – Diễn viên mô tả quay phim là "cực hình"

Dù ra mắt từ năm 2013, Blue is the Warmest Colour tiếp tục là tâm điểm tranh cãi nhiều năm sau, và cho đến nay vẫn được nhắc lại như một trong những bộ phim 18+ nổi tiếng nhất từng thắng Cành cọ vàng.

Đạo diễn Abdellatif Kechiche đã dàn dựng các cảnh yêu đồng tính giữa hai nữ sinh (do Léa Seydoux và Adèle Exarchopoulos thủ vai) kéo dài tới 10 phút, được quay kỹ lưỡng đến từng hơi thở. Dù được giới phê bình ca ngợi về mặt cảm xúc và diễn xuất, nhiều nhà phê bình, đặc biệt là nữ giới và cộng đồng LGBTQ+, đã đặt câu hỏi: Liệu đó là sự đồng cảm hay chỉ là cái nhìn nam giới chiếm đoạt hình ảnh phụ nữ đồng tính?

Hai nữ diễn viên chính sau đó công khai cho biết quá trình quay là “cực hình” kéo dài 6 tháng, và họ cảm thấy bị đạo diễn kiểm soát quá mức trong các cảnh tình dục. New York Times, The Guardian và Vulture đều gọi đây là ví dụ kinh điển về “ranh giới mong manh giữa nghệ thuật và khai thác cơ thể phụ nữ”.

4. Kinds of Kindness (2024) – Tra tấn thị giác và tâm lý

Tác phẩm của đạo diễn Yorgos Lanthimos – người từng gây tiếng vang với Poor Things – vừa ra mắt tại Cannes 2024 và ngay lập tức khiến khán giả sốc nặng.

Kinds of Kindness là một bộ phim 18+ cấu trúc ba phần, trong đó có những cảnh nóng, cưỡng bức và cả... ăn thịt người. Cảnh nhân vật nữ ăn thi thể người tình để "tiêu hóa tình yêu" bị xem là rùng rợn và vượt quá giới hạn nghệ thuật. Một số cây viết của The Guardian và Le Monde cho rằng phim có thể là "chân dung ác mộng về sự phục tùng", nhưng cũng cảnh báo nó “đầy tra tấn thị giác và tâm lý”.

Mặc dù có dàn diễn viên chất lượng như Emma Stone và Jesse Plemons, bộ phim tạo ra sự chia rẽ sâu sắc, với phần lớn khán giả rời khỏi rạp trong trạng thái choáng váng, bối rối và tức giận. Lanthimos một lần nữa khẳng định: Ông làm phim không để làm hài lòng.

5. Caligula: The Ultimate Cut (2023) – Quá khứ tai tiếng hồi sinh tranh cãi

Một trong những sự kiện bất ngờ nhất tại Cannes 2023 là việc giới thiệu phiên bản phục dựng mới của Caligula (1979) – bộ phim tai tiếng bậc nhất thế kỷ 20 với đầy rẫy cảnh nóng, bạo lực và tra tấn.

Dù bản mới có chỉnh sửa theo hướng "nghệ thuật hóa", nhưng nhiều cảnh vẫn giữ nguyên tính khiêu dâm thô bạo, bao gồm các cảnh nóng, cưỡng bức và bạo lực kinh hoàng. Decider mô tả buổi chiếu tại Cannes như “trải nghiệm ngoài ranh giới chịu đựng”, nhiều người lặng lẽ bỏ về giữa phim, một số tỏ thái độ phẫn nộ rõ rệt.

Bộ phim 18+ này đặt ra câu hỏi quan trọng: Liệu việc phục dựng tác phẩm cũ có nên giữ nguyên bản chất gây sốc của nó, hay cần “điều chỉnh để phù hợp thời đại”? Cannes, một lần nữa, lại trở thành nơi thử thách giới hạn chịu đựng của khán giả.

(Còn tiếp)