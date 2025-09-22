10 phim 18+ để đời của dàn mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc: Chưa xem tiếc lắm luôn

Vốn nổi tiếng với hình tượng lãng mạn, đôi khi có chút bá đạo trên màn ảnh, các nam thần Hàn Quốc luôn khiến khán giả mê mẩn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nhiều ngôi sao hàng đầu đã không ngại thử thách bản thân với những vai diễn táo bạo trong các bộ phim 18+.

1. Jo In Sung: Song Hoa Điếm

Dù quen thuộc với hình tượng ấm áp, lãng mạn trong các bộ phim truyền hình như It's Okay, That's Love, Jo In Sung đã chứng minh tài năng diễn xuất đa dạng của mình qua những vai diễn táo bạo trên màn ảnh rộng. Năm 2008, nam tài tử từng gây chấn động với vai diễn trong bộ phim cổ trang Song Hoa Điếm, nơi anh không chỉ diễn cảnh giường chiếu toàn nude đầy mãnh liệt mà còn mạnh dạn thử thách tình yêu đồng tính cấm kỵ.

Bộ phim 18+ Song Hoa Điếm kể về câu chuyện tình tay ba đầy bi kịch giữa một vị vua, người cận vệ thân cận và hoàng hậu. Diễn xuất đột phá của Jo In Sung cùng với các bạn diễn Joo Jin Mo và Song Ji Hyo đã tạo nên một tác phẩm điện ảnh đầy kịch tính, lôi cuốn và cũng không thiếu những cảnh quay nóng bỏng. Sự bứt phá của anh còn tiếp tục trong phim The King (2017). Bộ phim có nhiều phân đoạn tình cảm bùng nổ, đặc biệt là cảnh "giường chiếu" táo bạo giữa Jo In Sung và bạn diễn Kim Ah Joong, hay những phân cảnh tưởng tượng đầy khao khát.

2. Gong Yoo: A Man and a Woman

Năm 2016, Gong Yoo đã có một vai diễn đột phá trong bộ phim điện ảnh lãng mạn A Man and a Woman. Hợp tác cùng nữ diễn viên thực lực Jeon Do Yeon, anh vào vai một người đàn ông đối diện với cám dỗ ngoại tình, phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa tình yêu mãnh liệt và trách nhiệm gia đình.

Bộ phim không chỉ tập trung vào diễn biến tâm lý phức tạp mà còn gây ấn tượng mạnh với các cảnh nóng được dàn dựng tinh tế và đầy nghệ thuật. Thay vì trực diện, những cảnh quay này được lột tả một cách lãng mạn, gợi cảm, lồng ghép tiếng thở dốc đầy chân thật, giúp khắc họa trọn vẹn sự khao khát và giằng xé nội tâm của nhân vật. Đây là một bộ phim đáng xem, hiện đã có trên Netflix, cho những ai muốn khám phá một khía cạnh trưởng thành và sâu sắc hơn trong diễn xuất của Gong Yoo.

3. Kim Soo Hyun: Real

Trước khi nhập ngũ vào năm 2017, Kim Soo Hyun đã có một vai diễn đầy táo bạo trong phim điện ảnh Real. Trong bộ phim này, anh đã cùng nữ diễn viên quá cố Sulli thực hiện những cảnh quay trần trụi và nhạy cảm. Đặc biệt, cảnh Kim Soo Hyun mặc nội y bó sát, để lộ đường nét cơ thể một cách mờ ảo thực sự khiến người xem ngại ngùng, những góc quay nghệ thuật để lột tả cơ thể, tạo nên những phân đoạn đầy khiêu khích nhưng vẫn mang tính điện ảnh cao.

Tuy nhiên, đáng tiếc là cốt truyện của bộ phim 18+ Real dường như không được lòng netizen, với nhiều bình luận như: “Dù có những tình tiết gay cấn như nghiện ngập, đánh nhau, nhưng tổng thể lại được xử lý qua loa, rất thất vọng.” Dù vậy, diễn xuất chuyên nghiệp của Kim Soo Hyun trong phim vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.

4. Song Joong Ki: Năm Giác Quan Của Thần Tình Yêu

Trước khi trở thành đại úy Yoo Shi Jin làm điên đảo màn ảnh nhỏ với Hậu Duệ Mặt Trời, Song Joong Ki đã có một hành trình tích lũy kinh nghiệm diễn xuất đầy ấn tượng. Ít ai biết rằng, trong những ngày đầu sự nghiệp, anh từng tham gia một vai diễn táo bạo trong bộ phim điện ảnh Năm Giác Quan Của Thần Tình Yêu (2009). Tác phẩm này xoay quanh chủ đề tình dục, và Song Joong Ki đã thể hiện một phân cảnh đầy phức tạp về sự hoán đổi bạn tình của các học sinh trung học. Với vẻ ngoài ngây thơ, non nớt đối lập với những cảnh quay tình cảm mãnh liệt, vai diễn này đã cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của nam diễn viên và giúp anh dần khẳng định tài năng của mình.

5. Jung Woo Sung: Má Hồng Thơ Ngây

Với một tựa đề lãng mạn như Má Hồng Thơ Ngây, ít ai ngờ bộ phim lại ẩn chứa một câu chuyện tình yêu đầy ám ảnh và bi kịch. Phim xoay quanh cuộc đời của Shim Hak Kyu (Jung Woo Sung), một giáo sư văn học tài hoa, lịch lãm nhưng bị vướng vào một vụ bê bối. Anh buộc phải rời Seoul phồn hoa để đến một thị trấn nhỏ, nơi anh gặp Deok Yi (Esom), một cô gái trẻ xinh đẹp và ngây thơ. Bất chấp việc Shim Hak Kyu đã có gia đình, Deok Yi vẫn say đắm trước vẻ ngoài hoàn hảo của anh. Mối tình sai trái, đầy dục vọng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt giữa họ đã trở thành khởi nguồn cho một chuỗi bi kịch về sau, khiến người xem phải day dứt và suy ngẫm.

Trong phim, anh đã có lần đầu tiên thử thách với những cảnh quay trần trụi, lột tả mối tình vụng trộm đầy ám ảnh với một cô gái trẻ. Những cảnh quay táo bạo trong phim 18+ này đã khiến chính Jung Woo Sung phải bất ngờ. Tuy nhiên, chính sự dũng cảm này đã tạo nên một vai diễn phức tạp, chứng minh tài năng và sự dấn thân của anh cho nghệ thuật.

6. Song Seung Hun: Ám Ảnh Dục Vọng

Năm 2014, Song Seung Hun đã có một vai diễn lột xác đầy táo bạo trong phim điện ảnh Ám Ảnh Dục Vọng, hoàn toàn khác với hình tượng nam thần si tình quen thuộc. Anh vào vai đại tá Kim Jin Pyung, một sĩ quan quân đội vướng vào mối tình vụng trộm với người vợ của cấp dưới, do nữ diễn viên Lim Ji Yeon thủ vai. Song Seung Heon từng chia sẻ về những khó khăn khi quay cảnh nóng trong phim. Anh tiết lộ bản thân còn cảm thấy lo lắng hơn cả bạn diễn nữ Lim Ji Yeon, dù cô là người lần đầu đóng phim 19+.

"Hơn 20 cộng sự đứng quanh máy quay nhìn, làm tôi rất run. Đây cũng là lần đầu tiên Lim Ji Yeon đóng phim 19+," nam diễn viên chia sẻ, "tuy nhiên cô ấy biểu hiện rất điềm tĩnh, dường như hoàn toàn thích ứng với tất cả. Tôi thấy cô ấy thật đáng nể."

Đồng thời, anh cũng thừa nhận quay cảnh nhạy cảm rất tốn sức. "Tôi thấy diễn cảnh giường chiếu còn mệt hơn đóng những cảnh hành động ở dạng vừa. Đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc sao lại mệt đến thế," anh nói thêm.

7. Bae Yong Joon: Nỗi Ô Nhục Họ Cho

Trước khi trở thành biểu tượng Hallyu với hình tượng sâu sắc trong Bản tình ca mùa đông, Bae Yong Joon từng có một vai diễn lột xác đầy táo bạo trong phim 18+ Nỗi Ô Nhục Họ Cho. Trong tác phẩm này, anh hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh thư sinh quen thuộc để hóa thân thành một người đàn ông đa tình, đầy dục vọng.

Bae Yong Joon đã cùng nữ diễn viên thực lực Jeon Do Yeon thực hiện những cảnh quay nhạy cảm, trần trụi. Cảnh quay để lộ nửa phần mông của anh đã gây ấn tượng mạnh, cho thấy sự dấn thân vì nghệ thuật và khả năng thể hiện một nhân vật phức tạp. Ngoài ra, Bae Yong Joon cũng từng hợp tác với Son Ye Jin trong phim tình cảm Tuyết Tháng Tư. Cả hai đã dũng cảm thử thách giới hạn khi vào vai một cặp đôi ngoại tình, dần nảy sinh tình cảm sau khi phát hiện bạn đời của mình phản bội. Đây là một bộ phim tinh tế, lột tả những cảm xúc day dứt, đau khổ nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.

8. Kang Ha Neul: Vương Triều Nhục Dục

Vốn được khán giả yêu mến với hình tượng ấm áp, hiền lành, Kang Ha Neul đã có một vai diễn "lột xác" đầy táo bạo trong phim điện ảnh Vương Triều Nhục Dục (Empire of Lust). Anh vào vai một kẻ phản diện, không ngại thử thách với những cảnh quay cực kỳ nhạy cảm và trần trụi. Trong phim, Kang Ha Neul và bạn diễn Kang Han Na đã có nhiều phân đoạn nóng, lột tả sự bạo liệt và dục vọng của nhân vật. Với sự dấn thân cho vai diễn này, anh đã chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng, không ngại phá vỡ giới hạn bản thân, và nhận được nhiều lời khen ngợi.

9. Kim Dong Wook: Hậu Cung

Năm 2012, Kim Dong Wook đã có một vai diễn để đời trong bộ phim 18+ cổ trang lãng mạn Hậu Cung (The Concubine). Trong phim, anh vào vai Đại quân Seongwon, thể hiện một câu chuyện yêu hận tình thù đầy mãnh liệt trong cung đình. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên thử sức với những cảnh nóng, nhưng anh đã có màn trình diễn xuất sắc bên cạnh bạn diễn Jo Yeo Jeong. Với diễn xuất tự nhiên cùng vóc dáng hoàn hảo, Kim Dong Wook đã tạo nên một vai diễn đầy đam mê và ấn tượng, giúp bộ phim trở thành tác phẩm 19+ có doanh thu cao nhất năm 2012.

10. Kim Young Kwang: Somebody

Kim Young Kwang, vốn được yêu thích với vai trò nam thần màn ảnh nhỏ, đã có một bước ngoặt táo bạo trong phim 18+ Somebody. Trong phim, anh hóa thân thành một nhân vật có đời sống tình cảm phức tạp, đối diện với những cám dỗ và mối quan hệ tình dục đầy ám ảnh.

Khác với hình tượng hiền lành, ngọt ngào thường thấy, vai diễn này yêu cầu Kim Young Kwang phải thử sức với các cảnh quay táo bạo, khoe cơ thể và biểu cảm mãnh liệt. Sự dấn thân của anh đã giúp nhân vật trở nên chân thực, đầy cảm xúc, đồng thời mở ra một khía cạnh hoàn toàn mới, trưởng thành và nóng bỏng trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Young Kwang. Phim Somebody đã gây chú ý nhờ sự kết hợp tinh tế giữa kịch bản gây ám ảnh và màn trình diễn dũng cảm của nam diễn viên.