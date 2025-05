10 năm yêu nhưng không cưới của Johnny Trí Nguyễn - Nhung Kate

10 năm bên nhau kín tiếng

Tối 12/5, Johnny Trí Nguyễn chia sẻ chuyện chia tay bạn gái Nhung Kate sau 10 năm yêu. Cả hai chọn dừng lại do hết cảm xúc, không có mâu thuẫn cụ thể. Nhung Kate đã xóa hết ảnh chụp chung với bạn trai cũ trên trang cá nhân.

Cuộc tình tan vỡ của cặp sao khiến nhiều người tiếc nuối. Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate yêu nhau hơn 10 năm nhưng không kết hôn. Năm 2011, Johnny Trí Nguyễn gặp Nhung Kate lần đầu tại buổi tuyển chọn diễn viên của hãng phim Chánh Phương. Nhung Kate nói Johnny Trí Nguyễn là thần tượng một thời của cô. Hai người công khai hẹn hò năm 2015, sau khi đóng chung phim Bụi đời Chợ Lớn .

Khi hẹn hò nam diễn viên Nụ hôn thần chết , Nhung Kate vừa bước qua tuổi 20. Ở độ tuổi non nớt, cô thừa nhận từng tổn thương trong chuyện tình cảm, bị stress, hỗn loạn. Johnny Trí Nguyễn là người hướng dẫn, định hướng cho cô. Trong công việc, Nhung Kate cũng được bạn trai góp ý.

Johnny Trí Nguyễn ủng hộ Nhung Kate tham gia các dự án quốc tế, từng cùng đến Hungary quay series The Continental - tiền truyện của phim John Wick.

Hơn 10 năm bên nhau, hai nghệ sĩ không tổ chức đám cưới, không sinh con và hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Nhung Kate và Johnny Trí Nguyễn sống tại võ đường Liên Phong. Nữ diễn viên hỗ trợ bạn trai điều hành võ đường. Khi có giải đấu võ thuật, cô đi theo hỗ trợ bạn trai. Sở thích chung của Nhung Kate và Johnny Trí Nguyễn là đi phượt bằng môtô, võ thuật và thiền định.

Trong lần trả lời truyền thông xoay quanh chuyện tình cảm, Johnny Trí Nguyễn khẳng định anh không đặt điều kiện khi yêu nhau. Điều đó khiến bạn gái thấy thoải mái, không bị ràng buộc. Với anh, hôn nhân chỉ là hình thức. Nam diễn viên không quan trọng danh nghĩa, hình thức mà chú trọng vào cảm xúc.

Nhiều năm hẹn hò, hai diễn viên không đặt mục tiêu có con. Nhung Kate cho biết nếu không có công việc, cô ở nhà nghe nhạc, chơi game hoặc không làm gì cả cũng đủ vui.

Nhung Kate và Johnny Trí Nguyễn đều kín tiếng chuyện đời tư và ngại va chạm ồn ào, chọn im lặng trước những tin đồn.

Johnny Trí Nguyễn trở lại

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974. Anh sinh ra tại Bình Dương và lớn lên ở Mỹ Tho. 8 tuổi, anh theo gia đình sang Mỹ định cư. Sau thời gian đi hát ở hải ngoại và làm cascadeur ở Hollywood, Johnny Trí Nguyễn trở về Việt Nam đóng phim.

Anh nổi tiếng với Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em và một số vai nhỏ trong phim Hollywood. Năm 2023, nam diễn viên góp mặt trong series The Continental: From the World of John Wick.

Johnny Trí Nguyễn cũng theo đuổi con đường võ thuật chuyên nghiệp. Anh từng là thành viên đội tuyển wushu quốc gia Mỹ và giành huy chương vàng tại giải Vô địch Panamerican Wushu lần thứ 2 tại Toronto.

Những năm gần đây, Johnny Trí Nguyễn sống kín tiếng tại TP.HCM, tập trung giảng dạy võ thuật tại võ đường Liên Phong. Khi anh đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, nhiều khán giả cho rằng Johnny Trí Nguyễn tiều tụy, hốc hác.

Anh chia sẻ: “Tôi thấy nhiều người quá quan trọng chuyện mập, gầy. Nếu muốn mập thì tôi chỉ cần ăn nhiều trong mấy ngày là sẽ mập lên thôi, có gì khó đâu. Bề ngoài thôi mà. Tôi thấy mình đang mập mà. Vì mọi người nhìn khuôn mặt bị râu ria che hết nên nghĩ tôi gầy thôi”. Đồng thời, nam diễn cho biết bản thân không quá chăm chút cho ngoại hình ở thời điểm hiện tại.

Giữa năm nay, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai Hữu tướng quân trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Anh làm đạo diễn võ thuật, phụ trách tuyển diễn viên cho một số vai chủ chốt. Cùng thời điểm, Johnny Trí Nguyễn và anh trai Charlie Nguyễn bắt tay thực hiện Dòng máu anh hùng 2.

Nhung Kate tên thật là Dương Hồng Nhung, sinh năm 1989 tại Hải Phòng. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và đoạt nhiều huy chương về diễn xuất.

Năm 2010, Nhung Kate đạt giải Nhất cuộc thi Diễn viên Điện ảnh truyền hình Việt Nam lần thứ nhất với vai Thảo trong phim Bà nội không ăn pizza . Sau đó, cô được giao vai Tú trong series Cảnh sát hình sự: Mặt nạ hoàn hảo .

Kể từ đó, Nhung Kate liên tiếp có cơ hội diễn xuất trong Better Man, Bụi đời chợ Lớn, Bí mật tam giác vàng, Đoạt hồn, Cô hầu gái...

Với phim điện ảnh Cô hầu gái , Nhung Kate nhận giải thưởng đầu tiên tại Liên hoan phim Los Angeles cho và đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện tại LHP Việt Nam lần thứ 20. Ngoài diễn xuất, Nhung Kate làm MC, người mẫu ảnh.