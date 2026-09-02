10 năm trước của vợ NSND Công Lý

Mới đây, vợ NSND Công Lý thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại một bức ảnh được chụp từ khoảng 10 năm trước.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Ngọc Hà cho biết gia đình vẫn ở lại Hà Nội, không có kế hoạch đi xa trong những ngày nghỉ lễ.

“Xin chào tháng 9! Ngày lễ Quốc Khánh 2/9 bắt đầu. Nhưng gia đình vẫn ở thủ đô, không đi đâu qua khỏi cổng làng Time”, Ngọc Hà viết đầy hài hước. Kèm theo đó là bức ảnh cũ chụp cùng Công Lý mà cô cho biết “cách đây 10 năm về trước 2016”.

Nhìn lại khoảnh khắc cách đây một thập kỷ, Ngọc Hà cũng tự trêu ngoại hình của mình khi cho rằng trông giống “cô Thắm, cô Thơm” đứng bên cạnh nam nghệ sĩ. Trong ảnh, cả hai cùng diện trang phục màu đỏ nổi bật với hình ngôi sao vàng, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ bạn bè và khán giả. Không ít người dành lời khen cho vẻ ngoài của Ngọc Hà, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp đến gia đình cô. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự yêu mến trước hành trình đồng hành của Ngọc Hà và NSND Công Lý trong những năm qua.

Đáng chú ý, trước một bình luận khen ngợi sự nỗ lực của mình và gửi lời chúc đến gia đình, Ngọc Hà đã trực tiếp hồi đáp. Cô bày tỏ sự xúc động và cho biết bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi đọc được những lời động viên tích cực từ mọi người. “Em cảm ơn chị nhiều ạ. Đọc bình luận tích cực, em thấy hạnh phúc lắm ạ”, Ngọc Hà chia sẻ.

Những năm qua, cuộc sống của NSND Công Lý và Ngọc Hà luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Bởi vậy, từ những câu chuyện thường ngày cho đến những bức ảnh cũ được cô chia sẻ trên mạng xã hội đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

NSND Công Lý kết hôn với Ngọc Hà vào đầu năm 2021 sau một thời gian dài tìm hiểu. Bà xã nam nghệ sĩ kém 15 tuổi, từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông và hiện đang làm tiếp thị liên kết để gia tăng thu nhập.

Thời gian gần đây, cô thường xuyên chia sẻ về công việc trên trang cá nhân có hơn 573.000 người theo dõi. Cô đăng tải các bài đánh giá sản phẩm, kể lại trải nghiệm mua sắm và giới thiệu những mặt hàng mình quan tâm. Đáng chú ý, NSND Công Lý cũng không ít lần xuất hiện trong các video với vai trò khách mời đặc biệt, góp phần tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, đời thường.

Đầu tháng 3, Ngọc Hà từng cho biết cô nhận được hơn 31 triệu đồng sau khoảng hai tháng bắt đầu làm tiếp thị liên kết. Với cô, đây là kết quả đáng khích lệ trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, Ngọc Hà cho biết vẫn đặc biệt nể phục những người có doanh thu cao trên các nền tảng thương mại điện tử, bởi phía sau những con số đó là sự đầu tư nghiêm túc, chăm chỉ và kiên trì.

Theo chia sẻ của Ngọc Hà, công việc mới này đến sau quãng thời gian dài cô ưu tiên chăm sóc, đồng hành cùng chồng trong giai đoạn khó khăn. Cô thừa nhận thu nhập hiện tại chưa phải quá lớn, lợi nhuận từ mỗi đơn hàng cũng không nhiều, nhưng điều cô hướng tới là duy trì công việc một cách đều đặn.

Với vợ NSND Công Lý, giá trị của việc bắt đầu một hướng đi mới không chỉ nằm ở số tiền thu về ngay lập tức. Cô cho rằng sự bền bỉ mới là yếu tố quan trọng, bởi những kết quả tích cực cần thời gian để tích lũy. Vì vậy, dù khởi đầu từ những khoản thu nhỏ, Ngọc Hà vẫn lựa chọn kiên trì làm việc mỗi ngày và tin rằng nỗ lực nghiêm túc sẽ mang lại thành quả vào thời điểm phù hợp.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)