10 năm trôi qua đây vẫn là bad boy đẹp nhất Vbiz: Công tử từ phim đến đời, góc nào cũng "đểu" nhưng mà cuốn

Nam diễn viên Saetti Baggio (1990) thuộc thế hệ hot boy đời đầu, nổi lên từ những bộ ảnh chụp cho các trang báo dành cho học sinh sinh viên như Hoa Học Trò, Mực Tím, sau đó anh lấn sân sang điện ảnh và nổi bật với hình ảnh bad boy.

Mới đây, một khán giả đã nhắc lại bộ phim Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ và nam diễn viên Saetti Baggio với lời khẳng định: "Nhớ bộ phim này có chất lượng rất tốt, xem rất cuốn với nam chính quá đẹp trai".

Khán giả nhớ mãi vẻ điển trai năng động của Baggio

Nam diễn viên có vibe hot boy thể thao, khỏe mạnh và tự tin

Saetti Baggio sở hữu chiều cao 1m85, vẻ ngoài nam tính với những nét lai Pháp ấn tượng. Lợi thế ngoại hình giúp nam diễn viên nhận được sự yêu mến của khán giả trẻ, dù khả năng diễn xuất còn hạn chế.

Baggio "đốn tim" các fan nữ bằng nụ cười rạng rỡ, thần thái giống bad boy nhưng lại mang vẻ đẹp tri thức, cuốn hút. Anh từng tham gia nhiều phim như Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ, Giải Cứu Thần Chết, Thứ Ba Học Trò, Giấc Mơ Cổ Tích, Những Thiên Thần Áo Trắng, Bí Mật Tam Giác Vàng ... Bên cạnh đó, Baggio còn tham gia các game show truyền hình. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, anh tiết lộ đã kiếm được 200 triệu khi chỉ mới 18 tuổi.

Trong phim, Baggio thường xuyên đảm nhận vai diễn bad boy bướng bỉnh bất trị

Nhưng khán giả lại cho rằng anh rất hợp với dạng nhận vật này

Ngoài đóng phim, Baggio còn được nhớ tới với những scandal tình ái. Đến cuối năm 2013 - đầu năm 2014, Baggio và hot girl nha khoa - Quỳnh Trâm chính thức về chung một nhà, tuy nhiên không nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Vượt qua nhiều khó khăn, cả hai đã có hơn 10 năm bên nhau và có hai cậu con trai sinh đôi.

Sau khi yên bề gia thất, Baggio bắt đầu quay lại showbiz, quay show Gia Đình Siêu Đẳng, đóng phim hài Vợ Tui, Tui Sợ... Nam diễn viên còn tham gia đóng kịch và là tác giả của 3 kịch bản Phục Diện Pháp Y, Căn Phòng Câm Lặng, Sợ. Hiện tại, Baggio chuyển sang kinh doanh và có cuộc sống ổn định tại Mỹ.

Baggio kết hôn và chuyển sang Mỹ sinh sống

Thỉnh thoảng nam diễn viên vẫn có các hoạt động nghệ thuật

Ông bố 2 con vẫn giữ được ngoại hình điển trai

Khán giả nhớ mãi vẻ đẹp đậm chất bad boy của Baggio ngày xưa:

- Vai Quân như đo ni đóng giày cho Baggio vậy, đến giờ vẫn chưa thấy nam diễn viên nào diễn được cái vibe playboy như Baggio

- Baggio đóng vai công tử là đẳng cấp

- Trong phim Thứ 3 Học Trò, Baggio là học sinh cá biệt trong lớp chuyên bày đầu chọc phá thầy Tuấn.

- Thích vẻ đẹp của Baggio dã man, trông kiểu hư hỏng nhưng có học ý

- Baggio đổi qua tóc đen cái tôi tưởng đâu đổi diễn viên không á, nhìn bad mà còn học thức nữa chớ

- Phim này xem tổng thể rất tốt, đúng kiểu cảm giác thanh xuân, tôi thấy phim học đường Việt Nam mà làm có tâm cũng rất hay. Hồi đó thích chemistry đôi chính, thích thầy giáo nữa

- Quân cậu đẳng cấp lun

- Baggio diễn không hay nhưng lại khả năng tạo chemistry với bạn diễn nữ thì rất tuyệt.

- Xưa mê Baggio quá trời, quá đẹp trai

- Hồi đó đúng mê Baggio luôn

- Saetti Baggio, thích anh này từ phim Thứ Ba Học Trò chung với Đông Nhi

- Hồi xưa coi đã crush ảnh rồi, cái khí chất vừa bad vừa nghịch mà nó sang kinh khủng

- Hơn 10 năm trước xem bị sốc, khi Baggio đổi từ quả tóc trẻ trâu sang tóc này, đẹp trai đểu mà cuốn điên.

Hình ảnh Baggio gần đây