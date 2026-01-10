10 năm sống trong tủi nhục của Hoa hậu bị hãm hại bằng clip nóng, chồng đại gia "rởm" lừa cưới

Trong làng giải trí Hàn Quốc, câu chuyện về nữ diễn viên Oh Hyun Kyung (tên thật Oh Sang Ji) giống như một bộ phim truyền hình dài tập đầy drama: từ đỉnh cao vinh quang của chiếc vương miện Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989, đến vực thẳm của scandal clip nóng bị rò rỉ trái phép, cuộc hôn nhân lừa dối với "đại gia rởm", và cuối cùng là sự trở lại ngoạn mục với vai diễn "mẹ quốc dân" trong Gia Đình Là Số 1. Hành trình của cô không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn phản ánh những mặt tối của showbiz, sức mạnh của người phụ nữ và bài học về sự tha thứ, kiên cường.

Đỉnh cao chói lọi và chiếc vương miện nghiệt ngã

Trở lại năm 1989, cả Hàn Quốc chao đảo trước vẻ đẹp của cô sinh viên nghệ thuật Oh Hyun Kyung. Tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm đó, cô đã vượt qua đối thủ nặng ký nhất là Go Hyun Jung (sau này cũng trở thành đại minh tinh) để đăng quang ngôi vị cao nhất. Với gương mặt thanh tú, đôi mắt thông minh và nụ cười rạng rỡ, Oh Hyun Kyung khi ấy là niềm tự hào của nhan sắc quốc gia. Cô đại diện Hàn Quốc tại Miss Universe 1990 tổ chức tại Los Angeles, Mỹ, và nhanh chóng bước chân vào làng giải trí với các vai diễn ấn tượng.

Oh Hyun Kyung đăng quang hoa hậu năm 1989. Ảnh: Pinterest

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô trở thành "nữ hoàng quảng cáo" và là ngôi sao được săn đón nhất của các đài truyền hình lớn. Cô tham gia nhiều bộ phim và chương trình giải trí, thậm chí còn giảng dạy tại Đại học Nghệ thuật Truyền thông Kongju với vai trò giảng viên thỉnh giảng. Người ta ca tụng cô như một "nàng thơ" của điện ảnh, một người phụ nữ hoàn hảo có trong tay tất cả: sắc đẹp, tài năng và một tương lai rộng mở. Nhưng chính vương miện ấy, ở tuổi 19, dường như đã mang theo một lời nguyền về những giông bão mà cô không bao giờ có thể lường trước.

Oh Hyun Kyung sống cuộc đời hoàng kim trong thập niên 1990. Ảnh: Pinterest

"Cơn bão" 1998: Khi nạn nhân bị cả thế giới quay lưng

Năm 1998, một đoạn clip riêng tư kéo dài 28 phút của Oh Hyun Kyung bị phát tán rộng rãi. Trong tích tắc, cuộc đời Oh Hyun Kyung sụp đổ hoàn toàn. Đó là một vụ hãm hại có chủ đích từ người bạn trai cũ – một kẻ đã bí mật quay lén để tống tiền và sau đó là hủy hoại cô khi không đạt được mục đích.

Trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc cuối thập niên 1990 còn chưa mấy cởi mở, Oh Hyun Kyung không được nhìn nhận như một nạn nhân. Ngược lại, cô bị đối xử như một tội đồ. Hàng loạt hợp đồng bị hủy bỏ, các nhà đài cấm sóng, dư luận "ném đá" không thương tiếc. Những lời thóa mạ cay nghiệt nhất đổ dồn lên vai cô gái trẻ.

Đau đớn và nhục nhã, Oh Hyun Kyung buộc phải rời xa quê hương, trốn chạy sang Mỹ để tìm một con đường sống. 10 năm sau đó là một khoảng lặng dài dặc của nỗi đau, cô sống ẩn dật, trải qua những cuộc phẫu thuật hàm đau đớn và cả những đêm dài khóc cạn nước mắt vì nỗi oan ức không thể gột rửa. "Tôi đã trải qua nỗi đau không thể tả xiết, nhưng đó cũng là bài học về lòng tin và sự mong manh của danh tiếng", Oh Hyun Kyung từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn sau này.

Sự cố clip nóng đã hủy hoại nữ diễn viên. Ảnh: Pinterest

Cuộc hôn nhân "lừa đảo" với chồng đại gia và nỗi đau làm mẹ đơn thân

Sau scandal, Oh Hyun Kyung cố gắng xây dựng lại cuộc sống. Năm 2001, cô trở về Hàn Quốc và bí mật kết hôn vào tháng 9/2002 với Hong Seung Pyo - Chủ tịch Kemongsa, một doanh nhân Hàn kiều Mỹ nổi tiếng trong lĩnh vực M&A (mua bán sáp nhập doanh nghiệp). Hong Seung Pyo từng là nguyên mẫu cho nhân vật của Bae Yong Joon trong bộ phim Hotelier, được miêu tả như một đại gia thành đạt.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng lộ ra là một "cú lừa". Chỉ vài năm sau, Hong Seung Pyo bị bắt và kết án tù vì tội tham ô, biển thủ công quỹ. Đau đớn hơn, Oh Hyun Kyung cay đắng nhận ra chồng mình đã lén lút dùng danh nghĩa của cô để thực hiện các phi vụ làm ăn phi pháp, khiến cô bỗng chốc gánh thêm những khoản nợ trên trời rơi xuống. Thậm chí, cô còn bàng hoàng phát hiện Hong đã từng có hai đời vợ và hai con trước khi đến với cô – những điều mà hắn đã dùng những lời dối trá mật ngọt để che đậy suốt nhiều năm.

Chồng nữ diễn viên chỉ là đại gia "rởm". Ảnh: Pinterest

Năm 2006, cô ký đơn ly hôn, bước ra khỏi cuộc hôn nhân trong sự bẽ bàng và trắng tay. Cuộc hôn nhân tan vỡ, để lại cho Oh Hyun Kyung một cô con gái nhỏ và gánh nặng làm mẹ đơn thân. Trong khoảng thời gian này, Oh Hyun Kyung phải đối mặt với vô vàn khó khăn: Từ áp lực tài chính đến việc nuôi dạy con cái một mình.

Cô từng tâm sự: "Làm mẹ đã cho tôi sức mạnh để vượt qua. Tôi nhận ra rằng, dù cuộc đời có đánh gục bạn bao nhiêu lần, bạn vẫn phải đứng dậy vì những người thân yêu". Đây là giai đoạn cô học cách tha thứ cho bản thân và người khác, đồng thời rèn luyện sự kiên cường để chuẩn bị cho sự trở lại. Scandal clip nóng và cuộc hôn nhân thất bại không chỉ là những vết thương lòng mà còn là bài học sâu sắc về lòng tin mù quáng và hậu quả của sự nổi tiếng.

Nữ diễn viên kiên cường bước ra khỏi cuộc hôn nhân và làm mẹ đơn thân. Ảnh: Pinterest

Sự trở lại ngoạn mục sau 10 năm "ở ẩn"

Năm 2007 đánh dấu sự trở lại của Oh Hyun Kyung sau gần 10 năm vắng bóng. Cô được nhà biên kịch Moon Young Nam - người quen biết từ thời mới ra mắt - thuyết phục tham gia bộ phim First Wives' Club của đài SBS. Vai diễn Na Hwa Shin đã giúp cô nhận được giải Excellence Award tại SBS Drama Awards 2008, chứng minh tài năng vẫn còn nguyên vẹn. Bộ phim đạt rating vượt 40%, trở thành hit lớn và mở đường cho sự nghiệp mới của nàng hậu.

Sự trở lại của Oh Hyun Kyung được so sánh với Go Hyun Jung - một ngôi sao khác cũng từng "ở ẩn" sau hôn nhân tan vỡ và trở lại thành công. Cô tiếp tục tham gia hàng loạt dự án như Gloria, Miss Ajumma, The Great Seer, She Is Wow!, Wang's Family, 4 Legendary Witches và nhiều bộ phim khác. Nhưng đỉnh cao phải kể đến năm 2009 với vai Hyun Kyung trong Gia đình là số 1 phần 2. Vai diễn người mẹ mạnh mẽ, từng là vận động viên taekwondo, nay làm giáo viên thể dục, đã chinh phục khán giả bằng sự hài hước, gần gũi và sâu sắc. Bộ phim trở thành "phim quốc dân" với rating cao, giúp Oh Hyun Kyung lấy lại vị thế ngôi sao.

Câu chuyện của Oh Hyun Kyung không chỉ là về scandal và thành công, mà còn là minh chứng cho sức mạnh nội tại của người phụ nữ. Từ một Hoa hậu bị hãm hại bởi clip nóng, bị lừa dối trong hôn nhân, cô đã đứng dậy, trở thành biểu tượng của sự kiên cường. Đến nay, ở tuổi U60, Oh Hyun Kyung vẫn hoạt động tích cực, tham gia các bộ phim như và nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Ảnh: News1