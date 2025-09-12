10 năm sau ca phẫu thuật "thay đầu" thành công nhất Việt Nam: Nữ chính được trao thân phận khác nhưng có 1 điều gây tiếc nuối

Nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ, “dao kéo” để thay đổi cuộc đời, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Vũ Thanh Quỳnh (SN 1992, quê quán Nam Định cũ). Bởi cách đây 10 năm, cô từng gây chấn động mạng xã hội khi được trao cơ hội “đổi đời” khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Thời điểm đó, Vũ Thanh Quỳnh có ngoại hình kém sắc, hàm hô, gương mặt thô, ánh nhìn thiếu tự tin. Cũng chính bởi vậy mà cô luôn thấy mặc cảm, hạn chế tiếp xúc với bạn bè và cũng không dám mơ ước quá xa vì nghĩ rằng ngoại hình là rào cản trên con đường lập nghiệp.

Vũ Thanh Quỳnh từng viral với màn phẫu thuật thẩm mỹ "vịt hoá thiên nga"

Song, xuất hiện ở chương trình năm ấy, số phận của cô như đảo lộn hoàn toàn. Vũ Thanh Quỳnh được tài trợ gói phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc, “đập đi xây lại” cả gương mặt. Đây thực sự là một bước “lột xác” với Thanh Quỳnh. Trải qua một hành trình đau đớn và cần sự kiên nhẫn, kết quả cô đã có một diện mạo hoàn toàn mới với gương mặt cân đối, đường nét hài hoà, thần thái tươi tắn, xinh đẹp.

Nhan sắc mới của Vũ Thanh Quỳnh khiến không ít người ngỡ ngàng và dành lời khen ngợi. Cũng từ đây, cuộc sống của cô rẽ sang một hướng khác với nhiều cơ hội mới hơn.

Từ một cô gái ít khi dám nhìn thẳng vào ống kính, Thanh Quỳnh nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón. Cô được mời làm mẫu ảnh, tham gia quảng cáo, thử sức với vai trò MC và sau đó bén duyên với công việc tư vấn trong lĩnh vực thẩm mỹ. Ngoại hình rạng rỡ giúp cô tự tin hơn, đồng thời cũng đem đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và kinh tế.

Sau 10 năm, nhan sắc của Thanh Quỳnh ngày càng thăng hạng

Cuộc sống của cô cũng có nhiều thay đổi

Hiện tại, sau 1 thập kỷ “tái sinh”, Thanh Quỳnh vẫn giữ được phong độ nhan sắc. Không những vậy, cô còn nhận nhiều lời khen cho rằng ngày càng xinh đẹp, mặn mà và cuốn hút hơn. Cô duy trì phong cách thời trang hiện đại, hình ảnh tươi mới và tiếp tục gắn bó với lĩnh vực làm đẹp.

Trên trang cá nhân, ngoài những chia sẻ liên quan đến công việc tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ, Vũ Thanh Quỳnh cũng chịu khó cập nhật những khoảnh khắc đời thường. Cô nàng cũng vẫn thường tự nhắc về quá khứ của mình như một cách để trân trọng, tự hào.

Tuy vậy, giữa sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình và công việc, chuyện tình duyên của cô lại khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối.

Thanh Quỳnh từng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai mùa 3 và được ghép đôi với Alan Phạm, một Việt kiều điển trai. Cặp đôi gây sốt thời điểm đó vì sự ăn ý nhưng cuối cùng cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Cho đến nay, cô vẫn khá kín tiếng về chuyện yêu đương.

“Chuyện tình cảm rất khó, ngay chính em cũng không lý giải nổi. Em không suy nghĩ gì nhiều trong chuyện yêu đương, chỉ nghĩ ai tốt với mình sẽ đối xử với họ tốt gấp đôi. Chắc duyên chưa tới thôi. Bản thân em chưa sẵn sàng cho chuyện tình yêu vì có nhiều chuyện trong quá khứ khiến em rất nhạy cảm, chưa thể vượt qua”, Thanh Quỳnh từng chia sẻ.

Ngoài ra, Thanh Quỳnh cũng từng cho biết bản thân muốn tập trung cho công việc, đồng thời hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được người đàn ông thấu hiểu, đồng hành cùng mình, chứ không đặt nặng chuyện địa vị hay tài sản.

Trên trang cá nhân của mình, Vũ Thanh Quỳnh tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, sang chảnh

Cô nàng dành thời gian tập trung cho công việc, vi vu nhiều nơi

