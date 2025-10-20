10 mỹ nhân Trung Quốc có phim thất bại nhất 2025: Triệu Lệ Dĩnh ê chề không để đâu cho hết, hạng 1 chẳng ai ngờ tới

Năm 2025, làng phim Hoa ngữ chứng kiến hàng loạt nữ diễn viên đình đám đồng loạt tái xuất: Triệu Lệ Dĩnh với Tại Nhân Gian, Angelababy với Tương Tư Lệnh, Trương Tịnh Nghi mang đến Hoán Vũ, Châu Vũ Đồng trở lại cùng 180 Ngày Khởi Động Lại Cuộc Đời…

Thế nhưng, người ta cũng chứng kiến 1 nghịch lý: Càng là ngôi sao hạng A, càng dễ… flop. Dù đồng loạt tái xuất với loạt dự án được đầu tư mạnh tay, nhiều mỹ nhân Cbiz lại trở thành “thuốc độc rating” khi phim không đạt lượt xem kỳ vọng, thậm chí bị khán giả thờ ơ.

Mới đây, bảng xếp hạng "10 mỹ nhân thất bại nhất Trung Quốc 2025" do cư dân mạng Trung Quốc bình chọn đang gây xôn xao, khi từ Triệu Lệ Dĩnh đến Angelababy đều bị “gọi tên”, còn ngôi vương thuộc về một cái tên tưởng chừng vô hại: Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt trong Vẽ thôi nào, thiếu nữ truyện tranh

Lượt xem trung bình: 370.000/tập

Ngôi vị “nữ hoàng flop" năm 2025 thuộc về Thẩm Nguyệt, nữ chính của phim chuyển thể manga "Vẽ thôi nào, thiếu nữ truyện tranh".

Tác phẩm được kỳ vọng sẽ là “thanh xuân lấp lánh” nhưng hóa ra lại là thất bại toàn diện: Nội dung rập khuôn, lời thoại khô cứng, diễn xuất thiếu cảm xúc, thậm chí không có phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính.

Cư dân mạng mỉa mai: “Xem phim này cứ như xem clip hậu trường, đáng yêu đấy, nhưng không cứu nổi rating". Điểm Douban rơi thẳng xuống mức thấp kỷ lục, mỗi tập chỉ đạt chưa đến nửa triệu lượt xem, con số “chạm đáy” trong loạt phim chính kịch 2025.

Trương Dư Hi trong Thiên Thu Lệnh

Lượt xem trung bình: 950.000/tập

Sau ba năm “đắp chiếu”, Thiên Thu Lệnh cuối cùng lên sóng nhưng lại như bước ra từ thời… 2018. Kỹ xảo lạc hậu, màu phim sến, thoại rườm rà, khiến khán giả ngán ngẩm. Dù Trương Dư Hi được khen “đẹp và diễn có hồn hơn trước”, phim vẫn flop thảm.

Một bình luận trên Douban châm biếm: “Nhan sắc không cứu nổi tiên hiệp lỗi thời.”

Hồ Bằng Khanh trong Cẩm Nang Diệu Lục

Lượt xem trung bình: 1,86 triệu/tập

Được khen là “phiên bản nữ của Ngự Tứ Tiểu Ngự Tác”, Cẩm Nang Diệu Lục có kịch bản chặt chẽ và tiết tấu nhanh. Hồ Băng Khanh diễn ổn, giữ được khí chất cổ trang thanh lịch, nhưng vì không có ngôi sao bảo chứng nên phim chìm nghỉm giữa rừng cổ trang 2025.

Khán giả đánh giá: “Phim hay mà không ai biết, đúng nghĩa ngọc bị vùi.”

Châu Vũ Đồng trong 180 ngày khởi động lại cuộc đời

Lượt xem trung bình: 3,7 triệu/tập

Phim hiện đại về mối quan hệ mẹ và con được khen ngợi có chiều sâu và cảm xúc. Châu Vũ Đồng thể hiện tinh tế vai người phụ nữ trưởng thành, nhiều mâu thuẫn nội tâm.

Tuy nhiên, vì không thuộc thể loại hot (ngôn tình hay cổ trang), phim bị đánh giá là “hay nhưng khó xem đông”. Dù vậy, điểm Douban đạt 7.9 thuộc top cao nhất trong danh sách “flop rating”.

Chung Sở Hi trong Gió và biển rực rỡ

Lượt xem trung bình: 3,76 triệu/tập

Một bộ phim nghệ thuật đầy cảm xúc, lấy bối cảnh tại Ma Cao (Trung Quốc), khắc họa những con người trẻ đang tìm lại bản thân giữa cuộc sống hiện đại. Chung Sở Hy diễn xuất nội tâm mạnh mẽ, được giới chuyên môn khen ngợi, Douban đạt 7.7 điểm.

Nhưng vì quá nghệ thuật và tiết tấu chậm, Gió và biển rực rỡ không hấp dẫn khán giả đại chúng, minh chứng cho việc “phim hay chưa chắc nhiều người xem”.

Tần Lam trong Thành gia

Lượt xem trung bình: 6,78 triệu/tập

Hậu duệ của siêu phẩm An Gia, bộ phim Thành gia đưa Tần Lam vào vai quản lý dịch vụ mai mối hôn nhân. Câu chuyện duyên dáng, bối cảnh hiện đại, diễn xuất tốt, nhưng không có điểm bứt phá.

Đáng tiếc, phim ra mắt trùng thời điểm với Cuộc đời tươi đẹp của Tôn Lệ, một bom tấn ăn khách, khiến Thành Gia bị lép vế hoàn toàn.

Trương Tịnh Nghi trong Hoán vũ

Lượt xem trung bình: 7,73 triệu/tập

Trương Tịnh Nghi, nữ diễn viên được kỳ vọng “nối ngôi Trương Tử Phong” đã chọn sai hướng khi tham gia Hoán vũ.

Thay vì là một phim thanh xuân, Hoán vũ lại là tác phẩm đậm màu sắc xã hội, nói về bạo lực học đường, trọng nam khinh nữ và áp lực gia đình. Dù Douban chấm tới 7.1 điểm, đề tài nặng khiến khán giả… nản xem.

Dân mạng bình luận: “Phim tốt nhưng không hợp mùa".

Angelababy trong Tương tư lệnh

Lượt xem trung bình: 7,95 triệu/tập

Angelababy từng nhiều lần bị chê “đơ”, nhưng ở Tương Tư Lệnh, cô thể hiện tốt hơn hẳn. Cặp đôi cùng Tống Uy Long ban đầu bị nghi không hợp, song lại có chemistry đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, cái tên Angelababy vẫn chưa đủ để kéo người xem quay lại phim có nội dung khá, nhưng vẫn xếp hạng thấp trong danh sách rating năm.

Lâm Duẫn trong Sao địch nổi sắc đẹp tuyệt trần

Lượt xem trung bình: 8,29 triệu/tập

Một bộ cổ trang nhẹ nhàng, kinh phí nhỏ, kể về cô tiểu thư sa cơ và mối tình oan gia với công tử nhà quyền quý.

Phim không tệ, cốt truyện ngọt ngào, dàn diễn viên đẹp, nhưng thiếu sự bứt phá về truyền thông. Phim chỉ được xem như “phim ăn cơm” xem được, nhưng không gây nhớ.

Triệu Lệ Dĩnh trong Tại Nhân Gian

Lượt xem trung bình: 8,88 triệu/tập

Sau những bộ phim ăn khách, Triệu Lệ Dĩnh chọn thử nghiệm táo bạo với thể loại tâm lý, đa nhân cách. Phim kể về một nữ hành khách rơi vào thế giới ảo, khám phá nhiều bản ngã của chính mình. Dù diễn xuất Triệu Lệ Dĩnh không đến nỗi nào, phần kịch bản bị chê khó hiểu, tiết tấu rối khiến khán giả “đuối”. Nhiều năm qua, cô chưa từng nhận thất bại ê chề như vậy. Tại Nhân Gian cũng là dự án có lượt xem thấp nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Nhiều khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh thử nghiệm đề tài quá khó, dù với danh tiếng của cô cũng không thể cứu vớt dự án.