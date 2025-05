10 mỹ nhân mặc sườn xám đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi xếp thứ 7, hạng 1 không có đối thủ suốt 25 năm

1. Trương Mạn Ngọc – Vẻ đẹp trầm mặc bất hủ trong In the Mood for Love

Nói đến sườn xám mà bỏ qua Trương Mạn Ngọc là thiếu sót lớn. Gương mặt thanh tú, sống mũi thon cao và ánh mắt u uẩn của cô chính là sự kết tinh hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ điển và chiều sâu tâm hồn. Trong In the Mood for Love (2000), cô hóa thân thành Tô Lệ Trân – một người phụ nữ kín đáo nhưng đầy giằng xé nội tâm. Hơn 20 bộ sườn xám ôm sát cơ thể được thiết kế riêng đã làm nổi bật từng đường cong uyển chuyển và khí chất sang trọng đến nao lòng.

2. Thang Duy – Vẻ gợi cảm nguy hiểm trong Sắc, Giới

Sắc đẹp của Thang Duy không quá lộng lẫy, nhưng có sức cuốn hút chậm rãi như ngọn lửa âm ỉ. Trong Sắc, Giới (2007), từng bộ sườn xám mà cô khoác lên người như một lớp mặt nạ vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm. Làn da trắng ngần, cổ cao, vai mảnh và đường cong mềm mại khiến cô toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành đầy u uẩn. Có những lúc chỉ một ánh nhìn qua lớp rèm ren, Thang Duy đã khiến người xem nghẹt thở, không vì hở bạo, mà vì quá nhiều ham muốn dồn nén trong chiếc sườn xám gợi cảm tưởng chừng kín đáo.

3. Cảnh Điềm – Hoa khôi Thượng Hải với gương mặt không góc chết

Sở hữu gương mặt cân đối hoàn hảo như búp bê sống, đôi mắt to, sống mũi cao và làn da trắng mịn, Cảnh Điềm luôn nổi bật trong tạo hình dân quốc. Trong Nhất Lộ Hướng Tây và các bộ phim đề tài chiến tranh dân quốc, cô thường diện sườn xám cao cổ thêu hoa hoặc gấm đỏ truyền thống. Nhìn cô bước đi trên những con phố Thượng Hải tái hiện, khán giả chỉ biết thốt lên: "Một đóa hoa kiều diễm giữa thời loạn thế." Nhan sắc vừa cổ điển vừa hiện đại giúp cô chinh phục bất kỳ kiểu sườn xám nào, từ nền nã đến kiêu sa.

4. Nghê Ni – Vẻ đẹp đàn bà pha trộn ngang tàng trong Kim Lăng Thập Tam Thoa

Nghê Ni là mỹ nhân có gương mặt điện ảnh điển hình – đôi mắt sắc, gò má cao và đôi môi đầy đặn như sinh ra để diễn những vai đa chiều. Trong Kim Lăng Thập Tam Thoa (2011), cô vào vai kỹ nữ Ngọc Mạc – quyến rũ, từng trải nhưng biết yêu và biết hy sinh. Sườn xám trên người Nghê Ni không chỉ là trang phục mà là biểu tượng nữ quyền thời loạn lạc. Mỗi bước đi, mỗi lần châm thuốc, mỗi khi ngồi lặng giữa đêm, cô đều mang theo vẻ u buồn rất đàn bà, khiến người ta vừa nể vừa thương.

5. Triệu Lệ Dĩnh – Vẻ đẹp nền nã, an yên

Triệu Lệ Dĩnh có kiểu nhan sắc đi vào lòng người: gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to long lanh và nụ cười dịu dàng. Trong Mật Chiến, tạo hình của cô mang đậm phong thái dân quốc nhờ các thiết kế mang hơi hướng sườn xám cách điệu. Ngoài ra, trong các bộ ảnh quảng bá và thời trang, cô từng nhiều lần gây sốt khi diện sườn xám trắng thêu sen hoặc màu ngọc trai. Không cần gợi cảm hay kiêu kỳ, Triệu Lệ Dĩnh khiến người ta yêu bằng nét dịu dàng, đoan trang của người con gái hiền lương thời xưa.

6. Dương Mịch – Vẻ đẹp hiện đại kết hợp tinh thần quý tộc dân quốc

Dương Mịch là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật với vẻ đẹp hiện đại và thần thái cuốn hút. Trong bộ phim truyền hình Trúc Mộng Tình Duyên (2019), cô vào vai Phó Hàm Quân, một nữ kiến trúc sư tài năng trong bối cảnh Trung Quốc những năm 1920. Mặc dù trang phục trong phim chủ yếu là áo sơ mi, váy dài và áo khoác kiểu phương Tây, nhưng Dương Mịch vẫn toát lên vẻ đẹp thanh lịch và khí chất mạnh mẽ của một phụ nữ hiện đại thời dân quốc. Nét đẹp của cô phù hợp với những bộ sườn xám có đường cắt táo bạo, tôn lên khí chất mạnh mẽ và sắc sảo.

7. Lưu Diệc Phi – Vẻ đẹp siêu thực trong sườn xám cổ điển

Vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi thường được ví như bước ra từ một bức tranh thủy mặc. Trong Nam Yên Trai Bút Lục, cô hóa thân thành Lục Mạn Sênh – bà chủ tiệm hương liệu bí ẩn ở Thượng Hải đầu thế kỷ 20. Tạo hình sườn xám trong phim tuy không rực rỡ sắc màu, nhưng lại được thiết kế tôn dáng tối đa với cổ cao, eo ôm sát và vải lụa nhẹ, giúp tôn lên vóc người thanh mảnh và vẻ đẹp cổ điển của cô. Chính sự tối giản trong tạo hình lại khiến sườn xám trở thành tấm nền hoàn hảo, tôn vinh nét đẹp siêu thực và thần thái "tiên khí" độc nhất vô nhị của cô.

8. Cổ Lực Na Trát – Mỹ nhân lai khiến sườn xám hóa haute couture

Cổ Lực Na Trát sở hữu vẻ đẹp lai độc đáo hiếm có trong showbiz Hoa ngữ: mắt sâu, mũi cao, gương mặt nhỏ và thần thái sang chảnh bẩm sinh. Trong bộ phim Thập Nhị Đàm, cô vào vai nữ thần hồ ly có tạo hình sườn xám nhiều phân đoạn khiến khán giả "đứng hình". Vẻ đẹp Tây phương pha Á đông của cô như thổi làn gió mới vào chiếc sườn xám vốn mang tính truyền thống, khiến trang phục này trông như bước ra từ sàn diễn thời trang quốc tế.

9. Tống Dật – Nét đẹp hiền thục đặc trưng của phim dân quốc

Tống Dật không phải cái tên luôn nổi bật trên thảm đỏ, nhưng mỗi khi hóa thân vào phim dân quốc, cô lại tỏa sáng theo cách rất riêng. Trong Kinh Hoa Yên Vân hay Khánh Dư Niên, những tạo hình sườn xám ôm sát người cùng mái tóc búi thấp, lối trang điểm nền nã đã khiến cô được mệnh danh là "tiểu hoa đán sinh ra để mặc sườn xám". Gương mặt trái xoan, làn da mịn màng và thần thái dịu dàng khiến cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt người xem, đặc biệt là khi bước đi chậm rãi trên phố với dáng vẻ đoan trang, khiến người ta ngỡ như thấy lại một thời Thượng Hải rực rỡ trong ký ức.

10. Châu Tấn - Vẻ đẹp kiêu hãnh trong Phong Thanh

Trong Phong Thanh – bộ phim trinh thám lấy bối cảnh Trung Quốc thời kỳ kháng Nhật, Châu Tấn vào vai Cố Điệp Y – một mật thám tài giỏi, kiên cường và luôn giữ vững phẩm giá dưới áp lực tra tấn và nghi ngờ. Không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất đỉnh cao, cô còn chinh phục khán giả bằng hình ảnh đầy cuốn hút trong những bộ sườn xám thêu tay tinh xảo, gam màu trầm và cổ điển – vừa thanh lịch, vừa sắc sảo. Khác với những mỹ nhân chọn sườn xám để tôn vinh vẻ đẹp mong manh hay gợi cảm, Châu Tấn khiến trang phục này trở thành một tuyên ngôn về khí chất và nội tâm.