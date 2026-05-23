10 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc 2026: Địch Lệ Nhiệt Ba xếp sau Dương Tử, hạng 1 nhan sắc không thuộc về trần gian

Mới đây, trang ETToday đã đưa ra danh sách những mỹ nhân Trung Quốc đẹp nhất năm 2026. Với khán giả đây là những người cuốn hút họ không chỉ trên màn ảnh mà còn ở ngoài đời, là biểu tượng nhan sắc thế hệ mới. Trong danh sách có nhiều diễn viên thuộc lứa 9X, cho thấy sự chuyển giao thế hệ trong giới giải trí Hoa ngữ, các ngôi sao lứa 85 dù rất đẹp nhưng sức ảnh hưởng, độ nổi tiếng dần tụt dốc so với đàn em.

10. Châu Dã

Châu Dã sinh năm 1998, gần đây, cô gây sốt với tạo hình trên thảm đỏ LHP Cannes. Truyền thông nước ngoài ca ngợi vẻ ngoài của Châu Dã là "đại diện cho sự đa dạng của thẩm mỹ phương Đông". Tờ báo Pháp Le Figaro nhận định rằng nữ diễn viên đã khiến thảm đỏ bùng nổ với khí chất quý tộc tựa như một nàng công chúa thật sự. Châu Dã được yêu thích qua các phim như Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh, Vi Hữu Ám Hương Lai, Cẩm Nguyệt Như Ca, Sơn Hà Lệnh...

9. Trần Đô Linh

Điểm mạnh của Trần Đô Linh không chỉ nằm ở vóc dáng nổi bật, ngũ quan thanh tú hoàn mỹ mà còn ở khí chất dịu dàng thanh lịch tri thức của cô. Mỗi động tác cử chỉ của Trần Đô Linh đều như nhẹ nhàng thoát tục, giống như những quý cô đã được đào tạo về phong thái trong nhiều năm. Nhiều người xem bình luận vẻ đẹp của Trần Đô Linh rất đặc biệt, với khí chất phảng phất nét tiên khí đặc biệt hiếm có trong số các nghệ sĩ trẻ hiện nay. Trần Đô Linh đã chiêu đãi khán giả những "bữa tiệc nhan sắc" nhờ loạt tạo hình đẹp ở các bộ phim Con Thuyền Cô Độc, Vĩnh Dạ Tinh Hà, Đại Mộng Quy Ly, Quý Nữ, Kiều Sở, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ...

8. Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát được ví như nữ thần trong truyện thần thoại, bước xuống từ đỉnh Olympus với nhan sắc thần thánh, hoàn hảo từ đường nét gương mặt tới vóc dáng hơn 1,72m. Trong những bức ảnh cận mặt, làn da trắng sáng không tì vết và cấu trúc gương mặt hoàn hảo của nữ diễn viên càng khiến khán giả ngưỡng mộ hơn.

7. Điền Hi Vi

Điền Hi Vi có gương mặt đẹp như búp bê, ngũ quan tinh xảo khiến cô trở nên nổi bật. Mỗi khi phim của cô lên sóng các từ khóa "Điền Hi Vi thật đẹp", "Điền Hi Vi như búp bê tuyết" nhận được hàng chục nghìn lượt bình luận, khen ngợi từ khán giả. Vẻ đẹp của Điền Hi Vi ngọt ngào, hoạt bát, tràn ngập sự vui vẻ khiến khán giả muốn ngắm mãi. Đôi mắt to tròn ngây thơ và lúm đồng tiền dễ thương là vũ khí đốn tim khán giả và giúp Điền Hi Vi lọt top 4 mỹ nhân đẹp nhất dàn tiểu hoa đán sinh sau năm 1995.

6. Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư là một trong những ngôi sao có sự thay đổi ngoại hình rõ ràng nhất sau khi nổi tiếng. Từ một cô gái có phần mũm mĩm, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cô ngày càng trở nên sang trọng, thời thượng hơn. Sự thay đổi này là nhờ nỗ lực kiên trì tập luyện và chăm sóc nhan sắc trong thời gian dài của Triệu Lộ Tư. Giờ đây, nữ diễn viên đã biến thành cẩm nang làm đẹp cho không ít khán giả và blogger thời trang.

5. Angelababy

Angelababy xứng với câu "dù bổn cung có thất sủng địa vị vẫn cao hơn ngươi". Hiện tại Angelababy không còn danh tiếng tốt như ngày trước, các dự án phim cũng không thành công, nhưng nhan sắc tuyệt mỹ là điều khán giả không thể phủ nhận của Angelababy. Nữ diễn viên có đôi mắt to tròn, phần cằm bướng bỉnh nhưng tạo nên đường nét rất quyến rũ. Ngoài ra, Angelababy còn được đánh giá trẻ trung hơn tuổi, phong thái khí chất đại minh tinh nổi bật trong bất kỳ sự kiện nào.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba

Không hổ danh là "nữ thần thảm đỏ thế hệ mới", Địch Lệ Nhiệt Ba không vắng mặt trong bất kỳ bảng xếp hạng nhan sắc nào của Hoa ngữ. Mỹ nhân Tân Cương có vẻ đẹp đặc biệt không dễ dàng bị trộn lẫn với những ngôi sao khác. Vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt với những đường nét tinh xảo giúp Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành biểu tượng nhan sắc mới của Trung Quốc. Điểm yếu duy nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba là khi đóng phim còn kén tạo hình và cách trang điểm.

3. Dương Tử

Với nhiều khán giả, Dương Tử có ngoại hình không nổi bật, nhưng những ai xem phim của cô đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kiên cường, thông minh của nữ diễn viên. Chính vẻ đẹp rất hợp màn ảnh ấy giúp Dương Tử thành công trong nhiều dự án phim như Trường Tương Tư, Hương Mật Tựa Khói Sương, Quốc Sắc Phương Hoa... Đặc biệt, Dương Tử rất hợp với tạo hình cổ trang nhờ cần cổ thiên nga dài thon gọn.

2. Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y luôn gây tranh cãi ngoại hình đã chỉnh sửa hay chưa. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thu hút khán giả nhờ màu sắc cá tính riêng biệt. Nhiều blogger thời trang khẳng định "Cúc Tịnh Y nuôi sống nửa giới làm đẹp" vì những phong cách trang điểm, chụp ảnh của nữ diễn viên liên tục gây sốt và tạo cơ hội cho các hot girl mạng "đu trend" để trở nên xinh đẹp thần tiên thoát tục như Cúc Tịnh Y. Mới đây, trong phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, khi vào vai hồ ly, nhan sắc của Cúc Tịnh Y đã được đẩy lên đến cực hạn. Vẻ đẹp của nữ diễn viên được mô tả là "thoát tục như sương mai" hay "tiểu hoa tiên".

1. Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên sở hữu gương mặt sắc sảo mang vẻ đẹp rực rỡ, sắc nét. Khác với lối đi "ngọt ngào", thanh thuần của các sao nữ khác, cô là một trong số ít tiểu hoa lứa 95 kiên trì theo đuổi phong cách sang chảnh. Cô thường được gọi là "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới", "bản sao Lưu Diệc Phi" vì có nhiều đường nét khí chất giống đàn chị. Trong phim, Vương Sở Nhiên cũng thường đảm nhận vai diễn mỹ nhân như trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Thanh Bình Nhạc,...

Nguồn: ETToday

Chiêu Dương