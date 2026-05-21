10 mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Song Hye Kyo xếp sau IU, hạng 1 đố ai ngắm mà không mê

Mỗi năm, bảng xếp hạng Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc của KingChoice luôn thu hút hàng triệu lượt bình chọn nhờ quy tụ những gương mặt nổi bật cả về nhan sắc lẫn sức ảnh hưởng trong làng giải trí. Năm 2026, danh sách top 10 mỹ nhân được yêu thích nhất tiếp tục gây chú ý khi có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám như Kim Yoo Jung, Bae Suzy hay Song Hye Kyo. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp nổi bật, họ còn ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt bộ phim thành công và sức hút bền vững với khán giả châu Á.

1. Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung luôn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp trong trẻo và tự nhiên bậc nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Từ khi còn là diễn viên nhí, cô đã gây ấn tượng với đôi mắt sáng, nụ cười ngọt ngào cùng thần thái thanh thuần hiếm có. Bước sang tuổi trưởng thành, Kim Yoo Jung ngày càng hoàn thiện nhan sắc với vẻ đẹp dịu dàng nhưng vẫn rất sang trọng và cuốn hút. Không chỉ nổi bật ở ngoại hình, cô còn được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất ổn định qua nhiều thể loại phim khác nhau. Các tác phẩm như Love in the Moonlight, Backstreet Rookie hay Dear X đều giúp cô khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu thế hệ trẻ. Sự kết hợp giữa tài năng và nhan sắc giúp Kim Yoo Jung luôn giữ được sức hút mạnh mẽ với khán giả châu Á.

2. Bae Suzy

Bae Suzy từ lâu đã được truyền thông Hàn Quốc ưu ái gọi là “tình đầu quốc dân” nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch và đầy nữ tính. Gương mặt hài hòa cùng khí chất trong trẻo giúp cô luôn nổi bật trong mọi sự kiện và bảng xếp hạng nhan sắc. Dù xuất thân là thần tượng K-pop, Suzy nhanh chóng chứng minh thực lực diễn xuất qua nhiều dự án truyền hình nổi tiếng. Những bộ phim như While You Were Sleeping, Start-Up và Anna cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của cô trên màn ảnh. Suzy còn ghi điểm nhờ phong cách thời trang sang trọng và thần thái cuốn hút đặc trưng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ vững vị trí trong nhóm nữ nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc.

3. Jisoo

Jisoo sở hữu vẻ đẹp được đánh giá là chuẩn Hàn Quốc với đường nét thanh tú, làn da trắng sáng và khí chất sang trọng. Thành viên của BLACKPINK không chỉ nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực âm nhạc mà còn ngày càng thành công khi lấn sân sang diễn xuất. Cô tạo dấu ấn mạnh mẽ với vai nữ chính trong Snowdrop, nơi khán giả được chứng kiến khả năng diễn xuất cảm xúc và hình ảnh đầy cuốn hút của nữ thần tượng. Jisoo mang vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại, giúp cô trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ quốc tế. Với lượng người hâm mộ đông đảo toàn cầu, cô luôn xuất hiện trong các bảng xếp hạng sắc đẹp danh giá. Không chỉ xinh đẹp, Jisoo còn được yêu mến nhờ tính cách thân thiện và hình ảnh thanh lịch.

4. Lee Se Young

Lee Se Young gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch, trưởng thành cùng khả năng diễn xuất nội tâm sâu sắc. Cô có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt biết nói và thần thái cổ điển rất phù hợp với các vai diễn lịch sử. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lee Se Young dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt tác phẩm thành công. Đặc biệt, vai diễn trong The Red Sleeve đã giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong các bộ phim như Kairos và The Law Cafe. Vẻ đẹp của Lee Se Young không quá phô trương nhưng càng nhìn càng cuốn hút. Chính sự kết hợp giữa nét đẹp tinh tế và diễn xuất chắc tay đã giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất hiện nay.

5. IU

IU không chỉ là nữ ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc mà còn là một diễn viên tài năng sở hữu vẻ đẹp mong manh và đầy cuốn hút. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sâu và thần thái nhẹ nhàng giúp cô luôn nổi bật với hình ảnh thanh thuần đặc trưng. Trong lĩnh vực phim ảnh, IU ghi dấu ấn mạnh qua các tác phẩm như Hotel del Luna, My Mister và Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Khả năng nhập vai cảm xúc giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Không chỉ thành công trong nghệ thuật, IU còn được ngưỡng mộ nhờ hình ảnh giản dị và đời tư sạch scandal. Sức hút của cô đến từ sự kết hợp giữa tài năng âm nhạc, diễn xuất và vẻ đẹp tự nhiên khiến công chúng khó có thể rời mắt.

6. Han Hyo Joo

Han Hyo Joo nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm và nụ cười tỏa nắng đặc trưng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô sở hữu khí chất thanh lịch hiếm có, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn vô cùng sang trọng. Trong sự nghiệp diễn xuất, Han Hyo Joo ghi dấu với nhiều bộ phim đình đám như W, Happiness và The Beauty Inside. Khả năng diễn xuất tự nhiên giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều dạng vai khác nhau, từ lãng mạn đến hành động. Dù đã hoạt động nhiều năm trong ngành giải trí, Han Hyo Joo vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ nhờ nhan sắc trẻ trung và phong thái chuyên nghiệp. Cô được xem là hình mẫu lý tưởng của vẻ đẹp thanh lịch và bền vững trong showbiz Hàn Quốc.

7. Kim So Hyun

Kim So Hyun là một trong những nữ diễn viên trẻ tài năng và xinh đẹp nổi bật nhất Hàn Quốc hiện nay. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn và vẻ đẹp trong sáng rất dễ tạo thiện cảm với khán giả. Bắt đầu diễn xuất từ nhỏ, Kim So Hyun nhanh chóng chứng minh thực lực qua nhiều vai diễn đa dạng. Những bộ phim nổi bật như Love Alarm, River Where the Moon Rises và The Tale of Nokdu đã giúp cô nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Kim So Hyun còn được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất cảm xúc và tự nhiên. Càng trưởng thành, cô càng cho thấy hình ảnh nữ diễn viên toàn diện cả về tài năng lẫn nhan sắc.

8. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là biểu tượng nhan sắc hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc suốt hơn hai thập kỷ qua. Vẻ đẹp thanh tao, quý phái cùng thần thái sang trọng giúp cô luôn giữ vững vị thế trong lòng công chúng châu Á. Dù ở độ tuổi nào, Song Hye Kyo vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi làn da trẻ trung và phong cách tinh tế. Sự nghiệp diễn xuất của cô gắn liền với nhiều tác phẩm kinh điển như Descendants of the Sun, Full House và The Glory. Đặc biệt, vai diễn trong The Glory đã giúp cô chứng minh khả năng diễn xuất nội tâm đầy chiều sâu. Song Hye Kyo không chỉ là một diễn viên nổi tiếng mà còn là biểu tượng thời trang và sắc đẹp có tầm ảnh hưởng lớn tại châu Á.

9. Han So Hee

Han So Hee gây chú ý mạnh mẽ nhờ vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ và khí chất hiện đại đặc trưng. Cô sở hữu gương mặt cá tính với ánh mắt cuốn hút, tạo nên hình ảnh vừa lạnh lùng vừa bí ẩn. Sau khi nổi lên từ The World of the Married, Han So Hee nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón của màn ảnh Hàn Quốc. Các bộ phim như Nevertheless và My Name giúp cô chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng từ tình cảm đến hành động. Không chỉ thành công trong phim ảnh, Han So Hee còn là gương mặt nổi bật của nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm quốc tế. Sự kết hợp giữa nhan sắc nổi bật và phong cách cá tính giúp cô luôn nằm trong top mỹ nhân được yêu thích nhất hiện nay.

10. Seo Ye Ji

Seo Ye Ji sở hữu vẻ đẹp bí ẩn và khác biệt hiếm thấy trong làng giải trí Hàn Quốc. Gương mặt sắc nét, đôi mắt sâu cùng thần thái lạnh lùng giúp cô tạo nên sức hút rất riêng trên màn ảnh. Cô bắt đầu được công chúng chú ý mạnh sau thành công của It's Okay to Not Be Okay, nơi hình ảnh sang trọng và cá tính của cô trở thành chủ đề bàn luận khắp châu Á. Ngoài ra, Seo Ye Ji còn ghi dấu qua các tác phẩm như Lawless Lawyer và Recalled. Không chỉ nổi bật bởi nhan sắc cuốn hút, cô còn được đánh giá cao nhờ chất giọng đặc biệt và phong cách diễn xuất đầy chiều sâu. Seo Ye Ji mang hình tượng nữ diễn viên quyến rũ, mạnh mẽ và khác biệt so với nhiều mỹ nhân Hàn Quốc hiện nay.

Nguồn: KingChoice