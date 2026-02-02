10 kỹ nữ đẹp nhất Hàn Quốc: Song Hye Kyo xếp sau Park Min Young, hạng 1 đúng chuẩn cổ nhân trời chọn

Mới đây, trên MXH bất ngờ lan truyền bảng xếp hạng 10 kỹ nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc, nhanh chóng thu hút sự chú ý và lượng tương tác lớn từ cộng đồng yêu phim cổ trang. Danh sách này quy tụ loạt mỹ nhân đình đám qua nhiều thế hệ, từ những hình tượng gisaeng kinh điển gắn liền với dòng phim sử thi cho đến các vai diễn mang màu sắc cải trang, cách tân.

1. Ha Ji Won - Hwang Jin Yi



Hwang Jin Yi kể về cuộc đời kỹ nữ - thi sĩ huyền thoại thời Joseon, người nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc mà còn bởi trí tuệ và bản lĩnh vượt thời đại. Nhân vật của Ha Ji Won xuất thân thấp kém nhưng từng bước trở thành gisaeng bậc thầy, khiến cả giới quyền quý lẫn xã hội phong kiến phải dè chừng.



Nhan sắc của Ha Ji Won trong phim được xem là đỉnh cao hình tượng kỹ nữ màn ảnh Hàn: gương mặt sắc sảo, ánh mắt mạnh mẽ, thần thái vừa kiêu hãnh vừa mê hoặc. Trong những bộ hanbok cầu kỳ và các phân cảnh múa truyền thống, cô toát lên khí chất như bước ra từ sử thi. Không cần phô trương, Ha Ji Won vẫn khiến Hwang Jin Yi trở thành hình tượng gisaeng kinh điển của màn ảnh Hàn, xứng đáng đứng đầu danh sách.

2. Park Min Young - Sungkyunkwan Scandal



Trong Sungkyunkwan Scandal, Park Min Young không thật sự là kỹ nữ, mà xuất hiện trong tạo hình gisaeng cải trang. Dù chỉ là "đóng giả", visual của cô khi khoác lên mình hanbok màu hồng nhẹ nhàng vẫn đủ khiến khán giả nhớ mãi.

Khác với hình ảnh thư sinh, thông minh quen thuộc của Kim Yoon Sik, Park Min Young ở tạo hình kỹ nữ mang nét dịu dàng, trong trẻo. Gương mặt thanh tú, làn da sáng và khí chất nhẹ nhàng giúp cô nổi bật giữa dàn mỹ nhân cổ trang thời bấy giờ và cho đến ngày nay, tạo cảm giác một gisaeng mang vẻ đẹp đoan trang, kín đáo hơn là sắc sảo

3. Song Hye Kyo - Hwang Jin Yi

Trong phiên bản điện ảnh Hwang Jin Yi, Song Hye Kyo mang đến một hình ảnh kỹ nữ thiên về vẻ đẹp mong manh và nội tâm, khác với khí chất mạnh mẽ ở bản truyền hình. Nhân vật Hwang Jin Yi của cô được khắc họa như một gisaeng sống nhiều bằng cảm xúc, yêu mãnh liệt và dễ tổn thương trước định mệnh khắc nghiệt của thân phận kỹ nữ thời Joseon.

Về khoản nhan sắc, Song Hye Kyo gây ấn tượng với gương mặt trong trẻo, làn da trắng và nét đẹp cổ điển rất hợp hanbok. Không sắc sảo hay quyền lực, vẻ đẹp của cô mang cảm giác buồn, thanh tao và giàu chất thơ, đúng tinh thần một kỹ nữ sống giữa nghệ thuật và cô độc.

4. Moon Chae Won - Hoạ Sĩ Gió

Trong Hoạ Sĩ Gió, Moon Chae Won vào vai Jung Hyang, một kỹ nữ nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tâm hồn nghệ sĩ và tình yêu say đắm dành cho hội họa. Nhân vật này đóng vai trò quan trọng trong hành trình trưởng thành của nữ họa sĩ Shin Yoon Bok, đồng thời mang đến một góc nhìn rất khác về thân phận gisaeng thời Joseon: tự do hơn, chủ động hơn trong cảm xúc.

Ngoại hình của Moon Chae Won được đánh giá cao nhờ nét đẹp dịu dàng, thanh thoát nhưng vẫn phảng phất sự quyến rũ trưởng thành. Ánh mắt sâu, gương mặt nhỏ nhắn và thần thái trầm lắng giúp cô toát lên vẻ đẹp buồn, kín đáo, rất hợp với không khí nghệ thuật và lãng mạn của bộ phim. Jung Hyang vì thế trở thành một trong những hình tượng kỹ nữ đẹp và đáng nhớ nhất màn ảnh Hàn.

5. Kim Min Seo - Sungkyunkwan Scandal



Trong Sungkyunkwan Scandal, Kim Min Seo vào vai Cho Sun, một kỹ nữ nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo và thần thái kiêu kỳ, đại diện cho hình ảnh gisaeng điển hình thời Joseon. Nhân vật của cô xuất hiện không nhiều nhưng mỗi lần lên hình đều để lại ấn tượng mạnh nhờ khí chất lạnh lùng, tự tin và có phần thách thức ánh nhìn của người đối diện.

Kim Min Seo sở hữu nét đẹp cổ điển, gương mặt thanh tú và ánh mắt sắc bén, rất hợp với tạo hình kỹ nữ cao cấp. Trong những bộ hanbok cầu kỳ, cô toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành, sang trọng và có chiều sâu, khác hẳn hình ảnh ngây thơ của các nhân vật nữ chính.

6. Lee Yoo Bi - Gu Family Book

Trong Gu Family Book, Lee Yoo Bi vào vai Dam Yeo Wool, một kỹ nữ trẻ tuổi mang vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ. Nhân vật của cô đại diện cho lớp gisaeng non trẻ, còn nhiều mơ mộng và chưa hoàn toàn quen với những quy tắc khắc nghiệt của chốn lầu xanh. Lee Yoo Bi ghi điểm nhờ gương mặt bầu bĩnh, làn da sáng và nét đẹp ngọt ngào, tạo cảm giác mong manh, dễ khiến người khác muốn che chở. Trong tạo hình hanbok kỹ nữ, cô mang đến một hình ảnh gisaeng rất khác: không quyến rũ, không phô trương, mà thiên về sự thuần khiết và trẻ trung.

7. Jo Yoon Hee - The Joseon Magician

Trong The Joseon Magician, Jo Yoon Hee vào vai một kỹ nữ xuất hiện giữa bối cảnh Joseon đầy màu sắc huyền ảo, góp phần làm nổi bật thế giới nghệ thuật và cảm xúc bao quanh câu chuyện phép thuật - tình yêu của bộ phim. Jo Yoon Hee gây chú ý nhờ nét đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo và rất "ăn" tạo hình cổ trang. Gương mặt thanh tú, ánh mắt to tròn cùng vẻ dịu dàng giúp cô mang đến hình ảnh một kỹ nữ kín đáo, đoan trang hơn là sắc sảo.

8. Kim So Hyun - Chuyện Tình Nokdu

Trong Chuyện Tình Nokdu, Kim So Hyun vào vai Dong Dong Joo, một cô gái sống giữa làng góa phụ và có liên hệ với giới gisaeng, qua đó mang đến hình ảnh một kỹ nữ trẻ mang màu sắc khác biệt so với những hình tượng kinh điển trước đó. Nhân vật của cô được xây dựng theo hoàn cảnh éo le và nội tâm còn non nớt giữa xã hội Joseon.

Kim So Hyun gây thương nhớ nhờ gương mặt trong trẻo, nét đẹp thuần khiết và sự dịu dàng đúng với độ tuổi. Trong tạo hình cổ trang, cô mang đến cảm giác mong manh, kín đáo hơn là gợi cảm, khiến hình ảnh gisaeng trong Chuyện Tình Nokdu trở nên nhẹ nhàng và giàu cảm xúc.

9. Lee So Yeon - Dr. Jin

Trong Dr. Jin, Lee So Yeon vào vai Chun Hong, một kỹ nữ nổi tiếng thời Joseon, mang hình ảnh gisaeng điển hình với số phận bi kịch và tình yêu đầy day dứt. Nhân vật của cô không chỉ là điểm nhấn cảm xúc cho câu chuyện xuyên không, mà còn đại diện cho những người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và định kiến xã hội.

Lee So Yeon sở hữu vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo và trưởng thành, rất phù hợp với hình tượng kỹ nữ từng trải. Ánh mắt sâu, thần thái trầm buồn cùng tạo hình hanbok trang nhã giúp cô toát lên nét quyến rũ chín muồi, pha lẫn u uẩn.

10. Im Soo Hyang - Chuyện Chưa Kể Về Gisaeng

Trong Chuyện Chưa Kể Về Gisaeng, Im Soo Hyang vào vai Dan Sa Ran, một cô gái trẻ bước chân vào thế giới gisaeng hiện đại với nhiều mâu thuẫn, định kiến và bi kịch tình cảm. Im Soo Hyang gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú và vẻ nữ tính rất hợp với tạo hình gisaeng. Vẻ đẹp của cô vừa dịu dàng, vừa phảng phất nét buồn, giúp Dan Sa Ran trở nên nổi bật giữa dàn nhân vật nữ.