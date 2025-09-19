HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
10 điều biết hết về 'nắm đấm thép' VinFast muốn chinh phục hàng triệu gia đình Việt Nam

Bích Câu |

Mẫu xe được dự đoán sẽ là làn gió mới trong phân khúc MPV tại Việt Nam.

10 điều biết hết về VinFast Limo Green: Thông số kỹ thuật

Cùng khám phá VinFast Limo Green qua 10 câu hỏi về thông số kỹ thuật nổi bật.

Câu hỏi 1/10
Hỏi 1: Kích thước tổng thể của VinFast Limo Green là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: B. 4740 x 1872 x 1723 mm

Giải thích: VinFast Limo Green có kích thước 4740 x 1872 x 1723 mm, chiều dài cơ sở 2840 mm, phù hợp cho 7 chỗ. Kích thước này cạnh tranh với MPV như Xpander, Veloz. Khoảng sáng gầm 170 mm hỗ trợ di chuyển đô thị. Thiết kế tối ưu khí động học, tăng hiệu suất năng lượng.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 2/10
Hỏi 2: Công suất và mô-men xoắn của động cơ VinFast Limo Green là gì?

Đáp án đúng là: B. 150 kW, 280 Nm

Giải thích: Động cơ điện Limo Green đạt 150 kW, mô-men xoắn 280 Nm, dẫn động cầu trước. Sức mạnh này đảm bảo tăng tốc mượt mà, vượt MPV xăng cùng phân khúc. Treo MacPherson trước, đa liên kết sau tăng độ ổn định, phù hợp vận tải đô thị Việt Nam.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 3/10
Hỏi 3: Phạm vi di chuyển và dung lượng pin của Limo Green là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: B. 450 km, pin 60.13 kWh

Giải thích: Limo Green đạt quãng đường 450 km (NEDC) với pin 60.13 kWh. Sạc nhanh DC 80 kW nạp 10%-70% trong 30 phút. Công nghệ pin tiên tiến giảm chi phí vận hành, hỗ trợ đô thị và hành trình dài, thúc đẩy giao thông xanh.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 4/10
Hỏi 4: Hệ thống treo của VinFast Limo Green được thiết kế ra sao?

Đáp án đúng là: B. Treo MacPherson trước, đa liên kết sau

Giải thích: Limo Green dùng treo MacPherson trước và đa liên kết sau, đảm bảo vận hành êm, ổn định khi chở đầy tải. Khoảng sáng gầm 170 mm phù hợp đường đô thị. Thiết kế giảm rung động, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, hỗ trợ dịch vụ vận tải.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 5/10
Hỏi 5: Hệ thống phanh và đèn trước của Limo Green là gì?

Đáp án đúng là: B. Phanh đĩa thông gió trước/đĩa sau, đèn LED

Giải thích: Limo Green có phanh đĩa thông gió trước và đĩa sau, đảm bảo an toàn khi chở đầy tải. Đèn LED phía trước tiết kiệm năng lượng, độ bền cao. Thiết kế tăng độ tin cậy, giảm chi phí bảo trì, phù hợp dịch vụ vận tải đô thị.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 6/10
Hỏi 6: Chế độ lái của VinFast Limo Green gồm những gì?

Đáp án đúng là: B. Eco, Normal

Giải thích: Limo Green có chế độ lái Eco và Normal, tối ưu tiết kiệm năng lượng hoặc vận hành tiêu chuẩn. Phù hợp dịch vụ vận tải, các chế độ này giúp tài xế điều chỉnh linh hoạt theo giao thông đô thị, giảm chi phí vận hành và phát thải.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 7/10
Hỏi 7: Màn hình giải trí và âm thanh của Limo Green có thông số gì?

Đáp án đúng là: B. Màn hình 10.1 inch, 4 loa

Giải thích: Limo Green trang bị màn hình cảm ứng 10.1 inch và 4 loa, đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản. Nội thất tối giản, ghế chỉnh cơ 6 hướng, điều hòa 1 vùng. Thiết kế tiết kiệm chi phí, phù hợp dịch vụ vận tải và gia đình.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 8/10
Hỏi 8: Hệ thống điều hòa và ghế lái của Limo Green ra sao?

Đáp án đúng là: B. Điều hòa 1 vùng, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng

Giải thích: Limo Green có điều hòa tự động 1 vùng với cửa gió cho ba hàng ghế, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Thiết kế thực dụng đảm bảo tiện nghi, tiết kiệm chi phí, phù hợp dịch vụ vận tải và gia đình đông người.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 9/10
Hỏi 9: Thời gian sạc nhanh và công suất sạc DC của Limo Green là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: B. 30 phút (10%-70%), 80 kW

Giải thích: Limo Green hỗ trợ sạc nhanh DC 80 kW, nạp 10%-70% trong 30 phút, với pin 60.13 kWh cho 450 km. Công nghệ này giảm thời gian chờ, tăng hiệu quả dịch vụ vận tải, thúc đẩy giao thông xanh.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 10/10
Hỏi 10: La-zăng và cơ chế cốp sau của Limo Green là gì?

Đáp án đúng là: B. La-zăng 18 inch, cốp sau chỉnh cơ

Giải thích: Limo Green dùng la-zăng 18 inch và cốp sau chỉnh cơ, không có cốp trước. Thiết kế thực dụng giảm chi phí sản xuất, phù hợp dịch vụ vận tải. La-zăng cân bằng thẩm mỹ và hiệu suất, hỗ trợ di chuyển đô thị.

Tìm hiểu thêm
