10 điều biết hết về 'nắm đấm thép' VinFast muốn chinh phục hàng triệu gia đình Việt Nam

Cùng khám phá VinFast Limo Green qua 10 câu hỏi về thông số kỹ thuật nổi bật.

Câu hỏi 1/10 Hỏi 1: Kích thước tổng thể của VinFast Limo Green là bao nhiêu? A. 4640 x 1772 x 1623 mm sai B. 4740 x 1872 x 1723 mm đúng C. 4840 x 1972 x 1823 mm sai D. 4540 x 1672 x 1523 mm sai Đáp án đúng là: B. 4740 x 1872 x 1723 mm Giải thích: VinFast Limo Green có kích thước 4740 x 1872 x 1723 mm, chiều dài cơ sở 2840 mm, phù hợp cho 7 chỗ. Kích thước này cạnh tranh với MPV như Xpander, Veloz. Khoảng sáng gầm 170 mm hỗ trợ di chuyển đô thị. Thiết kế tối ưu khí động học, tăng hiệu suất năng lượng. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 2/10 Hỏi 2: Công suất và mô-men xoắn của động cơ VinFast Limo Green là gì? A. 120 kW, 250 Nm sai B. 150 kW, 280 Nm đúng C. 180 kW, 300 Nm sai D. 100 kW, 200 Nm sai Đáp án đúng là: B. 150 kW, 280 Nm Giải thích: Động cơ điện Limo Green đạt 150 kW, mô-men xoắn 280 Nm, dẫn động cầu trước. Sức mạnh này đảm bảo tăng tốc mượt mà, vượt MPV xăng cùng phân khúc. Treo MacPherson trước, đa liên kết sau tăng độ ổn định, phù hợp vận tải đô thị Việt Nam. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 3/10 Hỏi 3: Phạm vi di chuyển và dung lượng pin của Limo Green là bao nhiêu? A. 400 km, pin 50 kWh sai B. 450 km, pin 60.13 kWh đúng C. 500 km, pin 70 kWh sai D. 350 km, pin 55 kWh sai Đáp án đúng là: B. 450 km, pin 60.13 kWh Giải thích: Limo Green đạt quãng đường 450 km (NEDC) với pin 60.13 kWh. Sạc nhanh DC 80 kW nạp 10%-70% trong 30 phút. Công nghệ pin tiên tiến giảm chi phí vận hành, hỗ trợ đô thị và hành trình dài, thúc đẩy giao thông xanh. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 4/10 Hỏi 4: Hệ thống treo của VinFast Limo Green được thiết kế ra sao? A. Treo lò xo trước và sau sai B. Treo MacPherson trước, đa liên kết sau đúng C. Treo đa liên kết trước, MacPherson sau sai D. Treo độc lập trước, lò xo sau sai Đáp án đúng là: B. Treo MacPherson trước, đa liên kết sau Giải thích: Limo Green dùng treo MacPherson trước và đa liên kết sau, đảm bảo vận hành êm, ổn định khi chở đầy tải. Khoảng sáng gầm 170 mm phù hợp đường đô thị. Thiết kế giảm rung động, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, hỗ trợ dịch vụ vận tải. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 5/10 Hỏi 5: Hệ thống phanh và đèn trước của Limo Green là gì? A. Phanh tang trống trước/sau, đèn halogen sai B. Phanh đĩa thông gió trước/đĩa sau, đèn LED đúng C. Phanh đĩa trước/tang trống sau, đèn LED sai D. Phanh đĩa thông gió trước/sau, đèn halogen sai Đáp án đúng là: B. Phanh đĩa thông gió trước/đĩa sau, đèn LED Giải thích: Limo Green có phanh đĩa thông gió trước và đĩa sau, đảm bảo an toàn khi chở đầy tải. Đèn LED phía trước tiết kiệm năng lượng, độ bền cao. Thiết kế tăng độ tin cậy, giảm chi phí bảo trì, phù hợp dịch vụ vận tải đô thị. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 6/10 Hỏi 6: Chế độ lái của VinFast Limo Green gồm những gì? A. Eco, Normal, Sport sai B. Eco, Normal đúng C. Comfort, Sport sai D. Eco, Sport sai Đáp án đúng là: B. Eco, Normal Giải thích: Limo Green có chế độ lái Eco và Normal, tối ưu tiết kiệm năng lượng hoặc vận hành tiêu chuẩn. Phù hợp dịch vụ vận tải, các chế độ này giúp tài xế điều chỉnh linh hoạt theo giao thông đô thị, giảm chi phí vận hành và phát thải. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 7/10 Hỏi 7: Màn hình giải trí và âm thanh của Limo Green có thông số gì? A. Màn hình 8 inch, 6 loa sai B. Màn hình 10.1 inch, 4 loa đúng C. Màn hình 12 inch, 8 loa sai D. Màn hình 9 inch, 2 loa sai Đáp án đúng là: B. Màn hình 10.1 inch, 4 loa Giải thích: Limo Green trang bị màn hình cảm ứng 10.1 inch và 4 loa, đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản. Nội thất tối giản, ghế chỉnh cơ 6 hướng, điều hòa 1 vùng. Thiết kế tiết kiệm chi phí, phù hợp dịch vụ vận tải và gia đình. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 8/10 Hỏi 8: Hệ thống điều hòa và ghế lái của Limo Green ra sao? A. Điều hòa 2 vùng, ghế lái chỉnh điện sai B. Điều hòa 1 vùng, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng đúng C. Điều hòa 3 vùng, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng sai D. Điều hòa 1 vùng, ghế lái chỉnh điện sai Đáp án đúng là: B. Điều hòa 1 vùng, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng Giải thích: Limo Green có điều hòa tự động 1 vùng với cửa gió cho ba hàng ghế, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Thiết kế thực dụng đảm bảo tiện nghi, tiết kiệm chi phí, phù hợp dịch vụ vận tải và gia đình đông người. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 9/10 Hỏi 9: Thời gian sạc nhanh và công suất sạc DC của Limo Green là bao nhiêu? A. 40 phút (10%-70%), 60 kW sai B. 30 phút (10%-70%), 80 kW đúng C. 20 phút (10%-70%), 100 kW sai D. 50 phút (10%-70%), 50 kW sai Đáp án đúng là: B. 30 phút (10%-70%), 80 kW Giải thích: Limo Green hỗ trợ sạc nhanh DC 80 kW, nạp 10%-70% trong 30 phút, với pin 60.13 kWh cho 450 km. Công nghệ này giảm thời gian chờ, tăng hiệu quả dịch vụ vận tải, thúc đẩy giao thông xanh. Tìm hiểu thêm