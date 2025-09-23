10 đầu số điện thoại lừa đảo: Tuyệt đối không nghe máy!

Các đối tượng lừa đảo không chỉ giả danh các cơ quan nhà nước hay tổ chức uy tín mà còn sử dụng công nghệ như deepfake để mạo danh cán bộ công an, tạo ra các cuộc gọi video giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, việc cảnh giác với các số điện thoại lạ là vô cùng quan trọng để bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ tiềm ẩn.

Theo VTV.vn, phương thức tinh vi của tội phạm là sử dụng công nghệ để tạo ra những số điện thoại gần giống với số của Bưu chính, Bộ Công an, Viện kiểm sát, Ngân hàng để gọi điện đến người dân. Các số điện thoại lừa đảo hầu hết là cuộc gọi có đầu số quốc tế về Việt Nam, sử dụng hàng loạt đầu số với những mã quốc gia không có thực như: +375, +371, +381, +563, +370, +255…

Một số đầu số lừa đảo với những mã quốc gia không có thực. (Ảnh: VTV.vn)

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an từng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn một số đối tượng lợi dụng công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh để lừa đảo, đánh cắp thông tin tài khoản.

Theo cơ quan công an, rất nhiều người dân nhận được cuộc gọi từ các thuê bao có đầu số +870, +601, +084,... thông báo cho chủ phương tiện biết đã có hành vi vi phạm luật giao thông đường và hướng dẫn cách chuyển khoản để đóng tiền phạt.

Bản chất của thủ đoạn lừa đảo trên là các đối tượng tội phạm lợi dụng việc phạt nguội là người vi phạm giao thông không bị xử lý ngay, mà sẽ có thời gian xử lý. Các đối tượng tội phạm lợi dụng vào khoảng thời gian mà lực lượng CSGT cần để hoàn tất việc thực hiện quy trình xử phạt nói trên, đã tạo dựng thông tin giả mạo gửi tới các chủ phương tiện nhằm mục đích lừa đảo chủ phương tiện đóng tiền phạt.