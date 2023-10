10 công việc có mức lương hơn 2,4 tỷ đồng, nhiều nơi tuyển dụng: Học xong không lo thất nghiệp!

Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc có triển vọng nghề nghiệp cao tại Mỹ và được trả lương từ 100.000 USD (hơn 2,4 tỷ đồng)/năm trở lên, bạn có thể cân nhắc làm việc trong lĩnh vực công nghệ hoặc chăm sóc sức khỏe.

Thực tế không chỉ tại Mỹ mà ở Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng 2 ngành nghề này cũng rất lớn. "Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2022" cho thấy sự phát triển của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam, các chuyên gia cũng đánh giá rằng Việt Nam đang có một nguồn nhân lực IT đầy hứa hẹn về chất và lượng cùng thị trường IT đầy tiềm năng.

Tương tự, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đang tăng trưởng ổn định và có xu hướng gia tăng trong tương lai. Dự kiến đến năm 2030, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 40.000-50.000 nhân lực điều dưỡng, hộ sinh. Đặc biệt, từ 2020 đến 6 tháng đầu năm 2022, ngành y tế đã có 12.000 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, chuyển việc. Vậy nên, nhu cầu tuyển dụng cho ngành này càng lớn.

Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu mới từ nền tảng tìm kiếm việc làm Ladders , 2 lĩnh vực này nằm trong top ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao và thu nhập lý tưởng tại Mỹ. Đáng chú ý, nhiều vị trí tốt trong 2 lĩnh vực này còn không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm.

Mark Cenedella - người sáng lập và chuyên gia nghề nghiệp của Ladders , cho biết: "Ngày nay, những sinh viên mới tốt nghiệp ngành khoa học máy tính với bằng cử nhân có thể kiếm được 100.000 USD khi bắt đầu tham gia vào thị trường lao động".

Để xác định xem việc tuyển dụng các công việc lương cao đang diễn ra nhiều nhất ở lĩnh vực nào, Ladders đã xác định 10 ngành nghề hàng đầu có số lượng cơ hội việc làm cao nhất trên trang web của họ từ tháng 1 đến tháng 8 với mức lương hơn 100.000 USD.

1. Kỹ sư phần mềm

2. Kỹ sư phần mềm cao cấp

3. Quản lý dự án

4. Chuyên gia tâm lý học lâm sàng

5. Kỹ sư hệ thống

6. Nhân viên xã hội lâm sàng

7. Nha sĩ

8. Quản lý chương trình

9. Bác sĩ sơ kỳ

10. Bác sĩ tâm thần

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải cứ làm ở các vị trí này là có thể kiếm hàng tỷ đồng một năm. Chẳng hạn, mức lương cơ bản trung bình cho một nhân viên xã hội ở Mỹ là 61.776 USD (hơn 1,5 tỷ đồng), theo báo cáo của Indeed.

Tuy nhiên, cũng theo nghiên cứu của Indeed, có rất nhiều cơ hội việc làm ở những vị trí nêu trên được đề xuất với mức lương tối thiểu là 100.000 USD. Điều này có thể hiểu rằng các công ty đang thiếu nhân lực và tăng lương trong các lĩnh vực này nhằm thu hút nhân tài.

Chưa dừng lại ở đó, các vị trí công việc này mang lại nhiều cơ hội làm việc theo hình thức từ xa và kết hợp. Trên thực tế, một báo cáo của Ladders năm 2022 cho thấy các kỹ sư phần mềm và quản lý dự án nằm trong số những công việc từ xa hàng đầu mà các HR đang tuyển dụng với mức lương "khủng".

Cendella cho biết, nếu bạn đang hy vọng đạt được một mức lương tốt trong các lĩnh vực này, thì điều quan trọng là các bạn cần "nhiệt tình học các kỹ năng mới" và hãy làm bật điều đó trong một cuộc phỏng vấn xin việc vì nó là cách dễ dàng để bạn nổi bật hơn so với những ứng viên khác. Khả năng thích ứng cũng là một kỹ năng mềm quan trọng mà nhà tuyển dụng yêu cầu và nó càng trở nên quan trọng hơn khi bạn phải làm quen và áp dụng công nghệ mới trong công việc.

Ảnh minh họa

Quay trở lại Việt Nam, mức lương của những nhân sự làm trong lĩnh vực công nghệ thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí, chuyên môn, và địa điểm làm việc. Theo đó, mức lương khởi điểm hay lương công nghệ thông tin mới ra trường đối với sinh viên thực tập, chưa có kinh nghiệm trong khoảng 4 - 6 triệu đồng/tháng. Mức lương trung bình ngành CNTT đối với nhân viên IT bình thường là 10 - 25 triệu đồng/tháng và có xu hướng tăng dần theo thời gian, kinh nghiệm, năng lực. Với các vị trí Manager hoặc Director thường được tính bằng đô la Mỹ (USD) dao động khoảng 30 - 66 triệu đồng/tháng tương đương khoảng 1.500 - 3.000 USD/tháng. Còn mức lương trung bình của Kỹ sư phần mềm tại Việt Nam là gần 18 triệu đồng mỗi tháng.

Tương tự tại lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mức lương cho một số vị trí được ước lượng như sau: Điều dưỡng: 6 - 15 triệu đồng/tháng; Bác sĩ xét nghiệm: 16 - 22 triệu đồng/tháng; Dược sĩ: 4 - 25 triệu đồng/tháng... Còn Mức lương trung bình của Chuyên gia tâm lý học lâm sàng tại Việt Nam là khoảng từ 10 đến 30 triệu đồng mỗi tháng.