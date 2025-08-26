10 cặp đôi phim giả tình thật đẹp nhất Trung Quốc: Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như bét bảng, hạng 1 hết cả từ ngữ để khen

Trong làng giải trí Hoa ngữ, những chuyện phim giả tình thật luôn khiến công chúng đặc biệt quan tâm. Từ những lần hợp tác định mệnh trên màn ảnh, không ít nghệ sĩ đã tìm được nửa kia của đời mình. Có cặp đôi hạnh phúc viên mãn, cũng có những đôi phải chia tay trong tiếc nuối. Cùng điểm qua 10 cặp đôi đẹp và nổi tiếng nhất do trang Sohu công bố, được khán giả ca ngợi cả về nhan sắc lẫn tình yêu, để xem ai đang viên mãn và ai đã tan vỡ.

1. Cao Viên Viên - Triệu Hựu Đình

Cặp đôi được mệnh danh là “truyền thuyết đời thực” của Cbiz. Cao Viên Viên, mỹ nhân từng là mối tình quốc dân của bao người, đã phải lòng đàn em Triệu Hựu Đình sau khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh Tìm Kiếm (2012). Nhan sắc sang trọng của Cao Viên Viên và vẻ nam tính, chân thành của Triệu Hựu Đình đã khiến công chúng hết lời khen ngợi khi họ sánh đôi. Năm 2014, hai người tổ chức hôn lễ lãng mạn và năm 2019 hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Hiện tại, tổ ấm nhỏ của họ vẫn viên mãn, Triệu Hựu Đình luôn dành lời ngọt ngào cho vợ, chứng minh đây là một trong những tình yêu bền chặt nhất showbiz Trung.

2. Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long

Bộ Bộ Kinh Tâm (2011) không chỉ là bom tấn cổ trang mà còn là cầu nối tình duyên của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long. Nhan sắc thanh thuần, thoát tục của Lưu Thi Thi khi hóa thân Nhược Hy đã sánh đôi đầy ăn ý cùng Tứ Gia lạnh lùng do Ngô Kỳ Long thủ vai. Sau bộ phim, hai người từ bạn bè trở thành tri kỷ và công khai tình cảm năm 2013. Năm 2016, họ tổ chức hôn lễ cổ tích tại Bali. Con trai đầu lòng chào đời năm 2019 càng giúp tổ ấm thêm hạnh phúc. Đến nay, dù nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt, cả hai vẫn im lặng nắm tay nhau bước tiếp.

3. Dương Mịch - Lưu Khải Uy

Được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh lúc bấy giờ, Dương Mịch và Lưu Khải Uy bén duyên khi đóng cùng các bộ phim Như Ý (2011), Cứu Vớt Tình Yêu (2012) và Mùa Hè Rực Rỡ (2013). Sự ngọt ngào của Dương Mịch cùng phong thái lịch lãm của Lưu Khải Uy khiến khán giả vô cùng yêu thích. Cả hai kết hôn năm 2014 tại Bali và có một con gái chung - bé Tiểu Gạo Nếp. Tuy nhiên, hôn nhân không kéo dài được lâu, họ chính thức ly hôn vào tháng 12/2018.

4. Đường Yên - La Tấn

Cẩm Tú Vị Ương (2016) không chỉ mang lại thành công vang dội cho sự nghiệp mà còn giúp Đường Yên và La Tấn thành đôi thật sự. Đường Yên vốn nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, còn La Tấn gây ấn tượng với ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Sau khi công khai tình cảm cuối năm 2016, cả hai khiến fan vỡ òa hạnh phúc. Năm 2018, họ tổ chức đám cưới lãng mạn tại Vienna, Áo. Đến năm 2020, con gái đầu lòng chào đời. Đến nay, gia đình nhỏ của họ vẫn êm ấm, trở thành một trong những biểu tượng hôn nhân hạnh phúc của Cbiz.

5. Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh

Cặp đôi đình đám này nên duyên sau Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc (2018) và đặc biệt là bộ phim truyền hình đại bạo Minh Lan Truyện (2018-2019). Triệu Lệ Dĩnh với nét đẹp ngọt ngào, dịu dàng đã kết hợp vô cùng ăn ý với Phùng Thiệu Phong chững chạc, nam tính. Cả hai công bố kết hôn tháng 10/2018 và nhanh chóng đón con trai đầu lòng năm 2019. Tuy nhiên, hạnh phúc không bền, họ tuyên bố ly hôn vào tháng 4/2021, khiến nhiều fan tiếc nuối.

6. Tôn Lệ - Đặng Siêu

Được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ, Tôn Lệ và Đặng Siêu gặp nhau khi đóng chung Hạnh Phúc Như Hoa (2005). Vẻ đẹp hiền hậu, nền nã của Tôn Lệ và sự hài hước, ga lăng của Đặng Siêu đã tạo nên một chuyện tình trong mơ. Cả hai kết hôn năm 2010, hiện có một trai một gái. Không chỉ bền bỉ ngoài đời thực, họ còn nhiều lần hợp tác trong các chương trình, sự kiện, khiến khán giả ngưỡng mộ vì sự đồng hành ngọt ngào suốt gần 20 năm.

7. Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu

Câu chuyện Dương Quá - Tiểu Long Nữ từ màn ảnh ra ngoài đời thực từng là tâm điểm một thời. Khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp (2014), Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy nhanh chóng phải lòng nhau. Dù phiên bản phim vướng nhiều tranh cãi, chuyện tình của họ lại khiến khán giả xúc động. Cặp đôi kết hôn năm 2016 và có một con trai. Tuy nhiên, tháng 2/2025, cả hai đã chính thức tuyên bố ly hôn sau gần 9 năm chung sống, khép lại một mối tình từng được ca ngợi là cổ tích.

8. Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng

Cặp đôi “tiểu tiên đồng ngọc nữ” của showbiz này từng gây ra vô số tranh cãi, không ít người phản đối chuyện tình của họ chẳng vì bất cứ lý do đặc biệt nào. Sau khi hợp tác trong Điềm Mật Bạo Kích (2017, phát sóng 2018), Lộc Hàm bất ngờ công khai tình cảm với Quan Hiểu Đồng ngay trên Weibo, tạo nên cú nổ truyền thông cực lớn. Quan Hiểu Đồng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, còn Lộc Hàm vốn là nam thần không tuổi từng khuấy đảo châu Á. Tính đến nay, cả hai đã bên nhau gần 8 năm. Dù gần đây có tin đồn chia tay, cả hai vẫn chưa xác nhận, giữ im lặng trước truyền thông.

9. Mã Khả - Vương Đan Ny

Khác với những cặp đôi khác, Mã Khả và Vương Đan Ny vô cùng kín tiếng. Họ từng hợp tác trong bộ phim Sự Nghiệp Ngọt Ngào Mới (2011). Vẻ điển trai, hiền lành của Mã Khả và nét duyên dáng, dịu dàng của Vương Đan Ny khiến họ trở thành một cặp đôi xứng lứa vừa đôi. Đến năm 2021, Mã Khả mới bất ngờ tiết lộ rằng anh và Vương Đan Ny đã kết hôn kín đáo từ hơn 2 năm trước. Dù không khoa trương, cuộc sống bình yên của họ khiến khán giả thêm phần ngưỡng mộ.

10. Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa

Từng được coi là một trong những cặp đôi quyền lực nhất showbiz Hoa ngữ, nhưng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nay lại bị tụt xuống cuối bảng. Hai người quen nhau từ phim Sắc Màu Tình Yêu (2006), sau đó Hoắc Kiến Hoa đóng cameo trong Khuynh Thế Hoàng Phi (2011) do Lâm Tâm Như sản xuất. Tình bạn hơn 10 năm đã nảy nở thành tình yêu, và họ công khai mối quan hệ vào năm 2016. Nhan sắc đằm thắm của Lâm Tâm Như cùng vẻ lạnh lùng điển trai của Hoắc Kiến Hoa từng khiến công chúng phát sốt. Họ kết hôn tháng 7/2016 tại Bali và chào đón con gái đầu lòng vào năm 2017. Dù vướng nhiều tin đồn ly hôn, đến nay cả hai vẫn chung sống, thỉnh thoảng xuất hiện bên nhau. Tuy nhiên, sức hút của cặp đôi đã không còn rực rỡ như xưa.