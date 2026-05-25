Euro là gì?

Euro (ký hiệu: €) là đồng tiền chung được sử dụng trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và là một trong những đồng tiền có giá trị giao dịch lớn nhất thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, một số quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Liên minh châu Âu cũng chấp nhận sử dụng đồng Euro trong hoạt động giao dịch và thanh toán hằng ngày.

1 tỷ Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Cập nhật tỷ giá mới nhất hôm nay

Euro có bao nhiêu loại tiền?

Đồng Euro (€) hiện được phát hành dưới hai dạng chính là tiền giấy và tiền xu, với nhiều mệnh giá khác nhau.

Tiền giấy Euro hiện có 7 mệnh giá gồm: 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro.

Tuy nhiên, tờ 500 Euro hiện đã ngừng phát hành mới tại nhiều quốc gia châu Âu nhưng vẫn còn giá trị lưu thông hợp pháp.

Tiền xu Euro có 8 mệnh giá gồm: 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 Euro và 2 Euro.

1 tỷ euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Theo tỷ giá Euro mới nhất hiện nay, 1 Euro (EUR) dao động khoảng 29.000 – 30.000 đồng Việt Nam tùy ngân hàng và thời điểm giao dịch.

Nếu lấy mức tỷ giá khoảng 29.500 đồng/EUR, có thể tính như sau:

1.000.000.000×29.500=29.500.000.000.000

Như vậy: 1 tỷ Euro ≈ 29.500 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 29,5 nghìn tỷ đồng

Hướng dẫn quy đổi Euro sang tiền Việt Nam

Công thức quy đổi Euro sang VNĐ:

Tiền Việt = Số Euro × Tỷ giá EUR/VND

Bảng tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại một số ngân hàng

Ngân hàng Mua vào Bán ra Vietcombank 29.849 31.422 BIDV 30.142 31.436 Techcombank 29.961 31.259 Agribank 28.826 30.050 VietinBank 26.663 28.163 Sacombank 30.129 31.881 HSBC Việt Nam 29.934 31.077

Từ bảng thống kê trên có thể thấy BIDV và Sacombank đang nằm trong nhóm ngân hàng có giá mua Euro cao, trong khi Techcombank và HSBC có mức giá bán cạnh tranh hơn.

Lưu ý: Tỷ giá Euro có thể thay đổi liên tục trong ngày tùy thời điểm giao dịch, có thể chênh lệch giữa mua tiền mặt, chuyển khoản hoặc giao dịch tại quầy.

Nguồn tham khảo: Vietcombank, BIDV, Techcombank, HSBC Việt Nam…