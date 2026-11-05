1 truyền thống tại Rồng Xanh khiến cả dàn sao nhăn nhó mặt mũi như "trúng độc", đánh rơi hết cả hình tượng

Vị của loại thức uống này đã khiến không ít ngôi sao hàng đầu phải chịu thua, tạo nên hàng loạt khoảnh khắc meme gây bão mạng xã hội.

Không biết từ bao giờ, nghi thức uống giấm đỏ đã trở thành "đặc sản" không thể thiếu tại buổi lễ in tay Rồng Xanh. Dù là Ảnh đế, Ảnh hậu quyền lực hay những tân binh tiềm năng, chỉ cần nhấp một ngụm giấm đỏ, dàn sao A-list lập tức "đánh rơi" hình tượng nghiêm túc thường thấy.

Những biểu cảnh nhắm mắt nhíu mày, ngũ quan xô lệch vì quá chua luôn được giới truyền thông săn đón triệt để. Fan hâm mộ thì được dịp "bội thu" hàng loạt tấm ảnh chế hài hước, biến nghi thức này trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất vì sự gần gũi, chân thật và vô cùng lầy lội của dàn thần tượng.

Cận cảnh dàn sao "đánh rơi" hình tượng khi uống giấm đỏ. Clip: YouTube

Sự kiện in tay năm nay quy tụ dàn sao cực hot gồm những cái tên lừng lẫy: Hyun Bin, Son Ye Jin, Lee Sung Min, Park Ji Hyun, Ahn Bo Hyun và Kim Do Yeon. Ngay khi chiếc ly chứa giấm đỏ được mang ra, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cặp đôi quyền lực Hyun Bin – Son Ye Jin.

Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của công chúng về màn nhăn mặt đôi, vợ chồng Hạ Cánh Nơi Anh lại khiến cả khán phòng bất ngờ khi giữ nguyên biểu cảnh vô cùng bình thản. Cả Hyun Bin lẫn Son Ye Jin đều nhẹ nhàng thưởng thức ly giấm đỏ mà không hề có dấu hiệu bị "sốc độ chua". Sự ăn ý đến kinh ngạc này khiến dân tình rần rần cảm thán đúng là vợ chồng, khẩu vị giống hệt nhau.

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin hoàn toàn không bị sốc vị chua. Ảnh: YouTube

Nếu như vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin thể hiện bản lĩnh "miễn nhiễm" thì các ngôi sao còn lại lại đóng góp những khoảnh khắc meme chất lượng cao cho mùa Rồng Xanh năm nay. Ảnh đế Lee Sung Min vốn nổi tiếng với hình ảnh người đàn ông quyền lực, nghiêm túc và lạnh lùng trên màn ảnh. Nhưng khi nhấp ngụm giấm đầu tiên, ông lập tức đã nhăn mặt hết cỡ, ngũ quan biến dạng đến hài hước.

Lee Sung Min đến là khổ sở. Ảnh: YouTube

Ảnh: Xports News

Tài tử đình đám đã có những meme để đời. Ảnh: Xports News

Park Ji Hyun cũng không khá khẩm hơn. Biểu cảm nhăn nhó, giật mình vì vị chua xộc lên của các nghệ sĩ nhanh chóng phủ sóng rộng khắp các diễn đàn mạng xã hội. Tại các giải thưởng điện ảnh danh giá, người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh các ngôi sao khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, giữ thần thái kiêu sa và nụ cười chuẩn mực trước ống kính truyền thông. Thế nhưng Rồng Xanh lại khác hẳn, thu hút khán giả nhờ những phút giây ngẫu hứng, chân thật và đậm chất "tấu hài" như vậy.

Park Ji Hyun cũng không khá khẩm hơn. Ảnh: YouTube

Ảnh: TV Daily

Biểu cảm nhăn nhó, giật mình vì vị chua xộc lên của các nghệ sĩ nhanh chóng phủ sóng rộng khắp các diễn đàn mạng xã hội. Ảnh: Dispatch

Chính những phút giây ngẫu hứng, chân thật và đậm chất "tấu hài" như nghi thức uống giấm đỏ đã giúp Rồng Xanh giữ vững sức hút đặc biệt trong lòng công chúng qua nhiều thập kỷ. Ánh hào quang rực rỡ của các ngôi sao có thể khiến họ xa cách, nhưng khoảnh khắc cùng nhau "nhăn mặt vì chua" lại kéo dàn sao hàng đầu trở nên thật gần gũi và đáng yêu trong mắt người hâm mộ!

Đây là truyền thống nhằm tôn vinh những người thắng giải Rồng Xanh năm ngoái, và là hoạt động mở màn mùa giải năm nay. Ảnh: SPOTV news

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám thắng giải Rồng Xanh năm ngoái gồm Hyun Bin, Son Ye Jin, Lee Sung Min, Park Ji Hyun, Ahn Bo Hyun và Kim Do Yeon. Ảnh: TenAsia

Nguồn: YouTube, Xports News