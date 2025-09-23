1 trường THCS KHÔNG thu quỹ phụ huynh, công khai luôn số điện thoại Hiệu trưởng để cha mẹ tiện phản ánh lạm thu!

Mới đây, thầy Đinh Phú Cường - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Luông (TPHCM) đã có văn bản gửi đến phụ huynh về việc tiếp nhận thông tin phản ánh, góp ý năm học 2025 - 2026. Theo đó, nhằm ghi nhận các phản ánh, góp ý của cha mẹ học sinh về các nội dung bao gồm: Các khoản thu tiền; các nội dung liên quan đến học sinh, giáo viên; phản ánh về nhà vệ sinh, hoạt động bán trú, căn tin; Nhà trường thông báo qua các kênh tiếp nhận bao gồm Số điện thoại của Hiệu trưởng, email do Hiệu trưởng quản lý; và phản ánh trực tiếp tại phòng Hiệu trưởng trong giờ hành chính.

Mọi thông tin phản ánh đều được giữ kín. Phí nhà trường mong muốn nhận được thông tin rõ ràng, đầy đủ, tránh các thông tin "nặc danh" để dễ dàng giải quyết sự việc hơn.

Được biết, đây không phải năm đầu thầy Đinh Phú Cường thực hiện việc này. Các năm trước, thầy cũng công khai các phương thức để phụ huynh có thể phản ánh thông tin cho nhà trường; thay vì đăng nặc danh trên các trang không chính thống, khiến mọi việc khó giải quyết.

Trước đó, Trường THCS Nguyễn Văn Luông cũng thông báo không thực hiện thu quỹ cha mẹ học sinh, kinh phí vận động tài trợ năm học 2025-2026.

4 khoản không thu gồm: Không thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; Không thu kinh phí tài trợ; Không vận động chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; Không vận động mua sắm cơ sở vật chất cho lớp, cho trường.

THCS Nguyễn Văn Luông

Ông Đinh Phú Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông còn lên tiếng cảnh báo: "Hiện nay, có một số phụ huynh tự nhận thay mặt nhà trường tổ chức vận động thu tiền, đăng tin lên các trang group nhóm phụ huynh để thực hiện thu tiền là sai, phụ huynh cần nâng cao cảnh giác".

Những động thái của nhà trường nhận được sự tán dương rất lớn từ các bậc phụ huynh. Năm 2023, trong dịp 20/11, trường THCS Nguyễn Văn Luông cũng ghi điểm khi xin nhận thẻ bảo hiểm y tế thay cho hoa.



"Hằng năm, cứ đến 20-11 là trường chúng tôi nhận khá nhiều hoa và bánh kem. Thật ra, một năm có một ngày lễ của nghề, hoa thì rất đẹp, ai cũng thích. Nhưng hoa đẹp chỉ dùng một ngày thì rất phí phạm, trong khi năm nay tình hình đã khác.

Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Khoản phí bảo hiểm y tế học sinh Nhà nước thu 680.400 đồng/học sinh nhưng đến thời điểm này trường chúng tôi vẫn còn 89 em chưa đóng được. Một số phụ huynh đã xin nhà trường cho nợ hoặc trả góp khoản này.

Do đó, trường chúng tôi đã gởi thư ngỏ đến phụ huynh, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Nhà trường xin không nhận hoa, bánh kem ngày 20-11, mà xin thay thế bằng thẻ bảo hiểm y tế để chúng tôi phát cho học sinh khó khăn", thầy Đinh Phú Cường từng chia sẻ.