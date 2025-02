Trên trang thông tin điện tử công an tỉnh Cao Bằng, danh sách các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông trong tháng 1 năm 2025 đã được công bố. Theo đó, các phương tiện chủ yếu bị "xử lý phạt nguội" do vi phạm 2 lỗi phổ biến là chạy quá tốc độ quy định và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông theo quy định.

Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông bao gồm không ít các phương tiện mang biển số Hà Nội.

Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông tại tỉnh Cao Bằng chi tiết như sau:

Kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 30/12/2024 - 05/01/2025)

Kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 13/01/2025 - 22/01/2025)

Ảnh 01: Xe ô tô BKS:11A- 116.23 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại Km 271, Quốc lộ 3

Ảnh 02: Xe ô tô BKS: 11C-035.95 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại Km 2 +980 đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Cao Bằng

Sau thông báo này, Công an Cao Bằng yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an Thành phố Cao Bằng, địa chỉ: số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Lưu ý cho người dân khi tham gia giao thông

Kể từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực. Nghị định này quy định về:

1.Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ bao gồm: hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

2.Mức trừ điểm giấy phép lái xe đối với từng hành vi vi phạm hành chính; trình tự, thủ tục, thẩm quyền trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe.

3. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.

Theo quy định, khi đến nộp phạt xử lý 'nguội', người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

- Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.

3 cách tra cứu phương tiện vi phạm giao thông

-Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

-Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

-Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Nguồn: Công an tỉnh Cao Bằng