1 sao nữ Vbiz chi 2 tỷ thưởng Tết, mỗi nhân viên nhận bao nhiêu?

Những ngày cận Tết Nguyên đán, chủ đề thưởng Tết cũng trở thành tâm điểm được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Không chỉ doanh nghiệp lớn, nhiều sao Việt cũng khiến công chúng trầm trồ khi hé lộ khoản tiền khủng dành để tri ân nhân viên, cộng sự sau một năm làm việc. Trong đó, câu chuyện của Khánh Thi từng gây xôn xao bởi con số khiến ai nghe cũng phải giật mình.

Theo chia sẻ trước đó, Khánh Thi từng chi khoảng 2 tỷ đồng để thưởng Tết cho toàn bộ nhân viên. Cụ thể, Khánh Thi tiết lộ tổng số tiền thưởng và lì xì lên đến hơn 20 triệu đồng mỗi người, và chưa năm nào tổng quỹ thưởng đạt mốc 2 tỷ đồng như vậy. Đây là khoản tiền không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn sau dịch bệnh.

Không chỉ gây choáng vì con số, cách Khánh Thi nói về việc thưởng Tết cũng nhận được nhiều đồng cảm. Cô từng hài hước kể lại rằng, điều khiến mình vui nhất không phải là lời khen, mà là khi nhân viên nói: “Cảm ơn sếp vì đã mắng em”, một câu nói nửa đùa nửa thật nhưng thể hiện sự tin tưởng và gắn bó trong môi trường làm việc.

Khánh Thi và Phan Hiển từng tiết lộ chi 2 tỷ đồng cho nhân viên (ảnh: FBNV)

Khánh Chi cho biết mỗi nhân viên nhận được tầm 20 triệu đồng (ảnh: FBNV)

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực dancesport, Khánh Thi không chỉ nổi tiếng với thành tích thi đấu mà còn gây chú ý bởi cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Cô hiện cùng ông xã Phan Hiển điều hành hệ thống trung tâm khiêu vũ lớn, đào tạo nhiều thế hệ vận động viên và nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển còn thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình, sự kiện.

Về đời sống cá nhân, Khánh Thi được nhận xét là có cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp lẫn gia đình. Cô và Phan Hiển sở hữu tổ ấm sung túc, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên các con. Dù không phô trương quá đà về tài sản, nhưng qua những lần chi mạnh tay cho nhân viên hay đầu tư vào công việc, nhiều người dễ dàng nhận ra tiềm lực kinh tế đáng nể của nữ kiện tướng.

Khánh Thi từng được tặng sính lễ khủng khi tổ chức lễ cưới với Phan Hiển (ảnh: FBNV)

Cặp đôi còn chi tiền khủng để chụp ảnh cưới tại Châu Âu (ảnh: FBNV)

Bên trong cơ ngơi bề thế của vợ chồng Khánh Thi (ảnh: FBNV)