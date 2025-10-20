1 sao nam Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế gặp nguy hiểm tính mạng

Ngày 20/10, tờ Sohu đưa tin nam diễn viên Sa Dật đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng anh gặp phải trong quá trình quay show truyền hình ăn khách Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế vào năm 2016. Tài tử cho biết anh đã gặp nguy hiểm tính mạng, sốt cao không hạ 3 ngày liền, bị viêm dạ dày ruột cấp tính, nhiễm trùng do vi khuẩn Salmonella và E. coli gây ra. Nguyên nhân là do Sa Dật đã vô tình ăn phải tô mỳ đã bị chó ăn qua.

Năm đó, ekip Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế đã yêu cầu 2 con trai của Sa Dật đi nhận đồ ăn sáng về cho bố. Do bát mỳ quá nóng, 2 bé đã đặt trên bậc thềm để chúng nguội bớt. Trong lúc đó, 1 chú cún đã xuất hiện và ăn bát mỳ. Sau đó, do quá hoảng hốt, 2 con của Sa Dật đã nhầm lẫn, không phân biệt được bát nào sạch, bát nào dơ và đưa trúng bát mỳ đã bị chó ăn qua cho bố. Mãi đến khi Sa Dật ăn gần hết bát mỳ, con trai mới kể lại câu chuyện "vận chuyển" đồ ăn đầy bất ổn. Vụ việc khiến nam diễn viên vô cùng hoang mang, lo lắng. Theo Sa Dật, năm đó, anh may mắn không bị nhiễm trùng toàn thân và vẫn giữ được mạng sau khi ăn nhầm đồ mất vệ sinh.

Sa Dật đã ăn phải tô mỳ bị chó ăn qua và bị nhiễm khẩn dẫn tới sức khỏe gặp nguy hiểm

Dù gặp phải tình huống nguy hiểm tính mạng, Sa Dật chia sẻ anh không hề trách móc 2 con trai, thậm chí còn thấy may vì bản thân là người ăn phải tô mỳ kém vệ sinh đó. "Thời điểm quay Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, An Cát và Tiểu Ngư Nhi còn rất nhỏ, hệ miễn dịch kém. Tôi không biết hậu quả sẽ thế nào nếu như 2 con trai là người ăn phải tô mỳ đó. Tôi là người lớn mà còn ốm nặng cỡ như vậy", Sa Dật nói.

Sa Dật cảm thấy may vì mình là người ăn phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn chứ không phải 2 con trai

Trên MXH, các khán giả chỉ trích show truyền hình thực tế quá cứng nhắc với việc bắt trẻ em tự hoàn thành nhiệm vụ 1 mình và không can thiệp vào việc tô mỳ bị nhiễm bẩn, để im cho Sa Dật ăn phải rồi gặp vấn đề sức khỏe. Tình huống này bị đánh giá là chiêu trò gây sốc câu view của show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế khi biến chương trình tạp kỹ nuôi dạy con cái thành thử thách sinh tồn.

Sa Dật sinh năm 1978, là nam diễn viên hàng đầu showbiz Trung Quốc, nổi tiếng qua các phim Lên Nhầm Kiệu Hoa Lấy Chồng Như Ý, Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa, Mẫu Đơn Đình... Anh hiện là ngôi sao đắt show truyền hình nhất nhì giới Hoa ngữ khi làm cast chính trong Running Man bản Trung, Vương Bài Đối Vương Bài, Thiên Thiên Hướng Thượng... Sa Dật có cuộc hôn nhân viên mãn với nữ diễn viên hơn anh 3 tuổi - Hồ Khả.

Sa Dật - Hồ Khả là cặp đôi "chị em" Cbiz được ngưỡng mộ

