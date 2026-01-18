1 rapper hết thời sống lang bạt, làm đủ việc trả nợ cho bố mẹ lừa đảo

Microdot từng là rapper đình đám Hàn Quốc. Năm 2018, bố mẹ anh bị tố cáo quỵt tiền đầu tư hàng tỷ đồng từ năm 1997. Rapper sinh năm 1993 thừa nhận cáo buộc, xin lỗi các nạn nhân và rút khỏi giới giải trí. Anh lăn lộn làm nhiều công việc để có tiền trả nợ cho bố mẹ.

Vào ngày 15/1, Microdot đã quay trở lại trong vòng sơ loại khu vực Seoul của chương trình Show Me The Money mùa 12. Sự xuất hiện của rapper đình đám 1 thời ngay lập tức thu hút sự chú ý. Anh chia sẻ: "Tôi đã quyết tâm chấp nhận thử thách. Tôi sợ những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình và nói 'Chẳng phải là anh ta sao? Thật tồi tệ'”. Anh nhận thức được thái độ của dư luận nhưng cố gắng vượt qua để trở lại với niềm đam mê âm nhạc.

Microdot xuất hiện tại vòng loại khu vực Seoul của chương trình Show Me The Money mùa 12. Ảnh: Naver

Microdot thú nhận: "Tôi cũng sợ việc phải chu cấp. Bố mẹ tôi từng ngồi tù. Phiên tòa đã kết thúc, nhưng với một người, tôi vẫn đang trong quá trình dàn xếp và trả tiền bồi thường". Rapper này kể thêm về quá trình làm việc, trả nợ thay bố mẹ: "Tôi đã rất vất vả. Tôi tự hỏi làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Vì phải kiếm tiền nên tôi đã làm việc tại nhà hàng thịt nướng khoảng 4 năm nay. Tôi làm tất cả mọi việc, từ rửa chén, dọn dẹp, mở cửa hàng đến lau sàn nhà”.

Rapper 33 tuổi tiếp tục trải lòng: "Tôi thực sự nghĩ mình là một kẻ xấu. Tôi hướng sự oán giận vào chính mình. Khi mọi chuyện khó khăn, tôi đánh mất các mối quan hệ, và thứ duy nhất không rời bỏ tôi là âm nhạc. Phải mất tất nhiều thời gian, nhưng tôi đã quyết định đứng dậy. Tôi thực sự yêu hip-hop và tôi giỏi về nó. Nếu mọi người mở lòng ra một lần nữa và lắng nghe những gì tôi muốn nói, đó là điều tôi mong muốn nhất. Tôi hy vọng sự chân thành của tôi sẽ đến được với họ”. Đây là lý do anh xuất hiện trở lại trên chương trình Show Me The Money mùa 12.

Microdot trở lại với âm nhạc sau 7 năm làm việc trả nợ cho bố mẹ. Ảnh: Naver

Nhà sản xuất mà Microdot gặp tại chương trình là Gray. Không chút do dự, Microdot bày tỏ sự chân thành của mình qua những lời rap như “Madot đã trở lại, gã giang hồ đã trả hết nợ cho cha mẹ” và "Món nợ của cha mẹ Madot luôn níu kéo anh ta lại bất cứ nơi nào anh ta đến, nhưng tôi ổn. Tôi đã trở lại sau 10 năm”. Gray lắng nghe một cách nghiêm túc và mỉm cười trước khi trao quyền đi tiếp cho Microdot.

Gray giải thích: "Anh ấy rap ổn định và truyền đạt thông điệp rất tốt. Có lẽ vì anh ấy là người dày dạn kinh nghiệm, nên tôi đương nhiên phải chấp nhận anh ấy”. Trong khi đó, Microdot lại tỏ ra căng thẳng hơn là bình tĩnh, thậm chí tay anh còn run rẩy. Sau khi được trao quyền đi tiếp, anh cười rạng rỡ nói "Tôi rất hạnh phúc" rồi cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn.

Microdot được trao quyền đi tiếp. Ảnh: Naver

Anh cúi đầu cảm ơn nhà sản xuất Gray. Ảnh: Naver

Microdot có tên thật là Shin Jae Ho, sinh năm 1993. Trước đây, cha mẹ của Microdot từng điều hành một trang trại bò sữa ở Jecheon, Chungbuk, Hàn Quốc từ năm 1990 đến năm 1998. Họ vay khoảng 300 triệu won (5,3 tỷ đồng) từ 14 người và ôm tiền bỏ trốn sang New Zealand từ tháng 5/1998. Trong thời gian cư trú tại New Zealand, cha mẹ của nam rapper đã trở về Hàn Quốc vào tháng 4/2019 giữa lúc vụ "tranh cãi nợ nần" đang lên đến đỉnh điểm và bị truy tố.

Gia đình Microdot đã đạt được thỏa thuận với 10 trong số 14 nạn nhân. Tuy nhiên vì không đạt được thỏa thuận với 4 người, cha anh bị kết án 3 năm tù giam và mẹ bị kết án 1 năm tù giam. Sau khi mãn hạn tù, cha mẹ Microdot ngay lập tức bị trục xuất về New Zealand. Microdot ở lại Hàn Quốc, anh chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trả nợ cho cha mẹ.

Tháng 6/2024, anh phát hành EP DARKSIDE và công khai lên tiếng: "Ưu tiên hàng đầu của tôi là gặp gỡ từng nạn nhân và xin lỗi họ". Anh cũng bày tỏ sự hối hận khi ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc của cha mẹ, gọi đó là hành động ngu ngốc và thiếu chín chắn.

Microdot sinh năm 1993, từng là rapper nổi tiếng Hàn Quốc. Ảnh: Xports News

