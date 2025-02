1 nữ diễn viên yêu toàn mỹ nam hàng đầu showbiz nhưng sau quyết giật chồng, có con ngoài giá thú với người tình U70

"Tiểu tam bị ghét nhất showbiz Hàn" là danh xưng công chúng thường gọi Kim Min Hee. Trước khi trở thành "con ghẻ quốc dân", nữ diễn viên này là 1 trong những gương mặt đáng gờm trong làng điện ảnh Hàn với nhiều tác phẩm ấn tượng. 20 năm nỗ lực chứng minh bản thân sau thời gian dài bị chê bai về diễn xuất và ngoại hình, cô từng vươn lên vị trí Ảnh hậu và nhận được sự công nhận từ khán giả đại chúng và giới phê bình. Ở tuổi 43, Kim Min Hee chấp nhận sống trong vô số lời dị nghị vì mối quan hệ ngoài luồng với đạo diễn nổi tiếng Hong Sang Soo, người tình hơn cô 22 tuổi.

Ảnh hậu quyền lực bị dư luận chỉ trích mỗi lần xuất hiện vì cướp chồng người, mặt dày phá hoại gia đình của vị đạo diễn U70 nhân danh tình yêu. Đầu năm 2025, trang tin hàng đầu xứ củ sâm Dispatch tung ra loạt ảnh bắt gặp đôi tình nhân đi khám thai, và rồi truyền thông Hàn liên tục công bố loạt tin tức liên quan đến chuyện Hong Sang Soo phớt lờ con gái để vun đắp hạnh phúc riêng với "tiểu tam", dư luận càng thêm phẫn nộ vì chẳng ai ngờ 2 người lại có thể sống thản nhiên đến thế. Nhìn lại quá khứ của Kim Min Hee, công chúng càng cảm thấy khó hiểu, tại sao 1 nữ minh tinh tài giỏi từng yêu đương với cả dàn tài tử điển trai, quyền lực bậc nhất Kbiz như Lee Jung Jae, Lee Soo Hyuk hay Jo In Sung lại chọn con đường như thế này.

Nữ diễn viên có cả dàn người yêu cũ toàn tài tử cực phẩm

Ngoài thành tích đáng nể trong sự nghiệp (2 cúp Ảnh hậu ở lễ trao giải danh giá Baeksang Arts Awards), Kim Min Hee còn khiến bao đồng nghiệp nữ phải ghen tị vì tình sử của mình. Từng bị chê vì gương mặt góc cạnh và khác hẳn với những nữ thần ngọt ngào hàng đầu Kbiz như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Lee Young Ae, Jeon Ji Hyun..., Kim Min Hee lại có được sức hút rất lạ và khó cưỡng. Chính vì vậy, cô cũng thu hút được không ít mỹ nam trong showbiz và thậm chí còn được những cái tên vàng trong làng nam thần như Lee Jung Jae, Lee Soo Hyuk, Jo In Sung một mực cưng chiều.

Năm 2004, nữ minh tinh này từng công khai tình cảm với nam diễn viên điển trai và hào hoa hàng đầu Kbiz Lee Jung Jae. Dù chỉ là người mẫu vô danh, Kim vẫn chiếm được trái tim của tài tử Squid Game sau khi đóng chung quảng cáo cho 1 nhà mạng di động vào năm 2003, và giúp anh vượt qua mối quan hệ trong quá khứ. Chẳng ai ngờ sau 2 năm, cặp đôi chia tay và không tiết lộ lý do.

Dù không sở hữu gương mặt đẹp như hoa, Lee Jung Jae vẫn từng là tài tử đào hoa bậc nhất Kbiz thời đó. Anh bất ngờ phải lòng cô người mẫu kém tên tuổi Kim Min Hee

Năm 2008, thêm 1 nam thần bất ngờ ghi danh vào list bạn trai báu vật của Kim Min Hee, đó là "ma cà rồng" Lee Soo Hyuk. Nói về nhan sắc, Lee Soo Hyuk luôn đứng ở top đầu trong Kbiz nhờ diện mạo vô thực, đặc biệt là nét đẹp được ví như ma cà rồng bí ẩn. Vốn đều có xuất phát điểm là người mẫu, cặp đôi này rất hợp rơ nhau. Hồi đó, Kim Min Hee và Lee Soo Hyuk rất được giới trẻ xứ Hàn yêu thích, ủng hộ vì cả hai danh tiếng khá đồng đều, lại còn có gu ăn mặc vừa lạ vừa thời thượng. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, 2 nghệ sĩ đều dễ dàng trở thành tâm điểm bàn tán, hình ảnh cặp đôi bên nhau luôn được chia sẻ khắp các đầu báo. Nhưng cũng giống như Lee Jung Jae, Lee Soo Hyuk chia tay với Kim sau 2 năm yêu.

Kim Min Hee và Lee Soo Hyuk là cặp đôi phong cách của Kbiz thời đó

5 năm sau, Kim Min Hee "bỏ túi" thêm 1 anh người yêu cực phẩm - tài tử Jo In Sung. Tháng 3/2015, Dispatch khiến dư luận đứng ngồi không yên khi tung ra ảnh bộ đôi hẹn hò. Jo In Sung là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ sau That Winter, the Wind Blows (2013) đóng cặp với Song Hye Kyo, và It's Okay, That's Love (2014) đóng cùng Gong Hyo Jin. Chính vì vậy, Kim Min Hee trở thành cái gai trong mắt đông đảo fan nữ. Tưởng rằng lần này nữ diễn viên này tìm được bến đỗ hạnh phúc, nhưng sau cùng cô và Jo In Sung lại tuyên bố "đường ai nấy đi" chỉ sau 1 năm tìm hiểu. Có thể thấy rằng, những mối tình của Kim Min Hee với các nam thần hàng đầu làng giải trí đều kết thúc sau thời gian ngắn.

Kim Min Hee và Jo In Sung lại không được lòng công chúng

Ảnh hậu ngoại tình, dằn mặt "bà cả" và ngang nhiên mang thai với người tình U70

Năm 2016 là thời điểm sự nghiệp của Kim Min Hee đạt đến thời kỳ được cho là mốc đỉnh cao mới, bởi bộ phim điện ảnh tâm lý 18+ Người Hầu Gái (The Handmaiden) của cô càn quét khắp châu Á. Song, vụ ngoại tình của Kim với vị đạo diễn nổi tiếng Hong Sang Soo đã khiến sự nghiệp và vị thế của cô trong Kbiz bị lung lay. Dư luận phẫn nộ chỉ trích Kim Min Hee vì cướp chồng người, mặt dày thách thức "bà cả" và khiến vị đạo diễn danh tiếng bỏ cả vợ con để theo mình. Truyền thông Hàn tung ra loạt bằng chứng chứng minh cặp đôi hơn kém nhau 22 tuổi này có mối quan hệ ngoài luồng.

Tại LHP Berlin lần thứ 67 vào ngày 13/3/2017, Ảnh hậu chính thức thừa nhận chuyện tình với đạo diễn Hong Sang Soo bất chấp sự phản đối từ dư luận. Nữ diễn viên còn công khai nói lời yêu với người tình đáng tuổi bố khi giành được giải lớn, bất chấp cả việc ông đã có vợ con. Hoá ra, cặp đôi này vốn đã quen biết từ khi Kim Min Hee đảm nhận vai nữ chính của phim điện ảnh Right Now, Wrong Then vào năm 2015. Lúc đó, cả hai nảy sinh tình cảm, mặc kệ tình cảnh lúc đó của Hong Sang Soo - ông đã có 1 người vợ gắn bó suốt 30 năm và 1 đứa con gái học đại học. Kể từ sau lần bén duyên này, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, và cô liên tiếp trở thành "nàng thơ" trong mọi tác phẩm của ông.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo chẳng ngại thể hiện tình cảm công khai ở các lễ trao giải lớn, cả hai bất chấp mọi lời chỉ trích của dư luận

Chi tiết khiến khán giả phẫn nộ nhất trong câu chuyện tình yêu trái với luân thường đạo lý của cặp đôi này đó là vì yêu Kim Min Hee, đạo diễn Hong Sang Soo đã giục vợ ký đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Khi bị vợ từ chối, ông cắt đứt liên lạc với gia đình và cắt cả trợ cấp sinh hoạt của con gái đang du học ở Mỹ. Điều này khiến "bà cả" phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được thái độ thách thức và mỉa mai từ "tiểu tam": "Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải". Tờ XSportsnews năm nay mới đào lại cuộc trò chuyện giữa mẹ Kim Min Hee và vợ đạo diễn họ Hong hồi năm 2016 sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui. Theo đó, "bà cả" đã nhắn tin dằn mặt mẹ Kim Min Hee qua KakaoTalk, yêu cầu gia đình "tiểu tam" vào cuộc dạy dỗ nữ diễn viên này 1 trận.

Sau khi bị cả Hàn Quốc tẩy chay, cặp đôi phải cùng nhau sang Mỹ để tổ chức đám cưới. 2 người được cho là bí mật lập gia đình bất chấp gia đình phản đối. Và đỉnh điểm đến ngày 17/1/2025, Dispatch "mở bát" đầu năm mới bằng loạt ảnh Kim Min Hee đi khám thai, đang mang bầu con đầu lòng với đạo diễn Hong Sang Soo. Được biết, cặp đôi có tin vui vào tháng 6/2024 và dự kiến đón con đầu lòng vào mùa xuân năm 2025. Theo Dispatch, Kim Min Hee mang thai tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). 2 người đang sống tại thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi.

Kim Min Hee mang thai đứa con ngoài giá thú với đạo diễn họ Hong khiến dư luận dậy sóng đầu năm 2025

Đáng nói, đứa con của Kim Min Hee với Hong Sang Soo là con ngoài giá thú. Đạo diễn Hong Sang Soo hiện vẫn đang trong tình trạng kết hôn hợp pháp với người vợ cũ. Vào tháng 11/2016, ông đã đệ đơn kiện xin ly hôn vợ cũ, nhưng Tòa án Gia đình Seoul đã bác bỏ yêu cầu vào năm 2019, và đạo diễn Hong sau đó cũng không kháng cáo quyết định này. Ngày 20/1, YTN Radio đã dẫn lời Luật sư Kim Miru cho biết: "Cả 2 chưa đăng ký kết hôn hợp pháp, đứa trẻ được sinh ra không trong bối cảnh hôn nhân. Kim Min Hee sẽ đăng ký khai sinh đứa bé là con cô ấy, và Hong Sang Soo sẽ tiến hành thủ tục nhận cha con. Con ngoài giá thú cũng là con nên theo pháp luật dân sự về quyền thừa kế, nếu đứa bé có dòng máu trực hệ thì sẽ đương nhiên được thừa kế tài sản".

Trước đây, vợ của đạo diễn Hong Sang Soo từng có cuộc phỏng vấn với đài MBC trong chương trình Real Story Eye: "Tôi muốn chồng tôi có thêm cơ hội trong cuộc sống hôn nhân. Dù có khó khăn đến đâu, tôi không thể dừng lại ở đây. 30 năm qua, có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi không thể kết thúc cuộc sống hôn nhân như thế này". Sau loạt ảnh của Dispatch, đơn vị truyền thông Hàn gọi điện trao đổi ngắn với người vợ hợp pháp của Hong Sang Soo để hỏi về suy nghĩ của bà và nhận được lời đáp: "Tôi không biết chuyện (Kim Min Hee mang thai). Cảm ơn vì đã thông báo cho tôi".

Chăm bẵm cho người tình và đứa con chung với "tiểu tam" là vậy, vị đạo diễn tai tiếng lại bỏ bê chính con ruột và người vợ hợp pháp. Theo đó, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho bất ngờ đăng video tiết lộ việc Hong Sang Soo không tới dự hôn lễ của con gái, thậm chí còn chẳng gửi tiền mừng.

Được biết, Hong không phải chu cấp cho con gái tiền học vì bà ngoại vốn vẫn lo cho khoản tiền này, phóng viên họ Lee hé lộ rằng nhà vợ của vị đạo diễn vốn khá giả: "Vợ ông ấy đã học cấp 3, đại học ở Mỹ và có thẻ thường trú từ những năm 1980. Điều này có nghĩa là vợ Hong Sang Soo đến từ gia đình khá giả. Bà ngoại vốn rất yêu quý cháu gái, chính là người đã chi trả toàn bộ học phí cho con gái Hong Sang Soo". Vị đạo diễn này hoàn toàn bỏ bê gia đình và ruột thịt vì mối tình với "tiểu tam".

Hiện Kim Min Hee và Hong Sang Soo vẫn ở bên nhau bất chấp dư luận, mặc kệ thủ tục pháp lý và phớt lờ cả gia đình. Mới đây, cả hai cùng sóng đôi sang Đức dự Liên hoan phim Berlin lần thứ 75 dù Kim Min Hee sắp đến ngày sinh.

Cặp đôi tai tiếng bất chấp ở bên nhau, sóng đôi ở các sự kiện lớn và không ngại để lộ chuyện có con riêng

Nguồn: Naver, Dispatch