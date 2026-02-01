1 nữ diễn viên có khả năng bị đuổi khỏi đoàn phim, lý do khiến netizen tức tối "xấu đâu phải là cái tội"

Ngày 22/2, bộ phim truyền hình cổ trang Bất Nhượng Giang Sơn do nam diễn viên Dương Dương đóng chính khai máy nhưng nổ ra cuộc tranh cãi lớn, đó là sự xuất hiện của diễn viên hài Hậu Bản. Trước đó, Hậu Bản vốn chỉ đóng phim ngắn, là một ngôi sao mạng không có thành tích bên mảng phim dài truyền thống, ngoài ra, nhan sắc của cô cũng gây tranh cãi lớn vì vậy nhiều khán giả đã yêu cầu đoàn phim đuổi nữ diễn viên để tránh làm giảm chất lượng đội ngũ diễn viên.

Nữ diễn viên Hậu Bản chụp ảnh cũng nữ chính Chu Khiết Quỳnh

"Việc Hậu Bản xuất hiện trong Bất Nhượng Giang Sơn rất vô lý từ logic tuyển chọn diễn viên đến tiêu chuẩn về khả năng diễn xuất của cô ta. Việc để một nghệ sĩ nghiệp dư, có ngoại hình xấu, diễn xuất tệ chen chân vào dàn diễn viên sẽ chà đạp trắng trợn tới công sức của những diễn viên chuyên nghiệp khác", một khán giả bình luận.

Bên cạnh đó, người hâm mộ của Dương Dương cũng đưa ra những hình ảnh của Hậu Bản trong phim cổ trang. Nữ tiktoker quả thực không có ưu thế về ngoại hình, cách diễn khoa trương, nhan sắc khó xem có thể đuổi khán giả. Nếu cô vẫn đóng thể loại hài trên video ngắn sẽ có những khán giả thích thú, nhưng Hậu Bản khó hợp với thể loại phim truyền hình dài tập truyền thống.

Hình ảnh Hậu Bản khi đóng phim cổ trang

Khán giả cho rằng cô quá kém sắc, có thể khiến khán giả bỏ xem phim

Diễn xuất của Hậu Bản cũng không tốt

Hậu Bản làm tụt chất lượng của dàn diễn viên

"Sự xuất hiện của Dương Dương trong dự án này đã nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và sự kỳ vọng của thị trường dành cho bộ phim. Nhưng đoàn phim lại lợi dụng danh tiếng của anh, hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn vai diễn để tập hợp một đội ngũ vô danh, rẻ tiền, chất lượng thấp. Cô ta không xứng đáng góp mặt trong đoàn phim này", người hâm mộ của Dương Dương bức xúc.

Theo Sina, năm 2023, Hậu Bản từng thực hiện một video ngắn ăn theo bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương đóng chính. Trong bộ phim ngắn này, nam chính trong phim tiếp cận nữ chính vì đào mỏ, đổi cháo trắng thành Coca nguyên khí sâm lâm với câu "Coca nguyên khí sâm lâm anh trai rót cho là ngon nhất". Nội dung phim ngắn bị cho là bôi nhọ Dương Dương, sử dụng danh tiếng của nam diễn viên để trục lợi cho mình.

Hậu Bản từng làm video chế giễu Dương Dương

Theo chuyên gia phân tích, khả năng Hậu Bản mất vai là 100% bởi cô không có địa vị, nhà sản xuất không dám chống lại ý kiến của người hâm mộ nam diễn viên Dương Dương, giữ lại một diễn viên không có sắc lại chưa chắc có tài và vướng tai tiếng như Hậu Bản.

Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh Hậu Bản cho rằng việc cô làm video chế giễu chỉ là theo xu hướng lúc đó. Không chỉ có Hậu Bản, nhiều tiktoker khác cũng chê bai vai diễn và bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Nhà sản xuất đã lựa chọn Hậu Bản đóng phim có nghĩa có vai diễn phù hợp với cô. Nữ diễn viên có thể là yếu tố gây hài trong dự án này.

"Không phải diễn viên nào cũng có ngoại hình xinh lung linh. Mỗi người một vẻ, giống như ngoài đời thực có người xấu người đẹp vậy, như thế mới chân thực", "Xấu đâu phải cái tội, miễn là cô ấy hợp vai và diễn tốt nhân vật của mình mới được", "Xưa chê Dương Dương mà đóng trong phim do anh ấy đảm nhận vai chính cũng hơi ngượng. Nhưng tôi nghĩ Dương Dương sẽ không để tâm, ai chẳng có lúc bị MXH chê cười. Từ diễn viên phim ngắn giờ được đóng phim dài đó là sự nỗ lực của Hậu Bản", "Cô ấy được nhân vai chắc chắn là vì có tài năng, chứ nhan sắc đó làm gì có ai nâng đỡ", khán giả cho rằng không nên vì hiềm khích trong quá khứ mà đuổi nữ diễn viên.

Cũng có một số ý kiến bênh vực Hậu Bản, tuy nhiên giới phân tích cho rằng khả năng cô bị thay vai rất cao

Bên cạnh đó, bộ phim Bất Nhượng Giang Sơn còn gây tranh cãi khi kịch bản không tập trung vào vai nam chính của Dương Dương mà nâng đỡ nam phụ. Những thiết lập, cảnh quay hay của nam chính đều bị đưa cho bạn diễn. Nữ chính do Chu Khiết Quỳnh thủ vai cũng không có tình cảm với nam chính mà "mập mờ" với hai nhân vật khác. Vì thế, người hâm mộ lo lắng bộ phim này dùng tên tuổi của Dương Dương để thu hút đầu tư nhưng không xây dựng nhân vật tốt cho nam diễn viên.

Người hâm mộ của Dương Dương chỉ trích nhà làm phim lựa chọn Hậu Bản đóng cùng và kịch bản phim "treo đầu dê bán thịt chó"

Bất Nhượng Giang Sơn là tiểu thuyết mạng đề tài lịch sử giả tưởng do tác giả Tri Bạch sáng tác. Phim kể về câu chuyện truyền kỳ của cô nhi thảo dân Lý Sất vươn lên trở thành quốc chủ khai quốc trong thời loạn cuối triều đại.

Nguồn: Sina